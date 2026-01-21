Theo Cục CSGT, lực lượng chức năng vừa xử lý một trường hợp lái xe ôtô tải đi ngược chiều trên tuyến đường có biển cấm, sau khi hành vi vi phạm được người dân phản ánh trên mạng.

Cụ thể, ngày 16/1, trên mạng xã hội Facebook, nhóm OFFB đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh một xe ôtô tải có hành vi đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Hình ảnh phương tiện vi phạm được chụp từ màn hình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục trưởng Cục CSGT đã giao Phòng Quản lý, khai thác dữ liệu trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và chuyển đổi số tiếp nhận, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào hồi 16h35 ngày 12/1, tại đường Hòa Lạc - Hòa Bình, thuộc địa phận xã Thạch Thất, TP Hà Nội. Phương tiện vi phạm là xe ôtô tải mang biển kiểm soát 30M-230.XX, đi ngược chiều tại khu vực đã được lắp đặt biển báo “Cấm đi ngược chiều”. Hành vi vi phạm được người dân ghi lại bằng camera hành trình và kịp thời cung cấp cho lực lượng chức năng.

Danh tính người điều khiển phương tiện được xác định là anh Phùng Sinh Q. (sinh năm 2001, trú tại xã Nật Sơn, tỉnh Phú Thọ). Làm việc với cơ quan chức năng, anh Q. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Căn cứ quy định tại điểm D, khoản 9, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, Phòng Quản lý, khai thác dữ liệu TTATGT và chuyển đổi số - Cục CSGT đã chuyển hồ sơ vụ việc tới Đội CSGT đường bộ số 11, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội để lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.

Lực lượng CSGT đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm giao thông, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.