Công an TP.HCM triệt tận gốc các lò 'độ, chế' xe máy trá hình

Trong 2 tuần đầu tháng 11/2025, Công an TP.HCM đã tổ chức nhiều đợt "đột kích" bất ngờ vào các lò "độ, chế" xe máy núp bóng tiệm sửa xe bình dân.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều mô tô bị thay đổi kết cấu, cải tạo trái phép; thu giữ hàng trăm bộ phận, phụ tùng không rõ nguồn gốc, chuyên dùng để "độ” xe phục vụ hành vi gây rối trật tự công cộng (GRTTCC).

Xử lý từ gốc

Quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP trong đấu tranh phòng, chống tội phạm đua xe trái phép (ĐXTP), Phòng CSGT với vai trò chủ công, mũi nhọn đã xác định rõ trọng tâm, chủ động xây dựng giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Thay vì chỉ xử lý phần ngọn, lực lượng chức năng đã tập trung đánh trúng "gốc rễ" vấn đề. Lấy việc kiểm tra, xử lý triệt để các cơ sở sửa xe núp bóng, các "lò độ” là nhiệm vụ chính yếu. Đây là hướng hành động kiên quyết nhằm dập tắt nguồn cung, chặn đứng nguy cơ mất an ninh trật tự ngay từ trong "trứng nước".

Kể từ thời điểm TP.HCM chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp (sau sáp nhập địa giới hành chính từ hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), công tác nắm địa bàn và theo dõi hoạt động của các nhóm thanh, thiếu niên có sở thích GRTTCC dưới hình thức ĐXTP đã được Phòng CSGT triển khai xuyên suốt, liên tục.

Kiểm tra, thu giữ lượng lớn phụ tùng xe máy không rõ nguồn gốc.

Các tổ công tác đặc biệt tập trung giám sát những nhóm "choai choai" thường tung clip cổ súy đua xe, rủ rê trên mạng xã hội (MXH). Từ các điểm hẹn ở vùng ven lúc tàn canh đến những cung đường quốc lộ, nơi các nhóm đối tượng manh động tổ chức đua xe. Mọi diễn biến đều được CBCS bám sát, nắm chắc, làm cơ sở cho các kế hoạch phòng ngừa, trấn áp hiệu quả.

Từ những tài liệu thu thập được trên không gian mạng và thực địa, lực lượng chức năng từng bước xác định, "điểm mặt" hàng chục đầu nậu chuyên cung cấp số lượng lớn phụ tùng xe máy không rõ nguồn gốc, không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. Đây chính là nguồn cung phục vụ cho nhu cầu tân trang, "độ”, "chế" phương tiện và tiếp tay cho hàng loạt cơ sở nhận cải tạo xe, ráp kèo đua tốc độ. Các cá nhân, cơ sở này móc nối, liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành một mạng lưới ngầm hoạt động phức tạp.

Lợi dụng sự lan truyền nhanh của MXH, các đối tượng này còn khéo léo dựng lên hình ảnh "ngầu", "nghệ", khoe clip nẹt pô, phóng tốc độ rồi quảng cáo các gói "độ” xe cho người trẻ. Nhiều thanh thiếu niên, chưa phân biệt được đúng, sai, bị mê hoặc bởi thú vui tốc độ đã chi tiền không tiếp tay vào "độ” xe; tụ tập gây rối rồi trượt dài vào các cuộc đua trái phép. Không ít trường hợp phải trả giá đắt bằng tính mạng, thương tật, án phạt hoặc đánh mất tương lai chỉ từ một vài phút "thể hiện" trên đường phố.

Dọc theo những tuyến đường dẫn vào các khu công nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương cũ, nơi dòng phương tiện qua lại tấp nập cả ngày lẫn đêm, các tổ trinh sát của Phòng CSGT đã lần theo nhiều dấu vết, từ tiếng pô nổ bất thường đến những clip "độ” xe xuất hiện tràn lan trên MXH.

Từ đó, một loạt cái tên quen mặt trong giới "độ” xe dần lộ diện: "Đ. Sóng Thần", "T. Chùa", "L.T.T.", "C.IC"... Điển hình, lò độ "Đ. Sóng Thần" không chỉ hoạt động công khai mà còn tận dụng MXH để quảng bá "tay nghề". Chủ cơ sở lập hẳn một kênh TikTok với hàng trăm video ngắn, ghi lại cảnh nâng cấp xe, thử công suất bằng bàn Dyno... như một "gian trưng bày" nhằm thu hút khách hàng mê tốc độ.

Những chiếc xe "độ, chế" dị dạng.

Đáng chú ý hơn là lò độ "T. Chùa", trên TikTok, chủ kênh không chỉ khoe cảnh độ xe, mà còn ngang nhiên đăng cả hình ảnh, video của những cuộc tụ tập, ĐXTP trong đêm, coi thường mọi quy định pháp luật. Những bài đăng này được các nhóm thanh thiếu niên chia sẻ, cổ súy, tạo thành trào lưu nguy hiểm lan nhanh trên không gian mạng.

Tất cả cái tên ấy đã lần lượt được tổ công tác phòng chống ĐXTP và các đội địa bàn của Phòng CSGT đưa vào tầm ngắm, trở thành mục tiêu trọng điểm trong kế hoạch triệt phá các "lò độ” hoạt động ngầm trên địa bàn thành phố sau sáp nhập. Với những dữ liệu cần thiết thu thập được, ngay trong tuần đầu của tháng 11/2025, Phòng CSGT với sự phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an các xã, phường trên địa bàn đã thành lập 7 tổ công tác kiểm tra đồng loạt 7 "lò độ” xe có quy mô lớn trên địa bàn TP.HCM.

Phòng CSGT nhấn mạnh cuộc kiểm tra đột xuất này nhằm siết chặt quản lý, phát hiện các vi phạm về an toàn kỹ thuật và nguồn gốc phương tiện. Kết quả sơ bộ cho thấy tất cả 7 cơ sở đều vi phạm ở mức độ khác nhau. Tổng cộng, lực lượng chức năng đã phát hiện 39 xe máy bị nghi vấn thay đổi kết cấu, độ chế trái quy định, trong đó nhiều xe có lắp thêm phụ tùng không được cơ quan chức năng cấp phép.

Có 15 xe đang tại các cơ sở kiểm tra không xuất trình được giấy tờ đăng ký xe, gồm cả trường hợp có giấy tờ nhưng thông tin không trùng khớp. Cạnh đó, cơ quan công an thu giữ 4 khung sườn, 6 lốc máy cùng hàng trăm linh kiện, phụ tùng không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ chứng minh xuất xứ.

Đáng chú ý, trong số 7 cơ sở kiểm tra, có 2 cơ sở trang bị hệ thống Dyno (thiết bị đo công suất động cơ xe) và tham gia các hoạt động đua xe, tổ chức giải đua. Sự xuất hiện của Dyno cho thấy các cơ sở này còn tham gia vào hoạt động "độ” xe chuyên nghiệp, thường dùng để hiệu chỉnh công suất sau khi đã "độ chế".

Các tổ công tác đã ghi nhận và lập biên bản xử lý nghiêm các lỗi vi phạm: không có giấy phép kinh doanh (GPKD) hoặc hoạt động sai ngành nghề đăng ký, không có phương án phòng cháy chữa cháy (PCCC), sửa chữa xe không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn. Tại mỗi cơ sở, lực lượng công an đã thu giữ hiện trường những phương tiện vi phạm và giao cho Công an các phường, đội CSGT tiếp tục điều tra, xử lý hành chính hoặc hình sự theo quy định pháp luật.

Kiểm tra là ra vi phạm

Điển hình với "lò độ” "T. Chùa" (P.Thủ Dầu Một), lực lượng chức năng xác định cơ sở do Lê N.T (SN 1992 làm chủ). Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này không có giấy phép kinh doanh và cũng không bảo đảm các quy định tối thiểu về an toàn phòng cháy và chữa cháy. Tổ công tác ghi nhận 2 xe máy đã bị độ chế (thay đổi kết cấu). Ngoài ra, có 2 xe đang được nâng cấp nhưng không có đăng ký xe. Với các vi phạm khá nghiêm trọng, tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao 4 phương tiện vi phạm này cho CAP.Thủ Dầu Một tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Tại cơ sở sửa chữa xe mang tên Lâm T.Th (P.Chánh Phú Hòa) do Lâm T.Th (SN 2001), cơ quan chức năng phát hiện cơ sở không có giấy phép kinh doanh, trang bị hệ thống Dyno và không có phương án PCCC. Tình hình vi phạm còn nghiêm trọng hơn khi cơ sở đang giữ 18 xe máy có dấu hiệu bị độ chế, trong đó có 5 xe không gắn biển số.

Phát hiện hàng chục phương tiện vi phạm tại một lò "độ” xe.

Một trong những cơ sở được phát hiện có vi phạm nghiêm trọng nhất là cửa hàng "Đ. Sóng Thần" (P.Dĩ An). Chủ cơ sở là ông Trần H.Đ (SN 1992). Theo hồ sơ, cơ sở này có giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo trì, sửa chữa xe gắn máy, nhưng trong thực tế họ lại hoạt động không đúng nội dung đăng ký.

Đặc biệt, tại cửa hàng này còn trang bị hẳn hệ thống Dyno từ năm 2023, thường sử dụng để điều chỉnh công suất động cơ sau khi sửa chữa hoặc độ xe. Cơ sở này từng được biết đến khi có xe "cọp" (một kiểu thiết kế đặc biệt, thường xuất hiện trong các giải đua xe phong trào) tham gia thi đấu giải.

Kết quả kiểm tra tại cơ sở "Đ. Sóng Thần" cho thấy một loạt sai phạm như: cơ sở không có phương án PCCC. Một số linh kiện, phụ tùng trị giá ước tính khoảng 47 triệu đồng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tổ công tác phát hiện 7 xe máy có dấu hiệu độ chế (đã tháo, lắp thêm phụ tùng để tăng công suất).

Bên cạnh đó, có 1 xe không gắn biển số, 8 xe đang sửa chữa thì có đến 7 xe không xuất trình được giấy đăng ký kèm theo; lực lượng Công an cũng thu giữ 2 khung sườn xe và 3 lốc máy nghi không rõ nguồn gốc. Còn các cơ sở còn lại như: "C. IC", "Dũng A", "B. Nhớt"... cũng bị phát hiện nhiều sai phạm: xe độ chế, phụ tùng không hóa đơn, xe không đăng ký, hoạt động sai phép.

Đợt cao điểm kiểm tra đồng loạt các "lò độ” đã bóc gỡ nhiều sai phạm, thu giữ hàng chục phương tiện độ chế, phụ tùng không rõ nguồn gốc và làm rõ hàng loạt cơ sở sửa xe trá hình. Tuy nhiên, theo Phòng CSGT, tình trạng "độ” xe để tham gia ĐXTP vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là khi các đối tượng liên tục thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng không gian mạng để lôi kéo thanh thiếu niên.

Không chủ quan sau kết quả đạt được, CATP khẳng định sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch chuyên đề, mở rộng kiểm tra trên toàn địa bàn; đồng thời phối hợp chặt chẽ các phòng nghiệp vụ, công an cơ sở để xử lý nghiêm, xử lý đến cùng, nhằm triệt tận gốc các "lò độ”, ngăn chặn hiệu quả nguy cơ gây rối trật tự công cộng và bảo đảm bình yên cho người dân thành phố.