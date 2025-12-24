Thủ đoạn Shark Thủy chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại. Đến nay, bị can Thủy mới nộp khắc phục hậu quả hơn 2 tỷ đồng.

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Egroup và Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame) cùng 28 bị can do có các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận và đưa hối lộ.

Theo cáo buộc, giai đoạn 2015-2023, dù Công ty CP Tập đoàn Egroup (Công ty Egroup) chỉ có vốn điều lệ 32 tỷ đồng , tương ứng với 3,2 triệu cổ phần, bị can Nguyễn Ngọc Thủy vẫn chỉ đạo chuyển nhượng hơn 209 triệu cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư, thông qua 26.354 hợp đồng và thu về hơn 7.765 tỷ đồng .

Trong đó, 3,2 triệu cổ phần theo vốn điều lệ của Công ty Egroup được chuyển nhượng cho 60 nhà đầu tư, đến nay còn dư nợ gốc hơn 87 tỷ đồng . Số cổ phần vượt vốn điều lệ, hơn 206 triệu cổ phần được chuyển nhượng cho 10.063 nhà đầu tư thông qua 26.236 hợp đồng với dư nợ gốc hơn 7.677 tỷ đồng .

Bị can Nguyễn Ngọc Thuỷ (bên trái) cùng đồng phạm trong vụ án.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần được Shark Thuỷ chỉ đạo quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trong báo cáo thuế và báo cáo tài chính để báo cáo cơ quan chức năng.

Cáo trạng xác định từ cuối năm 2020, Shark Thủy đã chỉ đạo sử dụng 70% số tiền thu được từ việc bán cổ phần khống để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện.

Khoảng 30% còn lại được dùng để trả các khoản nợ như nợ ngân hàng, nợ vay cá nhân, tiền thuê mặt bằng và chuyển vào các doanh nghiệp do Thủy sở hữu hoặc nhờ người khác đứng tên sở hữu cổ phần, nhằm nâng vốn sở hữu cá nhân.

Với số tiền dư nợ gốc hơn 7.765 tỷ đồng , Shark Thủy bị cáo buộc đã chỉ đạo sử dụng hết, khiến Công ty CP Tập đoàn Egroup và Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame mất cân đối tài chính, không còn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.

Cơ quan tố tụng quy buộc bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại. Đến nay, bị can Thủy mới nộp khắc phục hậu quả hơn 2 tỷ đồng .

Quá trình điều tra cho thấy ngoài các hành vi phạm tội nêu trên, Shark Thủy còn chỉ đạo huy động vốn thông qua hình thức phát hành trái phiếu và các phương thức khác.

Cụ thể, cơ quan chức năng ghi nhận 1.249 đơn tố cáo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức phát hành trái phiếu với số tiền hơn 1.601 tỷ đồng ; 1.102 đơn tố cáo liên quan hình thức hợp tác kinh doanh, số tiền hơn 535 tỷ đồng .

Tiếp đến là 309 đơn tố cáo thông qua hợp đồng tái cấu trúc trung tâm tiếng Anh, số tiền hơn 101 tỷ đồng và 619 đơn tố cáo thông qua hình thức thu học phí với số tiền hơn 29 tỷ đồng .

Do thời hạn điều tra vụ án đã hết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tách các nội dung trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công ty CP Tập đoàn Egroup được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (cũ) cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào tháng 9-2008 với vốn điều lệ 32 tỷ đồng . Đến tháng 12/2016, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng lên hơn 962 tỷ đồng .

Đối với các cá nhân liên quan tại Sở KH&ĐT Hà Nội (cũ), nay là Sở Tài chính Hà Nội, kết quả điều tra xác định chưa có cơ sở xem xét trách nhiệm cá nhân trong việc Công ty CP Tập đoàn Egroup nâng khống vốn điều lệ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kiến nghị Sở Tài chính Hà Nội tăng cường đôn đốc, chấn chỉnh công tác kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Ban hành Bản cáo trạng, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) về các tội danh là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Đưa hối lộ" với mức án cao nhất của mỗi tội danh lần lượt là tù chung thân và 20 năm tù.