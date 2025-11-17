Bắt đối tượng giả danh lãnh đạo đài VOV cưỡng đoạt tài sản

Công an Hà Nội bắt giữ đối tượng có hành vi giả mạo "Phó giám đốc Trung tâm VOV" để đe dọa, yêu cầu một chủ gara ôtô chuyển 200 triệu đồng.

Nhận được tin báo của người dân về việc đối tượng giả danh lãnh đạo đài VOV, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) Công an Hà Nội đã nhanh chóng có mặt, khống chế, bắt giữ đối tượng.

Khoảng 21h ngày 14/11/2025, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra vụ cưỡng đoạt tài sản tại Khu đô thị Nam An Khánh.

Đối tượng bị bắt giữ.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát phản ứng nhanh ngay lập tức đến hiện trường kiểm tra, xác minh sự việc. Bước đầu xác định đối tượng Nguyễn Sỹ Thiết (SN 1992, trú tại xã An Khánh, TP Hà Nội) có hành vi giả mạo "Phó giám đốc Trung tâm VOV" để đe dọa, yêu cầu anh Đ (chủ gara ôtô) chuyển 200 triệu đồng nếu không sẽ đăng tải thông tin bất lợi liên quan đến gara ôtô của anh Đ.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát phản ứng nhanh đã bắt giữ đối tượng cùng tang vật và đưa về trụ sở Công an xã An Khánh.

Hiện Công an xã An Khánh tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.