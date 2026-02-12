Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Xóa đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là nước mắm, bột nêm

  • Thứ năm, 12/2/2026 15:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 12/2, Công an TP.HCM cho biết điều tra, triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là nước mắm, bột nêm, bột ngọt… số lượng lớn.

Qua nắm tình hình, địa bàn, đối tượng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã phối hợp Công an các phường: Bình Dương, Thuận Giao, Bình Hòa, Bình Cơ đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của các đối tượng: Đinh Văn Thành (SN 1980, HKTT: tỉnh Lâm Đồng, tạm trú tại: khu phố Phú Mỹ 8, phường Bình Dương, TP.HCM); Trịnh Văn Luận (SN 1989, HKTT: tỉnh Thanh Hóa, tạm trú phường Thuận Giao, TP.HCM); Nguyễn Ngọc Quang (SN 1987, nơi thường trú: tỉnh Thái Nguyên; chỗ ở hiện nay: khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TP.HCM); Hồ Công Thuyến (SN 1984, HKTT: phường Bình Cơ, TP.HCM) và Đinh Văn Thân (SN 1986, ngụ tại khu phố Phú Tân 1, phường Bình Dương, TP.HCM), phát hiện các đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

nuoc mam, bot nem, bot ngot gia, Nuoc giat Vi dan, nuoc mam Nam Ngu anh 1nuoc mam, bot nem, bot ngot gia, Nuoc giat Vi dan, nuoc mam Nam Ngu anh 2nuoc mam, bot nem, bot ngot gia, Nuoc giat Vi dan, nuoc mam Nam Ngu anh 3nuoc mam, bot nem, bot ngot gia, Nuoc giat Vi dan, nuoc mam Nam Ngu anh 4

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với các đối tượng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ: 948 bịch bột ngọt thành phẩm, 367 bịch bột nêm thành phẩm, 592 chai nước mắm loại 900 ml, 130 bịch bột giặt có nhiều trọng lượng khác nhau; 3 cái máy ép nhiệt, 4 cái cân điện tử.

Nguyên liệu để làm giả gồm: 975 kg bột ngọt hiệu Fufeng, 125 kg bột nêm hiệu bếp đỏ, 540 kg bột giặt Pano, 365 kg bột giặt Vì dân, 1.545 chai nước mắm không có nhãn hiệu, 1.600 cái bao bì có nhiều kích cỡ...

nuoc mam, bot nem, bot ngot gia, Nuoc giat Vi dan, nuoc mam Nam Ngu anh 5nuoc mam, bot nem, bot ngot gia, Nuoc giat Vi dan, nuoc mam Nam Ngu anh 6nuoc mam, bot nem, bot ngot gia, Nuoc giat Vi dan, nuoc mam Nam Ngu anh 7nuoc mam, bot nem, bot ngot gia, Nuoc giat Vi dan, nuoc mam Nam Ngu anh 8

Bột ngọt, bột nêm giả.

Làm việc với Cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận mà bất chấp đến sức khỏe người tiêu dùng, sản xuất và đem bán tại các tiệm tạp hóa.

Riêng đối tượng Đinh Văn Thân thừa nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã bán với số lượng hàng chục tấn nguyên liệu không đảm bảo chất lượng, có thể gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng và bán bao bì giả bột ngọt, bột nêm, nước mắm, bột giặt cho các đối tượng làm giả khác.

Cuốn sách "Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử" đáp ứng phần nào nhu cầu của các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên luật, luật sư, thương nhân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo, áp dụng pháp luật xử lý tranh chấp về dân sự - kinh tế, đồng thời giúp người dân, tổ chức có thêm vốn kiến thức về pháp luật trong quá trình tham gia các giao dịch về dân sự, kinh tế để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tốt nhất.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/xoa-duong-day-san-xuat-buon-ban-hang-gia-la-nuoc-mam-bot-nem-bot-ngot-i796969/

Phú Lữ - Nguyễn Hà/Công an nhân dân

nước mắm bột nêm bột ngọt giả Nước giặt Vì dân nước mắm Nam Ngư TP.HCM nước mắm bột nêm bột ngọt giả Nước giặt Vì dân nước mắm Nam Ngư

    Đọc tiếp

    Bat nghi pham cuop tiem vang tai TP.HCM hinh anh

    Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng tại TP.HCM

    2 giờ trước 14:56 12/2/2026

    0

    Thanh niên đi bộ đến tiệm vàng Kim Chi 2 ở xã Hiệp Phước hỏi mua vàng, khi xem nhẫn vàng 24K loại 2 chỉ thì cầm nhẫn bỏ chạy, sau gần 5 giờ gây án, đối tượng này bị bắt giữ.

    TikToker 'Anh Grab Vlog' bi xu phat vi quay va dang clip sai muc dich hinh anh

    TikToker 'Anh Grab Vlog' bị xử phạt vì quay và đăng clip sai mục đích

    1 giờ trước 15:23 12/2/2026

    0

    Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết Đội CSGT Chợ Lớn đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với T.Q.A về hành vi thu thập xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý