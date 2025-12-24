Khởi tố 2 anh em xông vào quán nhậu chém 3 người

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khởi tố 2 anh em ruột và một đối tượng liên quan vụ mang mã tấu xông vào quán nhậu chém 1 người chết, 2 người bị thương, xảy ra tại quán nhậu trên đường Hùng Vương (phường Diên Hồng).

Ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan tới vụ mang mã tấu xông vào quán nhậu chém 1 người chết, 2 người bị thương, xảy ra tại một quán nhậu trên đường Hùng Vương (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai).

Các đối tượng đều bị khởi tố về hành vi "Giết người" gồm Phan Văn Thuận (SN 1995, tên thường gọi Tru Trọc, trú làng Jút 1, xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) và em ruột Phan Văn Hòa (SN 2001, tên thường gọi Trúc Hòa), Trần Kỳ Anh (SN 2002, trú tổ 3, phường Hội Phú).

Các đối tượng bị bắt trong vụ án mạng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 4h ngày 17/12, Hòa cùng Anh ngồi nhậu ở quán tại ngã tư đường Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ (đều thuộc phường Diên Hồng). Lúc đi vào nhà vệ sinh, Hòa xảy ra mâu thuẫn với nhóm nhân viên của quán nhậu. Trong lúc cự cãi, Hòa đã dùng tay đánh vào mặt của anh N.H.T.H. (SN 1997, trú tại phường Pleiku) là quản lý quán nhậu. Lúc này, anh H. cùng bạn bè có mặt tại đây đã xông vào đánh lại Hòa.

Bị đánh, Hòa bảo với Anh dùng xe máy chở về nhà, nói với Thuận về sự việc trên. Sau đó, Anh tiếp tục chở theo anh em Hòa, Thuận mang theo dao, mã tấu, bình xịt hơi xay quay lại quán nhậu, xông vào khu vực quầy chém nhiều người tại đây.

Hậu quả khiến anh M.V.H.N. (SN 2007, trú tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) tử vong, anh H. cùng N.T.T.N. (SN 2007, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) và T.T.L. (SN 1989, trú phường Diên Hồng) bị thương.

Sau khi gây án, trưa cùng ngày, cả 3 đối tượng trên đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.