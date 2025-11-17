Giả tài xế xe ôm công nghệ chở đồng bọn đi trộm cắp tài sản

Công an phường Trấn Biên (tỉnh Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lê Văn Ri (SN 1991, quê TP Huế), Tô Văn Tú (SN 1996, quê tỉnh Nghệ An), cả 2 đều tạm trú phường Dĩ An, TP.HCM để điều tra làm rõ hành vi "Trộm cắp tài sản".

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Công an đang truy bắt đối tượng Tuân (đang bỏ trốn) để điều tra về hành vi trộm cắp.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng trên không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài, từ ngày 5/10 đến 10/11/2025, Ri cùng Tuân và Tú rủ nhau đi từ phường Dĩ An đến địa bàn phường Trấn Biên giả làm tài xế xe ôm công nghệ xem ai sơ hở trong việc quản lý tài sản (xe máy) rồi ra tay trộm cắp.

Trong thời gian này, Ri và Tuân thực hiện 2 vụ trộm xe máy, bán lấy tiền chia nhau. Ri và Tú cũng trộm được 2 xe máy mang bán được 12 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/11, Công an phường Trấn Biên phối hợp với Công an phường Dĩ An đã bắt được 2 đối tượng trên thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Ngày 15/11/2025, Công an phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai cũng đã bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thanh Khoa (SN 2002, trú khu phố 5, phường Bửu Long; nay là khu phố Bửu Long, phường Trấn Biên) khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Đối tượng truy nã Nguyễn Thanh Khoa bị Công an phường Trấn Biên bắt giữ.

Trước đó, ngày 17/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thanh Khoa về hành vi "Cố ý gây thương tích". Qua công tác nghiệp vụ, Công an phường Trấn Biên đã xác định đối tượng Khoa đang lẩn trốn trên địa bàn phường và tiến hành bắt giữ.

Hiện Công an phường Trấn Biên đã bàn giao Khoa cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai điều tra xử lý theo quy định.