TP.HCM định hướng thành trung tâm xuất bản hàng đầu

Thành ủy TP.HCM ban hành Chỉ thị 16 về tăng cường lãnh đạo ngành xuất bản, hướng tới xây dựng hệ sinh thái hiện đại và đưa thành phố thành trung tâm xuất bản lớn của cả nước

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2045, ngành xuất bản thành phố phát triển thành ngành công nghiệp văn hóa - tri thức hiện đại. Ảnh: Phương Lâm.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới tại thành phố vào ngày 9/6.

Đây là văn bản nhằm định hướng ngành xuất bản phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, đủ sức cạnh tranh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ.

Về quan điểm chỉ đạo, Chỉ thị số 16-CT/TU nêu rõ: “Tiếp tục khẳng định, nâng cao vai trò của xuất bản là lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trọng yếu; bảo đảm xuất bản là công cụ sắc bén của Đảng trong việc truyền tải tri thức nhân loại, định hướng chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hoạt động này góp phần củng cố nền tảng tư tưởng, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng - văn hóa của Đảng trong điều kiện truyền thông số và hội nhập quốc tế sâu rộng”.

Thành ủy đánh giá bên cạnh những kết quả đạt được, ngành xuất bản TP.HCM vẫn còn những hạn chế như ứng dụng công nghệ chậm, vi phạm bản quyền và in lậu chưa được giải quyết triệt để. Do đó, mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng hệ sinh thái xuất bản đa nền tảng, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (big data) trong toàn bộ chuỗi hoạt động.

Mặt khác, thành phố phấn đấu 100% các nhà xuất bản và đơn vị phát hành ứng dụng công nghệ tiên tiến; đồng thời 80% cơ sở in áp dụng công nghệ hiện đại. Việc bồi dưỡng đội ngũ biên tập viên có bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn cao cũng được đặt lên hàng đầu để đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Liên quan đến việc phát triển văn hóa đọc và xây dựng xã hội học tập, Chỉ thị 16 nhấn mạnh: “Nghiên cứu, đưa tiết đọc sách thành môn tự chọn trong hệ thống trường học từ tiểu học đến trung học cơ sở, góp phần hình thành thói quen đọc sách, phát triển tư duy, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời; xây dựng thiết chế thư viện hiện đại trong trường học đáp ứng việc đọc, học và giải trí của học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố”.

Song song với việc đổi mới giáo dục, thành phố sẽ tăng cường các hoạt động đối ngoại, quảng bá hình ảnh con người Việt Nam thông qua các sản phẩm xuất bản chất lượng cao và tổ chức các sự kiện xuất bản quốc tế tại địa phương. Công tác thanh tra, kiểm tra sẽ được thực hiện thường xuyên nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là vi phạm bản quyền trên môi trường số.

Tầm nhìn đến năm 2045, TP.HCM kỳ vọng ngành xuất bản sẽ phát triển thành ngành công nghiệp văn hóa - tri thức hiện đại, đưa thành phố trở thành trung tâm xuất bản có uy tín hàng đầu trong và ngoài nước.