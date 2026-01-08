Xử phạt, đình chỉ loạt phòng khám, cơ sở hoạt động 'chui' tại TP.HCM

Sở Y tế TP.HCM vừa công bố danh sách xử phạt nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực y tế. Trong đó, Công ty TNHH Harvard Medical Care bị phạt nặng nhất.

Sở Y tế TP.HCM xử phạt nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm. Ảnh: Medinet.

Theo danh sách xử phạt vừa được Sở Y tế TP.HCM công bố, nhiều cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố đã bị xử lý do hoạt động không phép, quảng cáo dịch vụ y tế trái quy định và sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ.

Cụ thể, Công ty TNHH Harvard Medical Care, địa chỉ tại 12-14 Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa, bị xử phạt 168 triệu đồng với 4 hành vi vi phạm gồm cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động; quảng cáo dịch vụ y tế khi chưa có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề; không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh; không niêm yết giá dịch vụ theo quy định.

Ngoài phạt tiền, cơ sở này còn bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng và buộc tháo gỡ, xóa bỏ các nội dung quảng cáo vi phạm.

Cũng tại địa chỉ 12-14 Phổ Quang, Sở Y tế TP.HCM xử phạt nhiều cá nhân do hành nghề khám, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ. Bà Phạm Ngọc Mai Linh, bà Phạm Thị Thanh Nhàn, ông Thái Thành Phim mỗi người bị phạt 35 triệu đồng.

Riêng bà Phạm Thị Luyến bị phạt 2 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong 2 tháng, do lập hồ sơ bệnh án không đúng quy định.

Tại địa chỉ 467/99 Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông, bà Trần Thị Hương Lan bị xử phạt hơn 84 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép. Đồng thời kinh doanh thuốc và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cơ sở này bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Ngoài ra, nhiều hộ kinh doanh và phòng khám khác cũng bị xử phạt và đình chỉ hoạt động có thời hạn, cụ thể:

Hộ kinh doanh Lê Văn Dũng (108 Trương Công Định) và Hộ kinh doanh Nha khoa Tâm Ý (139 Nguyễn Văn Nghi) cùng bị phạt 27 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 3 tháng do sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ.

Phòng khám Ngoài giờ Song Hành (39A Song Hành, Quốc lộ 22) bị phạt 29 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của bác sĩ phụ trách trong 4,5 tháng do bán thuốc trái quy định và niêm yết thông tin không đầy đủ.

Hộ kinh doanh Phan Thị Ngọc Quyết bị phạt 35 triệu đồng do quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động.

Danh sách xử phạt còn ghi nhận các cá nhân Lưu Ngọc Trung và Nguyễn Anh Tuấn (cùng tại 108 Trương Công Định) bị phạt mỗi người 35 triệu đồng vì hành nghề khám, chữa bệnh khi chưa có chứng chỉ.