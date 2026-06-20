Xử lý hàng loạt 'lò độ chế' mô tô ở Đồng Nai

Công an TP Đồng Nai đã kiểm tra, phát hiện 9 cơ sở đang thực hiện “độ chế” mô tô với tổng cộng 71 xe mô tô các loại.

Ngày 20/6, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Công an TP Đồng Nai cho biết đã kiểm tra, phát hiện 9 cơ sở đang thực hiện việc “độ chế” mô tô với tổng cộng 71 xe mô tô các loại; 9 cơ sở đang sửa chữa mô tô không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu độ chế, thay đổi kết cấu với tổng cộng 55 xe mô tô.

Thượng tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP Đồng Nai cho hay, qua công tác tuần tra, tiếp nhận giải quyết các tin báo của lực lượng Cảnh sát 113 (CS113), đơn vị ghi nhận trong thời gian qua có nhiều nhóm thanh thiếu niên dùng các phương tiện là xe mô tô “độ chế”, thay đổi kết cấu lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH trực tiếp chỉ đạo tổ công tác kiểm tra cơ sở "độ chế" mô tô.

Thượng tá Võ Nhật Hồng Phúc đã chỉ đạo cán bộ các đội nghiệp vụ của đơn vị triển khai các biện pháp công tác quản lý hành chính, nắm người, nắm hộ; nắm tình hình trên các hội nhóm, trên không gian mạng.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện các điểm sửa mô tô “độ chế ” xe trên địa bàn TP Đồng Nai phục vụ các đối tượng thanh thiếu niên trên. Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã tổ chức xác minh, lên danh sách và theo dõi quy luật hoạt động để chủ động trong công tác.

Ngày 16/6, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH báo cáo Giám đốc và Đại tá Lâm Văn Long, Phó giám đốc Công an thành phố, đồng thời tham mưu kế hoạch truy quét các lò “độ chế” xe, thanh thiếu niên hư tham gia các hội nhóm đua xe trái phép trên địa bàn TP Đồng Nai.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã thành lập 10 tổ công tác. Chiều 16/6, đơn vị phối hợp Công an phường, xã đồng loạt thực hiện kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu “độ chế” mô tô trên địa bàn các phường, xã: Trấn Biên, Biên Hoà, Trảng Dài, Long Bình, Tam Hiệp, An Phước, Nhơn Trạch.

Tổ công tác kiểm tra một cơ sở "độ chế" mô tô.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 cơ sở không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 4 cơ sở vi phạm các quy định về PCCC; 9 cơ sở đang thực hiện việc “độ chế” mô tô với tổng cộng 71 xe mô tô các loại; 9 cơ sở đang sửa chữa mô tô không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu chế độ, thay đổi kết cấu với tổng cộng 55 mô tô; 3 cơ sở kinh doanh buôn bán phụ tùng xe không rõ nguồn gốc, không có hoá đơn chứng từ.

Các tổ công tác đã tạm giữ 55 mô tô các loại đã “độ chế” xong, 338 sản phẩm phụ tùng xe máy.

Một điều đáng quan tâm là qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện các hội, nhóm đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, trong đó có các chủ cơ sở “độ xe” tham gia.

Cơ quan công an thu giữ xe đã "độ chế".

Ngay sau khi kiểm tra, khai thác nhanh các đối tượng là chủ cơ sở khai nhận chuyên độ chế xe gắn máy cho những thanh thiếu niên phục vụ cho việc ăn chơi, lạng lách đánh võng, mê tốc độ. Trên các trang của các hội, nhóm này có đăng tải các hình ảnh, clip sử dụng xe lạng lách đánh võng, có sử dụng dao lê, mã tấu, dao phóng lợn…

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cho biết, đợt tổng ra quân đã đánh đúng, đánh trúng các tụ điểm “độ chế” xe mô tô. Đây là một trong những gốc rễ của tình hình thanh thiếu niên hư thường xuyên tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng; không loại trừ trường hợp các phương tiện không rõ nguồn gốc bị phát hiện là tài sản của các đối tượng trộm, tiêu thụ.

Ngoài ra, các đối tượng còn có dấu hiệu của hành vi mua bán linh kiện, phụ tùng không rõ nguồn gốc, cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ có hay không hành vi buôn lậu, trốn thuế.

Cơ quan Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh quan tâm, quản lý con em mình chặt chẽ hơn; thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra việc sử dụng phương tiện, không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.