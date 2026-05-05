Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Tất tần tật về cà phê

Cuốn sách là chuyến hành trình hấp dẫn đưa độc giả băng qua những lục địa, xuyên suốt dòng chảy lịch sử để khám phá nguồn gốc, sự phát triển và sức ảnh hưởng sâu rộng của một trong ba thức uống phổ biến nhất thế giới.

Xuất bản

Xứ sở của cà phê

  • Thứ ba, 5/5/2026 08:49 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Khí hậu ấm áp của vùng nhiệt đợi thích hợp cho cây cà phê phát triển. Các cây lớn, tán rộng của vùng nhiệt đới cũng có thể trở thành bóng râm để che chắn cho cây cà phê.

Ca phe anh 1

Khí hậu ấm áp vùng nhiệt đới phù hợp để cây cà phê phát triển. Ảnh minh họa: H.H.

Nhìn chung, rừng nguyên sinh là thích hợp nhất để làm đồn điền cà phê vì đất đai màu mỡ một cách tự nhiên nhờ lớp phủ thực vật đã phân hủy và sau khi thực hiện bước đốt thì đất đó sẽ không còn cỏ dại với côn trùng.

Thế nhưng những khu đất đặc biệt, từng được sử dụng cho canh tác và rồi bỏ hoang, cũng có thể trở thành đất canh tác tốt. Dù thường không được phì nhiêu cho lắm và tốn công sức dọn cỏ dại, những khu đất kiểu này lại thường khá trống trải.

Khí hậu ôn hòa ở vùng nhiệt đới sẽ luôn là điều kiện thích hợp nhất, sự kết hợp của độ ấm và độ ẩm ở một mức độ nhất định là điều tối cần thiết - nói cách khác, một môi trường tương tự trong nhà kính có hệ thống sưởi ở phương bắc sẽ sản xuất ra mùa vụ cà phê ngon nhất, nhưng không may thay, kiểu thời tiết này lại có hại cho những người chủ đồn điền chưa thích nghi với vùng đất mới và rất thuận lợi cho sự phát triển của cỏ dại.

Còn sương giá, dù chỉ buông xuống trong đêm và trong khoảng thời gian ngắn, cũng cực kỳ tai hại, đồng thời việc ở gần nguồn nước, tốt nhất là một dòng suối, là rất cần thiết để tưới tiêu cho cây non, cũng như cho quá trình tách hạt.

Ở vùng có rừng bao phủ, đồn điền có thể được bố trí thành từng lô rộng năm mươi mẫu, bao quanh là những vành đai rừng tự nhiên; nhưng phải tránh vùng bình nguyên bằng phẳng, vì đất ẩm ướt rất có hại cho việc trồng cà phê thương mai và đất bằng cũng đòi hỏi phải bỏ ra phí tổn lớn để làm hệ thống thoát nước, trong khi sườn dốc cũng rất tệ vì xói mòn do mưa lớn sẽ cuốn trôi cả đất và phân bón, làm bộ rễ cây lộ ra.

Trong mọi trường hợp, tầng đất mặt phải có chất lượng khá tốt, tầng đất dưới tuyệt đối không được tạo thành từ đất sét cứng vì về cơ bản, loài cây này lấy dưỡng chất từ rễ nhánh.

Khi mở một đồn điền, cần phải tạo bóng râm cho cà phê bằng cách giữ lại một phần rừng vốn có. Việc đầu tiên cần làm sau khi xác định một khoảng đất thích hợp để trồng cây là mở một con đường rộng xuyên suốt khu rừng và nhiều đường nhánh vuông góc với đường này để thuận tiện kiểm tra và xem xét kỹ càng khu đất cần dọn quang.

Việc tiếp theo cần làm là mở một con đường rộng khác xung quanh toàn bộ khu đất cần phát quang, chừa lại một vành đai làm phần rìa rộng từ 14 đến 18 mét không đốn bỏ vì vành đai này sẽ có ích trong việc che chắn cho vườn. Lượng bóng râm phải được điều chỉnh tùy theo mức độ phơi sáng của hướng núi.

Với sườn núi phía nam thì ta cần rất nhiều bóng râm, sườn phía bắc cần rất ít và sườn phía đông và phía tây thì chỉ cần râm mát vừa phải. Sau khi mở các đường sơ bộ, ta cần phải đốn hết toàn bộ cây và với cây lớn và còn xanh khó dời đi bằng xe đẩy hoặc bằng cách kéo lê trên đất, ta nên chặt thành từng khúc nhỏ chứ không được đốt.

Công việc này cần phải hoàn thành trước khi hết tháng Mười hai. Như vậy là khu đất đã được phát quang sạch sẽ, tiếp theo, ta nên bố trí đường lối, tiến hành tạo luống và đào lỗ, rồi lập tức trồng cây vào đó.

Joseph M. Walsh/ Light Books & NXB Phụ nữ Việt Nam

Cà phê Đồn điền Vùng nhiệt đới Cỏ dại Cà phê Sương giá

    Đọc tiếp

    Cuoc chien dau mo o My hinh anh

    Cuộc chiến dầu mỏ ở Mỹ

    2 giờ trước 07:14 5/5/2026

    0

    Năm 1981, ngành công nghiệp dầu mỏ tại Mỹ mất đi vị thế của mình sau cuộc bùng nổ về giá, dẫn tới yêu cầu cấp thiết: tái cơ cấu.

    Thi truong sach chau A bung no hinh anh

    Thị trường sách châu Á bùng nổ

    3 giờ trước 06:05 5/5/2026

    0

    Sự phát triển mạnh mẽ của Internet được cho là sẽ làm lu mờ ngành xuất bản. Nhưng sự bùng nổ của thị trường sách châu Á đang kể một câu chuyện khác.

    SÁCH HAY

    Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE hinh anh

    BOOK SPACE

    05:38 27/4/2026 05:38 27/4/2026

    0

    Read Station tại TP.HCM kết hợp cà phê, thư viện, nhà sách và không gian làm việc với hơn 10.000 đầu sách, thu hút nhóm khách trẻ đến học tập và sử dụng trong thời gian dài.

    Nghe viet van hinh anh

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Song mot doi xung dang hinh anh

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vu tru tuan hoan hinh anh

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Diem ky di da can ke hinh anh

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý