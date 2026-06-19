Xu hướng phát triển IP đa nền tảng của truyện tranh Việt

Các tác giả cho rằng việc phát triển tác phẩm và nhân vật thành tài sản sở hữu trí tuệ (IP) đa nền tảng đang mở ra hướng đi mới cho truyện tranh Việt.

Ngày 18/6 tại TP.HCM, buổi giao lưu “Truyện tranh - Bí mật đằng sau những nét vẽ” diễn ra với sự góp mặt của Trần Tuấn Dũng - “cha đẻ” của nhân vật Én, biên kịch Nam Thanh và họa sĩ Lâm Lê - bộ đôi tác giả của bộ truyện tranh Bug/Bug.

Các tác giả chia sẻ về câu chuyện phía sau hành trình sáng tác truyện tranh.

Ông Phạm Minh Nhật Hùng - Trưởng phòng Marketing của FAHASA - cho biết: “Truyện tranh Việt Nam đang có những bước phát triển đáng ghi nhận với sự xuất hiện của nhiều tác giả trẻ tài năng, những tác phẩm được đầu tư nghiêm túc về nội dung, hình ảnh và mang dấu ấn riêng”.

Theo ông, không chỉ chinh phục độc giả trẻ, truyện tranh Việt còn từng bước khẳng định vị trí trong đời sống văn hóa đọc và ngành công nghiệp sáng tạo trong nước.

Tác giả Trần Tuấn Dũng chia sẻ rằng cách độc giả tiếp cận truyện tranh đã thay đổi so với thời điểm anh bắt đầu vào nghề. Anh nhận thấy truyện tranh đang dần trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ (IP) của các tác giả, có thể phát triển trên nhiều nền tảng khác nhau.

Én là một trong những nhân vật truyện tranh nổi tiếng trên mạng xã hội Việt Nam, sở hữu hơn 900.000 người theo dõi. Ảnh: Fanpage Én.

“Truyện tranh không còn là một sản phẩm, hạng mục riêng lẻ nữa mà là một phần của định hướng phát triển IP. Đối với tôi, nhân vật Én là một nhân vật IP. Trước đây, Én chỉ xuất hiện trên mạng xã hội. Tôi may mắn đưa được Én lên sách và dự định sẽ ra mắt phim hoạt hình về Én”, tác giả Trần Tuấn Dũng nói. Anh cho biết việc phát triển nhân vật thành một IP giúp anh có cơ hội tiếp cận với tệp khán giả đa dạng hơn, trải nghiệm những hình thức mới mẻ hơn.

Biên kịch Nam Thanh cũng cho rằng việc xây dựng thế giới nhân vật có khả năng phát triển lâu dài là xu hướng tất yếu của ngành truyện tranh hiện đại. Bộ đôi tác giả của Bug/Bug cũng mong muốn mở rộng hệ sinh thái nội dung xoay quanh các nhân vật trong tương lai.

Bên cạnh đó, Nam Thanh cho biết Bug/Bug được lấy cảm hứng từ Dế Mèn phiêu lưu ký - kiệt tác văn học thiếu nhi gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt. “Tính phổ quát sẽ giúp độc giả tiếp cận các giá trị văn hóa một cách tự nhiên hơn. Tôi xây dựng Bug/Bug như câu chuyện mang màu sắc quốc tế và đặt bản sắc Việt Nam là một mảnh ghép trong đó”, anh nói.

Tại buổi giao lưu, các tác giả cũng dành thời gian chia sẻ về quá trình sáng tạo nhân vật, phát triển dự án truyện tranh và giao lưu, ký tặng với độc giả.