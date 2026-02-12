Bắt 2 đối tượng tuồn thịt heo bệnh ra thị trường tiêu thụ

Ngày 12/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Nam (SN 1981) và Thị Hồng Cam (SN 1995, cùng ngụ xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ) về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Trước đó, ngày 9/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ" xảy ra tại cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (ấp 3, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ).

Ngày 10/11/2025, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam: Phan Ngọc Toại (SN 1977, ngụ xã Xà Phiên, TP Cần Thơ; chuyên viên Trạm Chăn nuôi - Thú y khu vực XIII, Chi cục Chăn nuôi - Thú y TP Cần Thơ); Lê Quốc Nhiên (SN 1979, ngụ xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ; nhân viên Thú y kiểm soát giết mổ) và Phạm Hồng Phúc (SN 1980, ngụ xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ, viên chức Trạm Chăn nuôi - Thú y khu vực XIII) về hành vi trên.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Nam.

Theo điều tra, lúc 13h20 ngày 9/10/2025, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (Ấp 3, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này có 40 con heo sống được lưu tại 14 chuồng và 1 con heo đã được giết mổ, đóng dấu kiểm dịch của cán bộ thú y đang để trên môtô chuẩn bị vận chuyển ra khỏi cơ sở với tổng trọng lượng 120 kg. Tiến hành test nhanh kết quả dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Qua làm việc, xác định cá thể heo đã giết mổ là của bà Thị Hồng Cam đang bán tại chợ Vĩnh Viễn. Cùng thời điểm, Phòng CSKT tiến hành kiểm tra 2 lô thịt heo của bà Giang Thị Hoa và ông Trương Văn Mười (do bà Cam và chồng là Trương Trung Kiên trực tiếp đứng bán) tại chợ Vĩnh Viễn với tổng khối lượng heo đã được phân thịt là 840,7 kg.

Phòng CSKT thu 1 mẫu bệnh phẩm đối với cá thể heo đã giết mổ để trên xe mô tô tại lò mổ và 9 mẫu của 2 lô thịt tại chợ Vĩnh Viễn để kiểm nghiệm. Kết quả có 8/10 mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính với dịch tả heo Châu Phi.

Ngày 10/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định trưng cầu giám định để trưng cầu Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương II (Trạm chẩn đoán và xét nghiệm III tại Cần Thơ) giám định đối với 12 mẫu thu giữ tại cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ; điểm bán thịt của bà Thị Hồng Cam và bà Giang Thị Hoa, phát hiện dịch tả heo Châu Phi.

Ngày 11/10/2025, Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương II có kết quả xét nghiệm xác định: 10/12 mẫu thu giữ có kết quả dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Quá trình điều tra, Phạm Hồng Phúc, Lê Quốc Nhiên, Phan Ngọc khai nhận: Bản thân nhận thức được hành vi phạm tội của mình, không thực hiện đúng theo quy trình kiểm soát giết mổ, làm trái công vụ; biết cá thể heo nhiễm bệnh vẫn cho giết mổ, đóng dấu kiểm soát bán ra thị trường.

Xét thấy hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, ngày 10/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can: Phúc, Nhiên, Toại về tội danh nêu trên.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Cam.

Phúc khai nhận khoảng 18h ngày 5/10/2025, ông Hứa Hoàng Khởi (cò heo) bắt 1 cá thể heo nái chết trọng lượng 200kg giá 3 triệu đồng cho Thị Hồng Cam (con heo này Cam mua của ông Hồ Văn Thinh, người dân ở xã Xà Phiên). Khi ông Khởi đưa cá thể heo này đến lò mổ thì Phúc nhận thấy heo có dấu hiệu bị nhiễm dịch tả heo châu Phi nên không cho vào lò mổ.

Trường hợp này, theo quy định, bị can Phúc phải tiến hành lập biên bản và tiêu hủy. Nhưng do nể tình Cam là hàng xóm, nên đồng ý cho Cam chở cá thể heo này về giết mổ và bán ra thị trường.

Ngoài ra, lúc 13h20 ngày 9/10/2025, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ Đặng Phú Tỷ. Tại thời điểm kiểm tra, người làm thuê tại lò đang thực hiện giết mổ cá thể heo nái của Cam.

Trước khi giết mổ, Phúc xác định cá thể heo nái đứng không nổi, chỉ nằm. Sau khi giết mổ xong, lá lách heo biểu hiệu ngả màu đen, Phúc xác định đây là dấu hiệu của bệnh dịch tả châu Phi nhưng vẫn đóng dấu kiểm soát giết mổ lên để bán ra thị trường, nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện thu giữ. Kết quả trưng cầu giám định xác định cá thể heo bị nhiễm dịch tả heo châu Phi.

Lê Quốc Nhiên khai nhận ngày 7/10/2025, ông Lưu Văn Nam có mua 1 cá thể heo nái đã chết nặng khoảng 190 kg của ông Trịnh Văn Hường (ngụ xã Xà Phiên) với giá 3 triệu đồng rồi chở xuống lò mổ Đặng Phú Tỷ, rồi điện thoại cho Nhiên đến đóng dấu kiểm soát thú y.

Khi kiểm tra bên trong cá thể heo này, Nhiên thấy lá lách bị ngả màu đen, thân thịt có mùi hôi, nên Nhiên xác định cá thể heo đã bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi. Nhưng do quen biết, Nhiên vẫn đóng dấu kiểm soát giết mổ cho Nam đem bán ra thị trường…

Còn Phan Ngọc Toại khai nhận lúc 3h48 ngày 1/10/2025, ông Lâm Ngọc Hiện (cò heo) thông báo cho Cam biết có 1 con heo chết đã bỏ nọc, trọng lượng 130 kg, giá bán 3 triệu đồng, Cam đồng ý mua rồi chuyển về lò mổ Đặng Phú Tỷ. Khi giết mổ xong, Toại kiểm tra, xác định bên trong cá thể bị dịch tả châu Phi nhưng do quen biết, nhậu cùng với Kiên (chồng Cam) và được Cam cho thịt, mồi để nhậu nên đóng dấu kiểm soát giết mổ lên thân thịt heo cho Cam bán ra thị trường.

Tại Cơ quan điều tra, Cam và Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đối với các đối tượng: Trương Trung Kiên (chồng Cam); Giang Thị Hoa (vợ Nam), nhóm đối tượng cò heo, gồm: Lâm Ngọc Hiện, Trương Văn Công, Hứa Hoàng Khởi, cơ quan CSĐT đang xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.