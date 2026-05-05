Xứ sở của cà phê

Khí hậu ấm áp của vùng nhiệt đợi thích hợp cho cây cà phê phát triển. Các cây lớn, tán rộng của vùng nhiệt đới cũng có thể trở thành bóng râm để che chắn cho cây cà phê.

Khí hậu ấm áp vùng nhiệt đới phù hợp để cây cà phê phát triển.

Nhìn chung, rừng nguyên sinh là thích hợp nhất để làm đồn điền cà phê vì đất đai màu mỡ một cách tự nhiên nhờ lớp phủ thực vật đã phân hủy và sau khi thực hiện bước đốt thì đất đó sẽ không còn cỏ dại với côn trùng.

Thế nhưng những khu đất đặc biệt, từng được sử dụng cho canh tác và rồi bỏ hoang, cũng có thể trở thành đất canh tác tốt. Dù thường không được phì nhiêu cho lắm và tốn công sức dọn cỏ dại, những khu đất kiểu này lại thường khá trống trải.

Khí hậu ôn hòa ở vùng nhiệt đới sẽ luôn là điều kiện thích hợp nhất, sự kết hợp của độ ấm và độ ẩm ở một mức độ nhất định là điều tối cần thiết - nói cách khác, một môi trường tương tự trong nhà kính có hệ thống sưởi ở phương bắc sẽ sản xuất ra mùa vụ cà phê ngon nhất, nhưng không may thay, kiểu thời tiết này lại có hại cho những người chủ đồn điền chưa thích nghi với vùng đất mới và rất thuận lợi cho sự phát triển của cỏ dại.

Còn sương giá, dù chỉ buông xuống trong đêm và trong khoảng thời gian ngắn, cũng cực kỳ tai hại, đồng thời việc ở gần nguồn nước, tốt nhất là một dòng suối, là rất cần thiết để tưới tiêu cho cây non, cũng như cho quá trình tách hạt.

Ở vùng có rừng bao phủ, đồn điền có thể được bố trí thành từng lô rộng năm mươi mẫu, bao quanh là những vành đai rừng tự nhiên; nhưng phải tránh vùng bình nguyên bằng phẳng, vì đất ẩm ướt rất có hại cho việc trồng cà phê thương mai và đất bằng cũng đòi hỏi phải bỏ ra phí tổn lớn để làm hệ thống thoát nước, trong khi sườn dốc cũng rất tệ vì xói mòn do mưa lớn sẽ cuốn trôi cả đất và phân bón, làm bộ rễ cây lộ ra.

Trong mọi trường hợp, tầng đất mặt phải có chất lượng khá tốt, tầng đất dưới tuyệt đối không được tạo thành từ đất sét cứng vì về cơ bản, loài cây này lấy dưỡng chất từ rễ nhánh.

Khi mở một đồn điền, cần phải tạo bóng râm cho cà phê bằng cách giữ lại một phần rừng vốn có. Việc đầu tiên cần làm sau khi xác định một khoảng đất thích hợp để trồng cây là mở một con đường rộng xuyên suốt khu rừng và nhiều đường nhánh vuông góc với đường này để thuận tiện kiểm tra và xem xét kỹ càng khu đất cần dọn quang.

Việc tiếp theo cần làm là mở một con đường rộng khác xung quanh toàn bộ khu đất cần phát quang, chừa lại một vành đai làm phần rìa rộng từ 14 đến 18 mét không đốn bỏ vì vành đai này sẽ có ích trong việc che chắn cho vườn. Lượng bóng râm phải được điều chỉnh tùy theo mức độ phơi sáng của hướng núi.

Với sườn núi phía nam thì ta cần rất nhiều bóng râm, sườn phía bắc cần rất ít và sườn phía đông và phía tây thì chỉ cần râm mát vừa phải. Sau khi mở các đường sơ bộ, ta cần phải đốn hết toàn bộ cây và với cây lớn và còn xanh khó dời đi bằng xe đẩy hoặc bằng cách kéo lê trên đất, ta nên chặt thành từng khúc nhỏ chứ không được đốt.

Công việc này cần phải hoàn thành trước khi hết tháng Mười hai. Như vậy là khu đất đã được phát quang sạch sẽ, tiếp theo, ta nên bố trí đường lối, tiến hành tạo luống và đào lỗ, rồi lập tức trồng cây vào đó.