TikToker 'Anh Grab Vlog' bị xử phạt vì quay và đăng clip sai mục đích

Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết Đội CSGT Chợ Lớn đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với T.Q.A về hành vi thu thập xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, một số đối tượng thường xuyên sử dụng hình ảnh (những hình ảnh cắt ghép, chỉnh sửa, các hình ảnh có biểu hiện tiêu cực đã được xử lý trước đây…) đăng tải để xuyên tạc, chống phá và một bộ phận người dân bức xúc, uất ức sau khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra, ghi nhận, xử phạt vi phạm hành chính.

A. chủ sở hữu kênh TikTok "Anh Grab Vlog" tại cơ quan Công an.

Điển hình, trong ngày 9/11/2025 và 11/11/2025, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện nhiều đoạn clip thể hiện quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT Chợ Lớn và quá trình trao đổi giữa lực lượng CSGT và người được cho là chủ sở hữu thiết bị ghi hình.

Quá trình xác minh, xác định A. là chủ sở hữu kênh TikTok "Anh Grab Vlog", CSGT đã mời người này về trụ sở làm việc. Làm việc với CSGT, A. thừa nhận đã biên tập lại và đăng 6 đoạn video về CSGT lên mạng xã hội.

Hình ảnh A. đưa lên kênh TikTok "Anh Grab Vlog".

A. cho biết đã nhận thức được bản thân không kiểm soát được cảm xúc, lời nói trong quá trình tiếp xúc, làm việc với tổ tuần tra kiểm soát, đồng thời đăng các đoạn video clip có sử dụng hình ảnh của CSGT khi chưa được sự đồng ý, không kiểm soát nội dung bình luận trong bài viết của mình trên mạng xã hội là sai. A đồng ý với lỗi vi phạm hành chính.

Đội CSGT Chợ Lớn đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt T.Q.A 5 triệu đồng về hành vi thu thập xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định pháp luật.