Xử phạt cơ sở lưu trú ở Đắk Lắk sau ồn ào giá bia 900.000 đồng/thùng

Cơ sở lưu trú bán 900.000 đồng/thùng bia tại Đắk Lắk bị xử phạt 1,5 triệu do không niêm yết đầy đủ giá dịch vụ, sau phản ánh về việc thu phí cao bất thường.

Ông Huỳnh Đình Quang, Phó chủ tịch UBND phường Sông Cầu, cho biết địa phương đang hoàn tất hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở lưu trú T.B.H&A (tổ dân phố Vịnh Hòa) với số tiền 1,5 triệu đồng.

Cơ sở lưu trú này bị du khách phản ánh về việc bán giá bia Heineken giá 900.000 đồng/thùng và thu phí dịch vụ cao bất thường.

Theo cơ quan chức năng, cơ sở này không niêm yết đầy đủ giá các dịch vụ theo quy định. Cụ thể, đơn vị chỉ niêm yết giá bia chai ở mức 30.000 đồng/chai, trong khi không công khai giá bia thùng và các loại phí phục vụ khác.

Hóa đơn viết tay do du khách phản ánh về khách sạn này.

Ngoài ra, việc cơ sở mua hộ đồ từ bên ngoài (như bia) rồi ghi vào hóa đơn tạm với mức giá tự thỏa thuận được xác định là vi phạm quy định về minh bạch giá theo Luật Giá năm 2023 và Khoản 1, Điều 13 Nghị định 87/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

“Đây là bài học cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Phường sẽ tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh và yêu cầu các đơn vị ký cam kết niêm yết giá đúng quy định, tránh ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương”, ông Quang thông tin.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài viết của một du khách phản ánh “trải nghiệm tệ” tại cơ sở này. Người này cho biết bị tính nhiều khoản phí cao, trong đó bia có giá 900.000 đồng/thùng, phí phục vụ 3 bữa ăn tự nấu lên tới 5,2 triệu đồng, lò than 200.000 đồng.

Tổng chi phí nhóm khách chi trả từ tối 29/4 đến sáng 1/5 là hơn 14,3 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, chính quyền phường Sông Cầu đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để làm rõ vụ việc.

Chủ cơ sở, bà N.T.K.B. (50 tuổi) cho biết, cơ sở này không “chặt chém” mà đã niêm yết giá rõ ràng. Theo người này, nhóm khách đặt phòng ban đầu chỉ đăng ký 4 người lưu trú, nhưng sau đó tổ chức ăn uống, tụ tập lên tới khoảng 30 người.

“Khách mang hải sản từ bên ngoài vào, ăn uống đông, sử dụng nhiều nước ngọt để tắm rửa, bày biện rất nhiều nên nhân viên phải dọn dẹp vất vả. Vì vậy khách sạn mới tính thêm phí phục vụ và vệ sinh. Lò than họ sử dụng nhiều, mỗi lò phục vụ cho nhiều người nên có phụ thu. Vì khách sạn mặt biển nên giá bia như vậy là không quá cao”, đại diện khách sạn giải thích.

Đại diện khách sạn giải thích thêm, ngoài phí dịch vụ ăn tối ra thì buổi sáng, các khách này còn kêu đồ ăn, nước của quán bên cạnh về khách sạn ăn uống nên cơ sở này tính phí phụ thu là hợp lý.