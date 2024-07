Xu hướng dùng xe điện chạy taxi

Giá xe cạnh tranh, chi phí sử dụng thấp khiến xe điện dần trở thành một lựa chọn hấp dẫn để sử dụng cho mục đích kinh doanh dịch vụ vận tải.

Theo báo cáo của Modor Intelligence, nếu xét về doanh thu, Xanh SM đã trở thành hãng taxi lớn thứ nhì thị trường Việt Nam trong quý IV/2023. Hãng xe này nắm giữ 18% thị phần, cao gấp 2-3 lần so với các hãng taxi quen mặt như Be, Gojek, Mai Linh hay Vinasun và chỉ xếp sau Grab.

Đáng nói, Xanh SM cũng là hãng taxi đầu tiên tại Việt Nam triển khai đội xe thuần điện với những mẫu xe thương hiệu VinFast bao gồm VF e34, VF 5 Plus và VF 8.

Sự phát triển mạnh mẽ của Xanh SM phần nào cho thấy xu hướng khách hàng sử dụng dịch vụ taxi đang ngả dần về lựa chọn xe điện, trong khi dòng phương tiện xanh này cũng được đánh giá là mang đến nhiều lợi ích về kinh tế cho các cá nhân và công ty kinh doanh vận tải.

Giá xe điện dễ tiếp cận

Tại thị trường Việt Nam, VinFast VF 5 Plus đang trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với nhóm khách hàng mua xe lần đầu hoặc sử dụng xe làm phương tiện kinh doanh dịch vụ vận tải. Giá xe VF 5 Plus được đánh giá là tương đối dễ tiếp cận, không chênh lệch quá nhiều so với các xe cỡ A gầm thấp nhưng lại trội hơn về không gian sử dụng và chi phí vận hành.

Hiện, VinFast VF 5 Plus có giá niêm yết 468 triệu đồng chưa bao gồm pin và tăng lên thành 548 triệu đồng nếu khách hàng chọn phương án mua xe kèm pin. Ở lựa chọn thuê pin, chi phí sử dụng hàng tháng sẽ cần phải cộng thêm khoản tiền tối thiểu 1,2 triệu đồng và cao nhất 2,7 triệu đồng tùy vào nhu cầu di chuyển.

VinFast VF 5 Plus có giá bán tương đối cạnh tranh trên thị trường ôtô Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Trong khi đó, các đối thủ chính của VF 5 Plus bao gồm Toyota Raize (498 triệu đồng), Hyundai Venue (499-539 triệu đồng) hay Kia Sonet với giá bán mới từ 539 triệu đến 624 triệu đồng.

Bên cạnh các đối thủ trong cùng phân khúc SUV cỡ A, VinFast VF 5 Plus còn phải cạnh tranh thị phần với các mẫu xe thuộc nhóm gầm thấp cỡ A, bao gồm Hyundai Grand i10 (360-455 triệu đồng), Toyota Wigo (360-405 triệu đồng) hay Kia Morning (349-424 triệu đồng).

Giá bán dễ tiếp cận được xem là một phần nguyên nhân giúp VinFast VF 5 Plus nhanh chóng áp đảo các đối thủ trong cùng phân khúc SUV cỡ A. Theo báo cáo của VinFast, quý đầu năm 2024 ghi nhận hơn 5.000 xe VF 5 Plus đã được bàn giao đến tay khách hàng trong nước.

Trong cùng kỳ, Kia Sonet đạt doanh số 1.889 xe, Toyota Raize bán ra thành công 836 xe cho khách hàng Việt Nam, còn “tân binh” Hyundai Venue sở hữu doanh số 607 xe sau 3 tháng đầu năm. Nếu gộp cả doanh số của các mẫu hatchback cỡ A như Hyundai Grand i10, Kia Morning và Toyota Wigo, chỉ riêng mẫu xe điện của VinFast đã chiếm đến gần 50% thị phần của cả phân khúc xe hạng A.

Chi phí sử dụng hấp dẫn

Theo công bố của VinFast, VF 5 Plus sở hữu mức tiêu thụ năng lượng 115 kWh. Nếu chọn phương án mua xe kèm pin, khách hàng chỉ phải trả trung bình khoảng 450 đồng trên mỗi km di chuyển nếu chọn sạc xe tại các trụ sạc công cộng. Cần lưu ý rằng, chi phí nói trên được tính toán ở thời điểm VinFast còn áp dụng đơn giá sạc 3.858 đồng/kWh tại các trụ sạc công cộng trên toàn quốc.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, VinFast đang triển khai chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam”, trong đó áp dụng chính sách miễn phí sạc xe tại các trụ sạc công cộng V-GREEN từ nay đến hết ngày 1/7/2025 cho toàn bộ dòng xe điện VinFast, trong đó có VF 5 Plus.

Do đó, nếu khách hàng sử dụng xe điện VF 5 Plus cho bất kỳ nhu cầu nào, bao gồm chạy dịch vụ, chi phí vận hành xe ở thời điểm này sẽ gần như bằng không. Với nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải, chính sách này của VinFast đã khiến VF 5 Plus nói riêng và các mẫu xe điện VinFast nói chung trở thành lựa chọn hấp dẫn hàng đầu trên thị trường.

VinFast cho phép chủ xe điện sạc xe miễn phí tại các trụ sạc V-GREEN trên toàn quốc đến hết ngày 1/7/2025. Ảnh: VinFast.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, anh Bùi Văn Vũ - tài xế Xanh SM - đánh giá chính sách sạc miễn phí của VinFast như một cách để hãng xe điện Việt Nam tri ân các khách hàng tiên phong.

Từ góc nhìn của người thường xuyên sạc xe tại các điểm sạc công cộng, anh Văn Vũ cho rằng chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” tạo được hiệu ứng tích cực, không hề gây ra tình trạng quá tải ở các trụ sạc V-GREEN, đồng thời nhận về rất nhiều sự ủng hộ từ khách hàng đang sử dụng xe điện VinFast.

Bên cạnh chi phí sử dụng, xe điện VinFast VF 5 Plus cũng được giới kinh doanh dịch vụ vận tải đánh giá cao nhờ nới rộng chu kỳ bảo dưỡng. Cụ thể, đợt bảo dưỡng đầu tiên đối với VinFast VF 5 Plus được hãng đề xuất ở mốc 12.000 km được xem là một ưu điểm của mẫu SUV điện cỡ A so với các đối thủ cùng phân khúc.

Thông thường, mốc bảo dưỡng đầu tiên của các mẫu xe xăng trên thị trường đang là sau 5.000 km di chuyển. Thậm chí, Hyundai và Kia còn khuyến khích khách hàng đưa xe đi kiểm tra sau khi đồng hồ ODO đạt mốc 1.000 km.

“Đợt bảo dưỡng cấp 1 ở mốc 36.000 km cho chiếc VF 5 Plus của tôi chỉ mất khoảng 370.000 đồng, rẻ hơn rất nhiều so với các mẫu xe xăng”, anh Văn Vũ chia sẻ thêm.

VinFast VF 5 Plus được xem là một "món hời" trên thị trường ôtô Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Hiện, các chủ xe VinFast VF 5 Plus khi tham gia nền tảng Xanh SM Platform đang được chia sẻ doanh thu lên đến 87% trong vòng 12 tháng, tính từ ngày 1/6.

Chính sách này kết hợp với chương trình ưu đãi chi phí sạc được xem là yếu tố giúp VinFast VF 5 Plus trở thành một “món hời” trên thị trường ôtô, nhất là với nhóm khách hàng chọn xe điện làm phương tiện kinh doanh dịch vụ vận tải.

Xu hướng sử dụng xe điện làm phương tiện vận tải tất nhiên không chỉ xuất hiện tại Việt Nam mà trên khắp thế giới. Những ưu điểm của phương tiện giao thông nhiên liệu mới được phát huy tối đa đối với xe dịch vụ, đặc biệt ở chi phí vận hành. Điểm trừ ở hệ thống trạm sạc cũng không phải là vấn đề lớn khi xe dịch vụ có thời gian hoạt động và nghỉ-sạc rất cụ thể.

Rõ ràng trong tương lai thị trường này sẽ là chỗ dựa của ôtô điện trong quá trình phát triển. Không chỉ VinFast, các thương hiệu xe điện khác cũng có cơ hội cạnh tranh, nếu như mang về các sản phẩm phù hợp với mức giá hợp lý.