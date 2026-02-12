Tạm giữ người đàn ông thuê xe khách vận chuyển hơn một tạ pháo lậu

Nguyễn Viết Vinh thuê xe khách vận chuyển hơn một tạ pháo nổ trái phép và bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 12/2, Công an xã Bà Nà (TP Đà Nẵng) cho biết ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Viết Vinh (SN 1993, trú xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép.

Trước đó, lúc 13h40 ngày 11/2, trong quá trình nắm tình hình địa bàn, Công an xã Bà Nà phát hiện đối tượng nghi vấn thuê xe khách vận chuyển pháo nổ về xã Nam Phước tiêu thụ.

Nguyễn Viết Vinh. Ảnh: CA.

Ngay lập tức, Công an xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét. Khi phát hiện số pháo được gửi theo xe khách đã về đến địa phận xã Bà Nà, đối tượng bỏ trốn về nhà tại xã Nam Phước nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Bà Nà nhanh chóng xác định nơi lẩn trốn và tiến hành bắt giữ Nguyễn Viết Vinh tại nhà riêng ở xã Nam Phước.

Qua đấu tranh, Vinh khai nhận đã đặt mua 68 hộp pháo nổ với giá 57,8 triệu đồng nhằm bán lại kiếm lời.

Tang vật tạm giữ gồm: 68 hộp pháo nổ được đựng trong 2 thùng carton, tổng trọng lượng 111,3 kg, tất cả còn nguyên bao gói, chưa qua sử dụng; 1 điện thoại di động iPhone Xs Max và 1 môtô Airblade.

Hiện vụ việc được Công an xã Bà Nà tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.

Cuối tháng 1 vừa qua, tại khu vực biên giới Việt - Lào, lực lượng chức năng Quảng Ngãi bắt quả tang xe bán tải vận chuyển hơn 2 tấn pháo lậu. Cụ thể, lúc 2h50 ngày 27/1, tại khu vực xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng phát hiện Hoàng Văn Chức (38 tuổi, trú xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Hữu Quốc (SN 1989, trú xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) đang vận chuyển pháo lậu bằng xe bán tải.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1.290 hộp pháo hoa nghi là pháo nổ loại 49 ống. Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, kết quả trên nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.