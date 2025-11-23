Xu hướng mới của GenZ: ngồi chung bàn, quen người lạ

Thế hệ lớn lên cùng công nghệ số đang quay lại với bàn ăn chung và ăn uống cộng đồng với mong muốn kết nối dễ dàng hơn.

Kiểu bàn chung từng thịnh hành vào thập niên 1980 và 2000 đang quay trở lại - Nguồn: Insighttrendsworld

Nếu trước đây thực khách từng dè dặt với việc ngồi sát vai người lạ, thì thế hệ Z (GenZ) giờ đây lại kéo ghế đến gần hơn một chút.

Theo dữ liệu mới từ công ty dịch vụ đặt bàn trực tuyến Resy, 90% thực khách GenZ cho biết họ thích bàn ăn chung. Điều này cho thấy sự hồi sinh theo thế hệ của một trong những xu hướng gây chia rẽ nhất trong lĩnh vực ăn uống: xếp nhiều nhóm khách khác nhau cùng ngồi tại những bàn dài theo kiểu tiệc chung.

Vì sao Gen Z chuộng bàn ăn chung?

Với một thế hệ trưởng thành trong môi trường trực tuyến nhưng lại khao khát kết nối ngoài đời thực, việc chia sẻ bàn ăn với người lạ không còn là chuyện khó xử mà trở thành cơ hội giao tiếp có kiểm soát, một cơ hội kết bạn và thậm chí là một buổi hẹn hò tiềm năng.

“Chia sẻ món ăn đã trở thành chuẩn mực mới, đặc biệt với GenZ, và bàn ăn chung là bối cảnh hoàn hảo cho điều đó - chúng tự nhiên biến bữa tối thành một trải nghiệm sẻ chia,” Pablo Rivero, CEO của Resy và Tock đồng thời là Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách mảng Ẩm thực Toàn cầu tại American Express, cho biết. “Bạn sẽ không bao giờ biết mình sẽ ngồi cạnh ai: đó mới chính là điều thú vị!”.

Báo cáo của Resy cho thấy 63% người tham gia khảo sát cảm thấy bàn ăn chung là cách tuyệt vời để gặp gỡ người mới, với một nửa trong số đó cho biết họ từng có những cuộc trò chuyện thú vị với người mà bình thường họ sẽ không nói chuyện nếu không dùng bữa cùng người lạ. Cứ ba người thì có một người cho biết họ đã kết thêm bạn theo cách này, và cứ bảy người thì có một người từng có được một buổi hẹn hò.

Ăn uống cộng đồng từ lâu đã gây tranh cãi. Hình thức này từng bị châm biếm trong loạt phim hài FX You’re the Worst và Portlandia của IFC, nơi các nhân vật phải chịu đựng sự gần gũi bất đắc dĩ và những cuộc trò chuyện gượng gạo.

Với một số thực khách, ý tưởng chạm khuỷu tay vào người lạ có vẻ ít giống nét mộc mạc và giống một “thí nghiệm lo âu xã hội” hơn, nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy.

Michael Della Penna, Giám đốc chiến lược của công ty nghiên cứu quảng cáo số InMarket và là cha của hai người con thuộc GenZ, nói với Business Insider rằng đối với một thế hệ nổi tiếng lo âu, môi trường ăn uống cộng đồng lại mang đến “tấm đệm” xã hội, “vì bạn không phải là tâm điểm hay người khởi xướng cuộc trò chuyện”.

“Bạn vẫn được lợi, vì đó là cuộc trò chuyện nhóm, và bạn có thể đóng góp vào đó một cách an toàn hơn,” Della Penna nói. “Điều này đặc biệt mang lại sự thoải mái cho những người cảm thấy mình thiếu kỹ năng giao tiếp, hơi nhút nhát, hoặc đã sống quá lâu trong thế giới số. Đây là một bước chuyển an toàn để quay lại kết nối và giao tiếp xã hội mà không phải gánh toàn bộ ‘gánh nặng’ của cuộc trò chuyện”.

Theo Della Penna, ăn uống cộng đồng còn đem lại nhiều lợi ích khác: các món dùng chung thường rẻ hơn, cho phép khách thử món mới với mức rủi ro thấp, và trải nghiệm trực tiếp được xem là có giá trị hơn so với đồ ăn mang đi.

Với những người muốn chia sẻ bữa ăn lên mạng xã hội, bàn dài kiểu cộng đồng cũng là bối cảnh chụp hình tuyệt vời, ông cho biết.

Nhu cầu kết nối và chia sẻ

Ăn uống cộng đồng có lịch sử kéo dài hàng nghìn năm, nhưng mức độ phổ biến của nó lên xuống theo thời kỳ - thường bùng nổ sau những giai đoạn đứt gãy kết nối xã hội, theo Donnie Madia, một chủ nhà hàng tại Chicago và là đối tác của nhóm nhà hàng One Off Hospitality từng 12 lần đoạt giải James Beard.

“Vào năm 2001, sau thảm kịch ở New York, mọi người muốn ở bên nhau. Họ muốn thân mật hơn, trong những không gian nhỏ, và sự tương tác trở nên rất quan trọng,” Madia - người từng xuất hiện trong The Bear - nói. “Điều tương tự xảy ra năm 2008 sau khủng hoảng tài chính - khi mọi người quay lại nhà hàng, họ muốn cảm giác lễ hội của việc ăn uống và chia sẻ cùng nhau”.

Madia cho rằng sự trở lại của xu hướng ăn uống cộng đồng phản ánh nhu cầu tái kết nối giữa con người - điều đặc biệt quan trọng trong thời hậu COVID và trong kỷ nguyên công nghệ phát triển chóng mặt.

Đối với GenZ, ăn uống cộng đồng dường như là một phần của sự “tái hiệu chỉnh” hướng về những điều hữu hình: những trải nghiệm chia sẻ không thể tải về, sao chép hay gắn filter.

Thế hệ Z cũng góp phần thúc đẩy sự bùng nổ của những bữa tiệc tối tại nhà và câu lạc bộ ăn tối, khi họ chọn bỏ qua những cuộc vui ngoài phố để tìm đến những buổi tụ tập thân mật, cá nhân, tiết kiệm nhưng vẫn mang lại sự kết nối và bầu không khí họ mong muốn.

“GenZ đang thúc đẩy sự dịch chuyển trở lại ăn uống cộng đồng vì họ khao khát trải nghiệm không kém gì bữa ăn,” Ashley Mitchell, Phó Chủ tịch phụ trách marketing của East Coast Wings + Grill và Sammy’s Sliders, nói với Business Insider.

Mitchell nói thêm: “Họ lớn lên trong môi trường trực tuyến, nhưng họ đang có chủ đích tìm kiếm kết nối thật ngoài đời, và nhà hàng một lần nữa trở thành không gian hội tụ. Với họ, chia sẻ bàn ăn không chỉ là sắp xếp chỗ ngồi - mà là một phần của trải nghiệm xã hội”.