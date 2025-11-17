Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bị khởi tố vì đưa bạn gái 12 tuổi vào khách sạn

  • Thứ hai, 17/11/2025 09:11 (GMT+7)
Ngày 17/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, ngụ xã Nhơn Trạch, Đồng Nai) để điều tra hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo điều tra, khoảng tháng 6/2025, thông qua một ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội, cháu T.N.K.M (12 tuổi, ngụ xã Vĩnh Kim, Đồng Tháp) kết bạn và trò chuyện với Nguyễn Tuấn Anh. Qua thời gian nhắn tin qua lại, giữa Tuấn Anh và M. nảy sinh tình cảm yêu đương.

Nguyễn Tuấn Anh.

Ngày 27/6/2025, Tuấn Anh lái ôtô 7 chỗ đến chở M. đi chơi, sau đó cả hai đến một khách sạn trên địa bàn phường Gò Công (Đồng Tháp) và có quan hệ tình dục. Trên đường đưa M. về nhà, giữa Tuấn Anh và M. tiếp tục quan hệ tình dục trên ôtô lần nữa.

Sau đó, gia đình cháu M. phát hiện sự việc và trình báo Công an.

Qua làm việc, Tuấn Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Chúc Trí - Tấn Minh/Tiền Phong

