Xu hướng du xuân 2026 - một hành trình, hai di sản

Quảng Ninh - điểm đến vừa quen thuộc vừa mới lạ đang dẫn đầu xu hướng du xuân 2026 khi hội tụ hai di sản UNESCO chỉ cách Hà Nội hơn 2 giờ di chuyển.

Hành trình bắt đầu tại Yên Tử, nơi du khách được hòa mình vào văn hóa bản địa, trải nghiệm làng nghề, thưởng thức ẩm thực truyền thống và tận hưởng không gian nghỉ dưỡng giữa núi rừng hùng vĩ.

Từ non thiêng chuyển xuống biển ngọc, vịnh Hạ Long mở ra thế giới của sóng nước xanh biếc và những dãy núi đá vôi huyền thoại. Sự đối lập mà hòa hợp ấy biến chuyến đi 72 giờ thành hành trình “lên rừng - xuống biển” độc đáo nhất mùa xuân, đưa du khách chạm vào cả chiều sâu văn hóa lẫn vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ.

Khởi đầu hành trình tìm về non thiêng Yên Tử

Mở đầu chuyến du xuân 2026, du khách dừng chân tại non thiêng Yên Tử - nơi giao thoa giữa vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng và chiều sâu văn hóa - tâm linh với quần thể chùa, tháp, am, đền trải dọc triền núi.

Đặc biệt vào dịp đầu năm, Yên Tử càng trở nên đặc biệt hơn khi sắc hoa đan xen trong màu xanh bạt ngàn, tiết trời dễ chịu và trong lành. Thời điểm này, du khách từ nhiều nơi đều hướng về Yên Tử để bước trên cung đường di sản, thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên, kết hợp dâng hương và cầu chúc một năm mới bình an, mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn.

Không chỉ gắn với du lịch tâm linh, Yên Tử ngày nay còn được nhiều du khách lựa chọn như một khu nghỉ dưỡng hài hòa giữa thiên nhiên và trải nghiệm chăm sóc thân - tâm - trí, giúp tái tạo năng lượng sau những ngày bận rộn. Bên cạnh đó, những trải nghiệm văn hóa như mặc cổ phục, làm nón lá, in tranh dân gian… cũng khiến hành trình du xuân trở nên ý nghĩa hơn, đặc biệt với các gia đình có trẻ nhỏ.

Để lưu trú, du khách có thể lựa chọn Legacy Yên Tử - MGallery hoặc khu nghỉ dưỡng Làng Nương - hai điểm dừng chân mang hai vẻ đẹp khác nhau, nhưng cùng đưa Quý khách chạm đến cảm giác an yên rất riêng giữa núi rừng.

Legacy Yên Tử - MGallery là khu tĩnh dưỡng mang đậm dấu ấn di sản, được thiết kế từ cảm hứng kiến trúc Trần triều, mở ra không gian sang trọng với nhiều chi tiết thủ công, thể hiện rõ nét văn hóa Việt trong kiến trúc và trang trí.

Legacy Yên Tử - kiến trúc di sản tái hiện cung đình Trần tọa lạc giữa non thiêng.

Trong khi đó, Làng Nương là khu nghỉ dưỡng tái hiện nét văn hóa làng quê Việt cổ thời Trần, với kiến trúc mộc mạc hơn. Đây sẽ là lựa chọn phù hợp cho những du khách muốn tận hưởng nhịp sống chậm và gần gũi với thiên nhiên.

Làng Nương - khu nghỉ dưỡng tái hiện làng quê Việt cổ thời Trần với kiến trúc mộc mạc.

Khám phá kỳ quan thế giới vịnh Hạ Long

Rời Yên Tử, du khách tiếp tục hành trình chạm tới di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - nơi những dãy núi đá vôi kỳ vĩ ôm trọn làn nước biếc. Tại đây, du khách sẽ có thể nghỉ dưỡng tại những du thuyền đẳng cấp đồng thời trải nghiệm chuỗi hoạt động ngoài trời đầy hứng khởi như chèo kayak, ghé thăm hang Sửng Sốt, đảo Ti Tốp và đón bình minh trên sundeck giữa biển trời bao la.

Trải nghiệm du thuyền trên vịnh Hạ Long là hoạt động không thể bỏ lỡ trong hành trình du xuân.

Trong thời gian lưu trú tại đây, du khách có thể lựa chọn Novotel Hạ Long Bay - khách sạn 4 sao tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Hạ Long, với vị trí đắc địa hướng ra kỳ quan và hệ thống phòng nghỉ hiện đại, phù hợp cho khách đi cùng gia đình, nhóm bạn hoặc các cặp đôi.

Phòng nghỉ hiện đại tại Novotel Hạ Long Bay với tầm nhìn hướng ra kỳ quan thế giới.

Trọn vẹn trong hành trình 3 ngày 2 đêm, du khách vừa được nghỉ dưỡng bên vịnh Hạ Long và khám phá di sản thiên nhiên, vừa trở về với chiều sâu văn hóa và dành thời gian chăm sóc thân - tâm - trí giữa Non thiêng Yên Tử. “Một hành trình, hai di sản” trở thành gợi ý lý tưởng cho xu hướng du xuân 2026.