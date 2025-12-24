Loạt cựu lãnh đạo Cần Thơ hầu tòa vì vi phạm trong bồi thường đất đai

TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang cũ, nay là TP Cần Thơ) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày. Các bị cáo: Trần Điền Lâm (SN 1978, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường), Dương Ngọc Hải (SN 1978, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện), Phạm Đăng Khoa (SN 1980, nguyên Chánh Thanh tra huyện) và Nguyễn Thanh Giang (SN 1968, nguyên Chủ tịch UBND huyện) bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Phan Việt Đức (SN 1980, nguyên Phó chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn), Lê Hoàng Đủ (SN 1988, công chức), Lâm Sĩ Tiếng (SN 1987, nhân viên hợp đồng) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Theo cáo trạng, năm 2021-2023, các bị cáo nói trên có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện công tác xét bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo Vẹt) và thực hiện công tác thanh tra việc quản lý sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư liên quan đến ông N.V.L. (thời điểm này là Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Mỹ).

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Đức và Đủ với vai trò là Phó Chủ tịch và cán bộ địa chính UBND thị trấn Vĩnh Viễn, đã phát hiện việc ông L. có hành vi đào ao, lắp đặt cống bọng, trồng cây lâu năm trên phần đất bị ảnh hưởng dự án là vi phạm pháp luật về đất đai, nhưng không ngăn chặn, đề xuất xem xét xử lý buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Vì nể nang, các bị cáo đã ký xác nhận thông tin có liên quan để áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, dẫn đến việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho ông L. không đúng đối tượng theo quy định pháp luật.

Bị cáo Lâm, với vai trò là Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, thiếu trách nhiệm, không kiểm tra tính hợp lệ, kết quả áp dụng pháp luật phương án tái định cư, trong đó có hồ sơ bồi thường, hỗ trợ của ông L. không đúng đối tượng theo quy định pháp luật.

Bị cáo Tiếng, với vai trò được lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phân công, chịu trách nhiệm kiểm tra, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, trong đó có trường hợp ông L., đã phát hiện vi phạm pháp luật về đất đai nhưng không kiên quyết ngăn chặn…

Bị cáo Hải là Phó chủ tịch UBND huyện, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý thực trạng, tiến độ triển khai của dự án, không kiểm tra tính hợp lệ, kết quả áp dụng pháp luật phương án. Tin tưởng cấp dưới, bị cáo không kiểm tra toàn diện hồ sơ, đã ký ban hành quyết định phê duyệt phương án trong đó có trường hợp ông L. không đúng đối tượng theo quy định pháp luật.

Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho ngân sách với tổng số tiền hơn 214,7 triệu đồng.

Bị cáo Khoa, với vai trò là Trưởng đoàn thanh tra, phát hiện việc ông L. đào ao, lên liếp để trồng cây lâu năm và thả cá trên phần đất bị ảnh hưởng dự án mà không chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định và xác định được công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp nói trên không đúng quy định pháp luật.

Trong quá trình tham mưu Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ ban hành kết luận thanh tra, bị cáo không kiến nghị, đề xuất xử lý hành vi vi phạm về đất đai đối với phần đất trong phạm vi dự án và buộc ông L. nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, dẫn đến hết thời hiệu xử lý vụ việc.

Riêng bị cáo Giang, với vai trò là Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ, thiếu trách nhiệm, không kiên quyết thực hiện xử lý triệt để, dứt điểm sai phạm của ông L.

Hành vi của các bị cáo Khoa và Giang, gây thiệt hại cho ngân sách với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng (gồm khoản tiền bồi thường, hỗ trợ sai đối tượng).