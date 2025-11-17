Thông tin mới nhất vụ người đàn ông bị chém tử vong ở TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, nhóm khoảng 5 người kéo đến phòng trọ tìm người để giải quyết mâu thuẫn rồi xảy ra vụ hỗn chiến, hậu quả làm 2 cậu cháu thương vong.

Nguồn tin phóng viên báo Tiền Phong cho biết, chiều muộn 16/11, nhóm 5 người đi tới khu nhà trọ trên đường Thuận Giao 19, phường Thuận Giao, TP.HCM tìm gặp một người để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, thanh niên ở trong phòng trọ đã dùng rựa đuổi chém nhóm 5 người. Sau đó, nhóm 5 người tấn công lại, chém thanh niên tử vong giữa đường, gần khu nhà trọ. Ngoài ra, người cậu ruột của thanh niên cũng bị nhóm đối thủ chém bị thương nặng, hiện cấp cứu tại bệnh viện.

Đến tối, nhiều người dân vẫn đang ở hiện trường để theo dõi vụ việc.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là anh N.H.V.L. (SN 1996, quê An Giang), người bị thương nặng là anh N.V.Đ. (SN 1986, cậu của L).

Nguồn tin cho hay, trước đó hai công nhân làm chung công ty có xảy ra mâu thuẫn. Chiều 16/11, nhóm 5 người đã tìm tới khu nhà trọ kể trên, tìm người nói chuyện và xảy ra án mạng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều cùng ngày, người dân sống trên đường Thuận Giao 19, phát hiện một người nằm tử vong trên đường nên trình báo cơ quan công an.

Công an phong tỏa hiện trường để khám nghiệm.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM nhanh chóng đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, thi thể thanh niên nằm giữa đường với nhiều vết thương, cạnh đó có cây rựa và nhiều gạch đá.