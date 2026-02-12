Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Khởi tố giám đốc công ty sản xuất hàng nghìn tấn muối I-ốt giả

  • Thứ năm, 12/2/2026 14:46 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Giám đốc Công ty TNHH Kiều Hưng (tỉnh Đắk Lắk) chỉ đạo công nhân sản xuất hàng nghìn tấn muối I-ốt giả bằng cách cắt giảm tối đa hàm lượng vi chất, tung ra thị trường bán để trục lợi.

Ngày 12/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Văn Thị Ơn (68 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Sản xuất hàng giả là thực phẩm". Bà Ơn là Giám đốc Công ty TNHH Kiều Hưng có trụ sở tại phường Thành Nhất, doanh nghiệp chuyên sản xuất muối I-ốt.

Cong ty Kieu Hung, Doanh nghiep Kieu Hung, Giam doc Kieu Hung, Muoi Kieu Hung, tan muoi I-ot gia anh 1

Kho hàng muối I-ốt giả bị cơ quan chức năng thu giữ.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2025, lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra trụ sở công ty và phát hiện hơn 35 tấn muối thành phẩm cùng hàng loạt máy móc, tang vật liên quan. Qua giám định 15 mẫu muối tại Phân viện Khoa học hình sự TP Đà Nẵng, cơ quan điều tra bàng hoàng phát hiện hàm lượng I-ốt thực tế chỉ đạt từ 2,57-5,93 mg/kg, thấp hơn rất nhiều so với con số 20-40 mg/kg được công bố trên bao bì.

Tại cơ quan công an, bà Ơn khai nhận hành vi gian lận đã diễn ra trong thời gian dài nhằm cắt giảm chi phí và trục lợi bất chính. Đáng chú ý, từ khi Nhà nước ngưng cấp phát I-ốt miễn phí vào năm 2024, bà Ơn đã chỉ đạo công nhân rút bớt nguyên liệu một cách cực đoan: thay vì trộn 1 gói I-ốt (30-50 g) với 1 tấn muối như trước, bà bắt đầu nâng lên trộn với 2 tấn muối. Từ tháng 10/2025 trở đi, tỷ lệ này tiếp tục bị "loãng" dần khi 1 gói I-ốt phải gánh tới 3-4 tấn muối.

Với thủ đoạn này, mỗi ngày công ty tung ra thị trường 4-5 tấn sản phẩm kém chất lượng. Chỉ tính riêng trong năm 2025, doanh nghiệp của bà Ơn đã tiêu thụ trót lọt khoảng 1.700 tấn muối I-ốt giả, chủ yếu phân phối tại thị trường Đắk Lắk và Lâm Đồng. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đã thu giữ thêm hơn 3,3 tấn hàng giả ngoài thị trường và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Cuốn sách "Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử" đáp ứng phần nào nhu cầu của các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên luật, luật sư, thương nhân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo, áp dụng pháp luật xử lý tranh chấp về dân sự - kinh tế, đồng thời giúp người dân, tổ chức có thêm vốn kiến thức về pháp luật trong quá trình tham gia các giao dịch về dân sự, kinh tế để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tốt nhất.

https://tienphong.vn/khoi-to-giam-doc-cong-ty-san-xuat-hang-ngan-tan-muoi-i-ot-gia-tai-dak-lak-post1820434.tpo

Hồ Nam/Tiền Phong

Công ty Kiều Hưng Doanh nghiệp Kiều Hưng Giám đốc Kiều Hưng Muối Kiều Hưng tấn muối I-ốt giả Đắk Lắk Công ty Kiều Hưng Doanh nghiệp Kiều Hưng Giám đốc Kiều Hưng Muối Kiều Hưng tấn muối I-ốt giả

    Đọc tiếp

    Bat 2 nguoi gay ra vu au da sau va cham giua xe Bentley va taxi hinh anh

    Bắt 2 người gây ra vụ ẩu đả sau va chạm giữa xe Bentley và taxi

    25 phút trước 14:38 12/2/2026

    0

    Liên quan vụ đuổi đánh nhau gây náo loạn trung tâm TP.HCM sau va chạm giao thông giữa xe Bentley và ôtô công nghệ xảy ra rạng sáng 10/2 tại giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng (phường Bến Thành), Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng để điều tra.

    Khoi to 6 doi tuong trom hon 5.200 con cho hinh anh

    Khởi tố 6 đối tượng trộm hơn 5.200 con chó

    1 giờ trước 13:57 12/2/2026

    0

    Công an tỉnh Gia Lai khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ trộm hơn 5.200 con chó. Nhóm đối tượng này gây án manh động, sẵn sàng phá cổng xông vào nhà dân để bắt chó, thậm chí đe dọa, uy hiếp chủ nhà.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý