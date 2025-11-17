Tá hỏa khi bọc nylon đựng 198 triệu đồng bỗng 'không cánh mà bay'

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết bắt giữ 2 đối tượng đập kính ôtô trộm cắp gần 200 triệu đồng.

Theo trình báo của anh C.V.T (SN 1985, trú xã Biên Sơn, tỉnh Bắc Ninh), vào khoảng 11h ngày 14/11, anh đỗ ôtô KIA K3, BKS 98A-774.66 trên đường nội bộ Khu công nghiệp Vân Trung rồi vào làm việc tại công trường thi công nhà xưởng, Công ty TNHH Luxshare ICT.

Đến khoảng 12h30 cùng ngày, khi ra xe, anh T phát hiện cửa kính bên phụ bị vỡ và túi nylon đựng 198 triệu đồng tiền lương công nhân để trong cốp xe đã biến mất.

Hai đối tượng bị bắt giữ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Tiền Phong đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh và Đồn Công an Quang Châu khẩn trương tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an đã xác định được hai đối tượng gây án là Nguyễn Văn Nam (SN 1993, trú tại phường Tiền Phong) và Hà Văn Quyết (SN 1990, trú tại xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Nam tại phường Tiền Phong, lực lượng chức năng đã thu giữ được 80 triệu đồng tiền vật chứng. Khám xét căn phòng tại Hà Nội của Hà Văn Quyết, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ 118 triệu đồng. Cơ quan điều tra thu giữ 2 môtô là phương tiện các đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, cả hai đối tượng Nguyễn Văn Nam và Hà Văn Quyết đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của các đối tượng phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nam và Hà Văn Quyết để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.