Khởi tố giám đốc công ty sản xuất hàng nghìn tấn muối I-ốt giả

Giám đốc Công ty TNHH Kiều Hưng (tỉnh Đắk Lắk) chỉ đạo công nhân sản xuất hàng nghìn tấn muối I-ốt giả bằng cách cắt giảm tối đa hàm lượng vi chất, tung ra thị trường bán để trục lợi.

Ngày 12/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Văn Thị Ơn (68 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Sản xuất hàng giả là thực phẩm". Bà Ơn là Giám đốc Công ty TNHH Kiều Hưng có trụ sở tại phường Thành Nhất, doanh nghiệp chuyên sản xuất muối I-ốt.

Kho hàng muối I-ốt giả bị cơ quan chức năng thu giữ.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2025, lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra trụ sở công ty và phát hiện hơn 35 tấn muối thành phẩm cùng hàng loạt máy móc, tang vật liên quan. Qua giám định 15 mẫu muối tại Phân viện Khoa học hình sự TP Đà Nẵng, cơ quan điều tra bàng hoàng phát hiện hàm lượng I-ốt thực tế chỉ đạt từ 2,57-5,93 mg/kg, thấp hơn rất nhiều so với con số 20-40 mg/kg được công bố trên bao bì.

Tại cơ quan công an, bà Ơn khai nhận hành vi gian lận đã diễn ra trong thời gian dài nhằm cắt giảm chi phí và trục lợi bất chính. Đáng chú ý, từ khi Nhà nước ngưng cấp phát I-ốt miễn phí vào năm 2024, bà Ơn đã chỉ đạo công nhân rút bớt nguyên liệu một cách cực đoan: thay vì trộn 1 gói I-ốt (30-50 g) với 1 tấn muối như trước, bà bắt đầu nâng lên trộn với 2 tấn muối. Từ tháng 10/2025 trở đi, tỷ lệ này tiếp tục bị "loãng" dần khi 1 gói I-ốt phải gánh tới 3-4 tấn muối.

Với thủ đoạn này, mỗi ngày công ty tung ra thị trường 4-5 tấn sản phẩm kém chất lượng. Chỉ tính riêng trong năm 2025, doanh nghiệp của bà Ơn đã tiêu thụ trót lọt khoảng 1.700 tấn muối I-ốt giả, chủ yếu phân phối tại thị trường Đắk Lắk và Lâm Đồng. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đã thu giữ thêm hơn 3,3 tấn hàng giả ngoài thị trường và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.