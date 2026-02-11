Xôn xao vụ tìm thấy mèo cưng ở lò mổ, bị đòi 6 triệu tiền chuộc

Mất tích nhiều ngày, mèo cưng của cô gái trẻ ở Hà Nội được phát hiện tại một lò mổ; người giữ mèo yêu cầu chuộc 6 triệu đồng và dọa livestream làm thịt nếu không chuyển tiền.

Khoảng 1h30 ngày 3/2, một con mèo tên Sữa - thú cưng của Lê Ngọc Thiên Thanh (sinh năm 2006, Hà Nội) - trèo ra ngoài từ cửa sổ phòng trọ. Đến sáng cùng ngày, khi không thấy mèo quay về, Thiên Thanh bắt đầu tìm kiếm xung quanh khu vực nơi ở.

Theo chia sẻ của Thiên Thanh với Tri Thức - Znews, trong suốt 3 ngày 3 đêm sau đó, cô đã đi nhiều nơi trong khu vực, bao gồm các hộ dân xung quanh, petshop, lò mổ, đồng thời kiểm tra camera an ninh nhưng không phát hiện dấu hiệu bất thường. “Ban đầu tôi nghĩ bé chỉ đi lạc, vì khu vực phòng trọ khá kín”, Thanh nói.

Đến khoảng 4h sáng ngày 6/2, khi xem lại camera an ninh ở góc quay khác, Thiên Thanh cho biết phát hiện hình ảnh hai thanh niên dùng vợt bắt mèo vào khoảng 3h sáng 3/2. Theo cô, vị trí này trước đó bị khuất tầm nhìn nên không được chú ý khi kiểm tra ban đầu.

Bé mèo Sữa đã được chuộc về nhà với giá 6 triệu đồng.

Thiên Thanh cho biết do ở trọ, cô thường mở cửa sổ để tạo sự thông thoáng. “Nếu đóng cửa sổ thì phòng rất bí. Tôi không nghĩ bé sẽ trèo ra ngoài vào thời điểm đó”, cô chia sẻ.

Sau khi đăng tải thông tin nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm, chị gái của Thiên Thanh nhận được tin nhắn từ một tài khoản tự nhận đã tìm thấy mèo đi lạc và giới thiệu một người được cho là chủ lò mổ. Khi liên hệ, người này yêu cầu chuyển tiền nhưng không cho xem mèo. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, gia đình đã dừng liên lạc.

Đến tối 7/2, người này tiếp tục gửi hình ảnh con mèo, khẳng định mèo đang ở chỗ mình và yêu cầu tiền chuộc. Theo Thiên Thanh, sau khi trao đổi, gia đình nhờ một người quen đứng ra mua lại và chuộc được mèo với số tiền 6 triệu đồng. Ngày 9/2, mèo Sữa được đưa về nhà.

Theo Thiên Thanh, hiện sức khỏe của mèo ổn định, ăn uống và sinh hoạt bình thường. Cô cho biết gia đình đã kiểm tra một số vấn đề sức khỏe cơ bản và chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường.

Thiên Thanh chia sẻ, mèo Sữa được gia đình nhận nuôi từ khi còn nhỏ và đã gắn bó gần 3 năm. Sau khi sự việc xảy ra, cô cho biết có ý định trình báo với chính quyền địa phương, song dự kiến thực hiện sau kỳ nghỉ Tết. “Hiện các tài khoản liên lạc trước đó đã bị khóa nên tôi không có thêm thông tin”, cô nói.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự quan tâm, với hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận. Nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm không đồng tình với hành vi liên quan đến việc bắt giữ và đe dọa đối với thú cưng, cho rằng cần có biện pháp ngăn chặn và xử lý phù hợp.