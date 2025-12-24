Xử lý cơ sở kinh doanh pháo hoa trái phép

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hộ kinh doanh điện thoại, nhưng vẫn bố trí tủ bày bán pháo hoa của Công ty TNHH một thành viên hóa chất 21, vi phạm quy định về kinh doanh pháo hoa.

Thực hiện cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội xử lý một cơ sở kinh doanh pháo hoa trái phép.

Vào hồi 17h35 ngày 22/12/2025, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Công an xã Phù Đổng tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh điện tử - điện thoại tại thôn Trung Mầu, xã Phù Đổng.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội xử lý trường hợp kinh doanh pháo hoa trái phép​​​​​​​.

Mặc dù đây là cơ sở kinh doanh điện thoại, vẫn bố trí tủ trưng bày bán pháo hoa. Tổ công tác đã thu giữ 47 dàn 25 viên dán nhãn dàn phun viên nhấp nháy, 2 dàn 25 viên dán nhãn hộp Công ty TNHH một thành viên hóa chất 21; 18 hộp dàn 50 viên dán nhãn hộp chúc mừng năm mới; 2 dàn 50 viên dán nhãn hộp Công ty TNHH một thành viên hóa chất 21; 5 dàn 75 viên dán nhãn hộp Công ty TNHH một thành viên hóa chất 21.

Đại diện cơ sở không xuất trình giấy tờ gì khác liên quan đến hoạt động kinh doanh pháo hoa. Tổ công tác đã lập biên bản và thu giữ số tang vật trên để xử lý theo quy định.

Hiện nay, chỉ có Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (tức Nhà máy Z121) thuộc Bộ Quốc phòng là đơn vị duy nhất được phép sản xuất và cung ứng pháo hoa trên thị trường. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đề nghị người dân chỉ mua, sử dụng pháo hoa do Bộ Quốc phòng cấp phép sản xuất, kinh doanh, bán tại các đơn vị đủ điều kiện theo quy định.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ.

Nghiêm cấm việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, pháo tự chế, pháo không rõ nguồn gốc. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Thiếu tá Bùi Quang Hưng, Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, trên địa bàn thành phố Hà Nội có tổng số 103 địa điểm kinh doanh bán các loại pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất.

Sáng 24/12, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh pháo hoa của Bộ Quốc phòng trên địa bàn thành phố; đồng thời tổ chức cho người bán hàng, đại diện cơ sở kinh doanh pháo hoa trên địa bàn thành phố ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh pháo hoa.