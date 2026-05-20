Xôn xao clip nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh hội đồng trên đường vắng

Xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, một nữ sinh lớp 8 ở xã Quế Phong (tỉnh Nghệ An) đã bị nhóm nữ sinh đánh hội đồng trên đoạn đường vắng, phải nhập viện cấp cứu.

L. bị một nhóm học sinh đánh đập liên tiếp vào mặt, đầu, tay, chân.

Ngày 20/5, ông Lang Văn Thắng, Hiệu trưởng trường THCS Kim Sơn (xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An), cho biết nhà trường đang hoàn tất hồ sơ để họp hội đồng kỷ luật xử lý các em học sinh vì liên quan đến vụ việc đánh bạn học.​

Trước đó, 2 ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn video ngắn ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn đánh đập trên đường vắng. Qua đoạn video cho thấy, nữ sinh này bị một nhóm khoảng 5 người liên tục đánh, đạp vào người, đầu. Do quá đông người, nữ sinh bị đánh không thể phản kháng.

Qua xác minh, nữ sinh bị đánh là em L.N.L. (lớp 8, học sinh trường THCS Kim Sơn, xã Quế Phong, Nghệ An). Sự việc xảy ra vào ngày 10/5 vừa qua trên địa bàn xã.

Được biết, sau khi bị bạn đánh đập, L. trở về nhà trong trạng thái hoảng loạn, đầu tóc rối bời. Khi gặng hỏi, người thân mới biết được L. bị bạn đánh đập nên đã đưa đến Trung tâm Y tế Quế Phong để cấp cứu và thăm khám.

Tại Trung tâm Y tế, L. bị xây xước da vùng mặt, tay chân và xuất hiện tình trạng nôn mửa. Người thân sau đó đã trình báo sự việc lên Công an xã Quế Phong đề nghị vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm vụ việc.

L. được người thân đưa đến trung tâm y tế để cấp cứu.

Hiệu trưởng trường THCS Kim Sơn Lang Văn Thắng cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin học sinh của trường bị bạn đánh hội đồng, nhà trường đã phối hợp với cơ quan công an để xác minh làm rõ sự việc.

Công an xã Quế Phong đã có báo cáo ban đầu gửi trường THCS Kim Sơn. Cụ thể, chiều 10/5, em N.T.B.N. (học sinh lớp 9, trú xã Quế Phong) cùng 4 nữ sinh khác (học lớp 6,7,8 của trường THCS Kim Sơn) đã dùng tay, chân đánh vào đầu của em L.N.L.

Theo thông báo của Công an xã Quế Phong, các nữ sinh đã có hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ người khác” vi phạm tại điểm a khoản 5 Điều 8 Nghị định 282/2025 của Chính Phủ.

Hiệu trưởng trường THCS Kim Sơn Lang Văn Thắng cho biết thêm sau khi có kết quả xác minh từ công an địa phương, ngày 20/5, nhà trường sẽ họp hội đồng kỷ luật đối với các trường hợp liên quan theo quy định. Quan điểm của nhà trường là xử lý nghiêm, không bao che học sinh vi phạm.

Cũng theo thầy Lang Văn Thắng, nguyên nhân bước đầu được xác định, giữa các em học sinh có mâu thuẫn trên mạng xã hội nên đã hẹn gặp nhau để “nói chuyện” và xảy ra vụ việc trên.

Bên cạnh việc xử lý các học sinh vi phạm, nhà trường cũng phối hợp với công an địa phương, giáo viên chủ nhiệm và hội phụ huynh đến thăm hỏi, động viên nữ sinh bị đánh để em ổn định tâm lý, sớm quay trở lại trường học và tham gia kỳ thi cuối kỳ.