Những kiến nghị của CQĐT trong vụ Shark Thủy chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ

Viện KSND tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame) cùng 28 bị can khác về các tội "Nhận hối lộ", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ".

Trong vụ án này, Viện KSND tối cao xác định bị can Thủy phải chịu trách nhiệm chính về số tiền chiếm đoạt của các bị hại là hơn 7.677 tỷ đồng. Đến nay, bị can Thủy mới nộp khắc phục hậu quả hơn 2 tỷ đồng .

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã rà soát, truy thu dòng tiền có nguồn gốc phạm tội, đồng thời kê biên, phong tỏa tài sản đứng tên các bị can hoặc người được nhờ đứng tên. Các bị can và gia đình đã tự nguyện nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả tổng số tiền hơn 47 tỷ đồng . Cơ quan điều tra cũng đã phong tỏa một tài khoản của bị can Thủy (hơn 101 triệu đồng); kê biên cổ phần, cổ phiếu liên quan đến các bị can với tổng giá trị hơn 127 tỷ đồng.

Đối với bất động sản, cơ quan điều tra xác định các công ty trong hệ sinh thái của Công ty cổ phần Tập đoàn Egroup có 32 bất động sản. Tất cả bất động sản này đều đang thế chấp tại ngân hàng.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy.

Cơ quan điều tra đã thực hiện kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, tạm ngừng giao dịch đối với các tài sản, tài khoản có liên quan trong vụ án; tạm giữ tiền, tài sản, đồ vật khi kiểm tra, khám xét và do các bị can, người có liên quan nộp để khắc phục hậu quả.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận thấy bị can Thủy chỉ đạo huy động vốn thông qua hình thức phát hành trái phiếu và các phương thức khác.

Theo đó, cơ quan chức năng ghi nhận 1.249 đơn tố cáo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức phát hành trái phiếu, với số tiền hơn 1.601 tỷ đồng ; 1.102 đơn tố cáo liên quan hình thức hợp tác kinh doanh, số tiền hơn 535 tỷ đồng ; 309 đơn tố cáo thông qua hợp đồng tái cấu trúc trung tâm tiếng Anh, số tiền hơn 101 tỷ đồng ; và 619 đơn tố cáo thông qua hình thức thu học phí, với số tiền hơn 29 tỷ đồng .

Tuy nhiên, do thời hạn điều tra vụ án đã hết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tách nội dung này để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với các cá nhân có liên quan trong vụ án, cơ quan điều tra nhận thấy 341 nhân viên kinh doanh làm việc tại Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng đầu tư mua cổ phần. Từ năm 2021, Thủy chỉ đạo huy động tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, các nhân viên vẫn thực hiện huy động tiền từ các nhà đầu tư mua cổ phần. Trong đó, giai đoạn 2021-2023, 341 nhân viên đã huy động của 3.000 khách hàng số tiền hơn 2.308 tỷ đồng .

Đây là những người làm công hưởng lương, thực hiện hành vi sai phạm theo chỉ đạo của Thủy và đồng phạm với mục đích kêu gọi đầu tư để được hưởng tiền hoa hồng (giai đoạn 2021-2023, nhân viên kinh doanh không có lương, chỉ được nhận tiền hoa hồng khi khách ký hợp đồng).

Quá trình điều tra, 341 nhân viên tự nguyện nộp lại gần 34 tỷ đồng tiền hoa hồng đã nhận. Do đó, cơ quan điều tra vận dụng Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao để phân hóa, không xem xét trách nhiệm hình sự đối với 341 nhân viên kinh doanh.

Đối với 169 nhân viên kinh doanh đã nghỉ việc trước năm 2021, có hành vi giúp Thủy huy động hơn 2.490 tỷ đồng từ 4.942 khách hàng đầu tư mua cổ phần, cơ quan điều tra nhận thấy các nhân viên này đã nghỉ việc trước năm 2021 (trước khi có chủ trương huy động tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước), họ không biết việc Thủy sử dụng tiền huy động trái mục đích, nên không có cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với họ.

Đối với 87 cá nhân là người thân các nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn Egroup và Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame được Thủy nhờ đứng tên sở hữu cổ phần, kết quả điều tra xác định các cá nhân trên không biết, không tham gia vào việc nâng khống vốn điều lệ, bán cổ phần khống, không được hưởng lợi từ việc bán cổ phần khống, nên cơ quan điều tra không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với họ.

Đối với các cá nhân có liên quan tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (cũ), nay là Sở Tài chính Hà Nội, kết quả điều tra xác định Công ty cổ phần Tập đoàn Egroup được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào tháng 9/2008, với vốn điều lệ 32 tỷ đồng . Đến tháng 12/2016, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng lên hơn 962 tỷ đồng .

Tuy nhiên, chưa có cơ sở xem xét trách nhiệm của cá nhân ở Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (cũ) liên quan đến việc Công ty cổ phần Tập đoàn Egroup nâng khống vốn điều lệ. Cơ quan điều tra đã kiến nghị Sở Tài chính Hà Nội tăng cường đôn đốc, chấn chỉnh công tác kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn.