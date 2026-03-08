Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xử lý nhân viên xe khách giường nằm ngang nhiên xả rác ven đường

  Chủ nhật, 8/3/2026 18:10 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Phát hiện đống rác bên đường, Chủ tịch UBND phường An Cựu (TP Huế) yêu cầu trích xuất camera, phát hiện nhân viên xe khách kéo nhiều túi rác vứt ra bên đường.

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu (TP Huế), xác nhận Công an phường An Cựu vừa làm việc với nhân viên xe khách giường nằm xả rác nơi công cộng.

Camera ghi lại nhân viên xe khách giường nằm vô tư mang những túi rác trong cốp xe xả ra ven đường ở TP Huế.

Theo bà Thanh, sáng cùng ngày trên đường đi làm "Ngày Chủ Nhật xanh", bà phát hiện một bãi rác chất thành đống bên vệ đường Võ Nguyên Giáp nên yêu cầu đơn vị chức năng trích xuất camera để xác minh người xả rác.

Qua hình ảnh camera ghi lại, vào khuya 7/3 có một xe khách giường nằm mang biển số 75B-01.xxx của nhà xe M.Đ. dừng lại bên đường Võ Nguyên Giáp.

Sau khi xe dừng, nhân viên xe khách đưa nhiều túi rác để dưới gầm xe ra rồi vứt thẳng xuống vệ đường trước khi rời đi.

Sau khi nắm thông tin, Công an phường An Cựu làm việc với người có hành vi vứt rác, lập biên bản vụ việc, đồng thời yêu cầu người này tự dọn dẹp toàn bộ số rác đã vứt.

Theo Công an phường An Cựu, hành vi xả rác nói trên có thể bị xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng theo Nghị định 336/2025 quy định xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ, có hiệu lực từ ngày 1/3.

Trước đó, cuối tháng 7/2025, UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Dược Trung ương 3, với tổng số tiền 97 triệu đồng.

Cụ thể, công ty bị phạt 7 triệu đồng vì chuyển giao chất thải không đúng quy định và 90 triệu đồng vì thực hiện không đúng nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt.

Căn cứ xác minh của cơ quan chức năng, Công ty CP Dược Trung ương 3 có hai hành vi vi phạm chính gồm: chuyển giao 98,4 kg chất thải rắn thông thường cho cá nhân không có chức năng xử lý và thực hiện không đúng một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Ngoài hình phạt tiền, UBND TP Đà Nẵng buộc công ty phải khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu và báo cáo kết quả thực hiện trong vòng một ngày kể từ khi nhận được quyết định xử phạt.

Tại nạn thảm khốc giữa hai xe khách, 6 người thương vong

Vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm và xe 16 chỗ xảy ra sáng 27/2 trên Quốc lộ 1 khiến 6 người thương vong, trong đó vợ tài xế xe 16 chỗ tử vong tại chỗ.

09:45 27/2/2026

Lật xe khách ở Đồng Nai, thanh niên 20 tuổi tử vong

Xe khách 52 chỗ lưu thông qua đoạn cong trên Quốc lộ 14, đoạn qua Đồng Nai lật ngang lề đường làm một hành khách tử vong, hai người bị thương.

16:03 26/2/2026

5 ôtô tông liên hoàn, cao tốc ùn ứ kéo dài

Một xe khách và 4 ôtô va chạm liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập (Bình Thuận cũ), khiến giao thông khu vực ùn ứ kéo dài.

06:07 24/2/2026

