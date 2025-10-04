Xu hướng đầu tư tích sản với bất động sản hàng hiệu

Giữa bối cảnh kinh tế biến động, dòng tiền của giới siêu giàu chảy về các bất động sản hàng hiệu (branded residences) như một loại tài sản chiến lược, đáp ứng các mục tiêu đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, giới siêu giàu đang tái cấu trúc danh mục theo hướng ưu tiên tài sản an toàn và bền vững. Trong đó, bất động sản hàng hiệu (branded residences) là loại hình tài sản được nhiều sự chú ý.

Sự dịch chuyển trong chiến lược đầu tư của giới siêu giàu

Từ góc độ quản lý danh mục, bất động sản hàng hiệu (BĐS hàng hiệu) mang lại ba lợi ích cốt lõi. Thứ nhất, bất động sản là tài sản hữu hình có giá trị lớn. Thứ hai, yếu tố "hàng hiệu" với các tiêu chuẩn toàn cầu giúp giảm thiểu rủi ro đặc thù của thị trường địa phương. Cuối cùng, nó bổ sung một loại tài sản có sức bền và tiềm năng tăng trưởng khác biệt.

Bất động sản hàng hiệu trở thành phương thức đầu tư được nhiều nhà đầu tư cân nhắc trong bối cảnh lạm phát gia tăng.

Chiến lược đầu tư này cộng hưởng mạnh mẽ với thế hệ siêu giàu mới, đặc biệt là các doanh nhân thành công tại châu Á - khu vực được dự báo sẽ dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu. Họ không chỉ tìm kiếm một "ngôi nhà", mà đang kiến tạo một "mạng lưới các ngôi nhà" (network of homes) với tiêu chuẩn dịch vụ và chất lượng được bảo chứng bởi những thương hiệu lớn như Ritz-Carlton hay Four Seasons.

Sẵn sàng chi mạnh cho những giá trị cốt lõi

Theo báo cáo từ Savills, các dự án BĐS hàng hiệu có mức giá trung bình cao hơn 31% so với các sản phẩm không có thương hiệu trong cùng khu vực. Khoản chênh lệch này không phải là một khoản phụ trội đơn thuần, mà đến từ những giá trị cốt lõi không thể đo đếm bằng tiêu chuẩn thông thường.

Trước hết, đó là giá trị biểu tượng (trophy status) giúp chủ nhân khẳng định vị thế. Sở hữu một BĐS hàng hiệu đồng nghĩa với việc nắm giữ một “tài sản chiến tích” (trophy asset), đồng thời hiểu ngôn ngữ riêng cho những người cùng hệ giá trị. Song song đó là giá trị thụ hưởng (lifestyle investment), một khoản đầu tư thông minh vào tài sản quý giá nhất - thời gian và chất lượng sống. Chủ nhân không chỉ mua một không gian vật lý, mà đang đầu tư vào một phong cách sống được quán xuyến tinh tế (curated) bởi những chuyên gia hàng đầu.

Giá trị đầu tư của bất động sản hàng hiệu được giới tinh hoa đánh giá cao.

Giá trị tích sản -“thành trì" vững chắc trong kỷ nguyên biến động

Sức hấp dẫn của BĐS hàng hiệu còn nằm ở giá trị tích sản bền vững, yếu tố then chốt biến phân khúc này thành một lựa chọn đầu tư chiến lược của giới siêu giàu.

Nền tảng cho sức bền này đến từ sự cộng hưởng giữa các giá trị nội tại và gia tăng không thể sao chép. Giá trị nội tại đến từ những vị trí kim cương tại các trung tâm đô thị, những quỹ đất không thể tái tạo. Trong khi đó, giá trị gia tăng là sự bảo chứng về chất lượng và tiêu chuẩn dịch vụ từ các thương hiệu toàn cầu. Sự kết hợp này tạo ra một loại tài sản có giá trị không phụ thuộc vào các chu kỳ thị trường ngắn hạn mà được neo giữ bởi uy tín thương hiệu và tính độc bản của vị trí.

Dự án Grand Marina, Saigon - tinh hoa thế giới trên nền di sản bên sông Sài Gòn. Ảnh phối cảnh.

Xu hướng này đang hiện hữu rõ nét tại Việt Nam, đặc biệt ở lõi trung tâm TP.HCM. Dự án Grand Marina, Saigon, tọa lạc tại vị trí vàng của quận 1 (cũ) và mang thương hiệu Marriott và JW Marriott, là một ví dụ điển hình. Với mức giá dao động 15.000- 20.000 USD /m2 (khoảng 360-480 triệu đồng/m2), dự án này đã thiết lập một kỷ lục mới cho thị trường.

Khu căn hộ hàng hiệu The Rizt-Carlton Residences, Hanoi tại The Grand ở trung tâm thủ đô Hà Nội.

Dòng chảy đầu tư xuôi về châu Á và những tâm điểm mới

Bản đồ BĐS hàng hiệu toàn cầu đang được vẽ lại với châu Á nổi lên như một điểm đến trọng yếu. Trong đó, Việt Nam hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành một trong những thị trường hấp dẫn khi được dự báo sẽ có mức tăng trưởng lên tới 125% trong 10 năm tới, mức tăng cao nhất thế giới, theo báo cáo của New World Wealth và Henley & Partners.

Có thể lấy sự hiện diện của thương hiệu lâu đời Marriott International với danh mục dự án tại Hà Nội và TP.HCM làm ví dụ điển hình cho xu hướng đầu tư bất động sản hàng hiệu tại thị trường tiềm năng này.

Căn hộ tại Grand Marina, Saigon là di sản vượt thời gian, tài sản độc bản của giới thượng lưu.

Khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Hanoi tại The Grand và Grand Marina, Saigon đều sở hữu những vị trí trung tâm. Một tọa lạc kế bên Hồ Hoàn Kiếm, trái tim văn hóa nghìn năm của thủ đô, một ôm trọn khu đất Ba Son lịch sử ven sông Sài Gòn, tâm điểm kinh tế của cả nước. Sự giao hòa giữa vị trí lịch sử và thương hiệu toàn cầu ấy đã kiến tạo nên những “tài sản chiến tích” thế hệ mới, đáp ứng khát khao của thế hệ nhà đầu tư tinh hoa mới tại châu Á. Đây cũng là nền tảng vững chắc cho giá trị tài sản trường tồn mà không phải bất kỳ tài sản cao cấp nào cũng có thể mang lại.