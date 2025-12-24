Cựu Chủ tịch Thuận An Nguyễn Duy Hưng nhận mức án 7 năm 6 tháng tù

Tòa phúc thẩm tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", giảm 3 năm so với bản án sơ thẩm.

Sáng 24/12, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã tuyên chấp nhận kháng cáo đối với nhiều bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, trên cơ sở ghi nhận các bị cáo tích cực khắc phục thiệt hại vụ án. Nhiều bị cáo có thành tích xuất sắc trong công tác, không hưởng lợi hoặc hưởng lợi ít, giữ vai trò thứ yếu.

HĐXX cấp phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) 7 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Cùng tội danh trên, bị cáo Trần Anh Quang (Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An) nhận mức án 5 năm tù (sơ thẩm 7 năm tù).

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng. Ảnh: Xuân Trung.

Mặc dù không có đơn kháng cáo, bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) cũng được giảm án còn 4 năm 9 tháng tù (bản án sơ thẩm 5 năm 6 tháng tù) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Trước đó, bị cáo Phạm Thái Hà có đơn kháng cáo nhưng rút lại trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra.

Trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại Gói thầu số 7 Dự án cầu Đồng Việt (tỉnh Bắc Giang cũ); Gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (tỉnh Tuyên Quang); Gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh); Gói thầu số 2 Dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 (Hà Nội) và Gói thầu XD01, XD02 Dự án Quốc lộ 14E (Bộ Giao thông vận tải cũ), bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có bị cáo Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông vận tải.

Đổi lại, bị can Hưng đã "lại quả", chi "cám ơn" các cựu quan chức địa phương hoặc Ban quản lý dự án các địa phương.