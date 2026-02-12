Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Lập công ty 'ma', lừa bán phân bón giá rẻ chiếm đoạt tiền tỷ

  • Thứ năm, 12/2/2026 10:23 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lê Nhật Anh rao bán phân bón giá rẻ trên mạng xã hội, dàn dựng tin nhắn giả để tạo lòng tin rồi chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng.

Ngày 11/2, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Nhật Anh (30 tuổi, trú tỉnh Tây Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Lê Nhật Anh làm nghề kinh doanh phân bón nông nghiệp. Khoảng tháng 8/2023, do làm ăn thua lỗ, Anh nảy sinh ý định lừa đảo các đại lý để lấy tiền trả nợ. "Con mồi" mà người đàn ông này hướng tới là những bạn hàng cũ đã có quan hệ mua bán trước đây.

Lap cong ty ma anh 1

Bị cáo Lê Nhật Anh tại tòa.

Để tạo lòng tin, Anh đưa ra thông tin gian dối về việc có nguồn hàng giá rẻ, hàng đang tập kết tại cảng. Anh lập tài khoản, đổi tên thành các công ty cung cấp phân bón, sau đó tự tạo các đoạn tin nhắn trao đổi mua bán.

Anh yêu cầu khách muốn mua với giá thấp hơn thị trường phải chuyển tiền trước 100%, đồng thời đưa ra lý do nếu chuyển chậm giá sẽ tăng để thúc ép thanh toán. Tin tưởng, nhiều đại lý đã chuyển tiền, nhưng không nhận được hàng. Khi yêu cầu hoàn tiền không được, các bị hại đã trình báo cơ quan công an.

Cơ quan điều tra xác định Lê Nhật Anh đã chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng của 3 bị hại tại Nghệ An và Hưng Yên.

Tại phiên tòa, bị cáo Anh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khai đã sử dụng số tiền chiếm đoạt để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Nhật Anh 14 năm tù, buộc hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Sổ tay tình huống nghiệp vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật" trang bị kiến thức, kinh nghiệm và nâng cao nghiệp vụ cho công chức làm công tác kiểm tra, xử lý văn bản, giúp cơ quan trực tiếp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhìn nhận, đánh giá, khắc phục những khiếm khuyết, hạn chế.

https://tienphong.vn/lap-cong-ty-ma-lua-ban-phan-bon-gia-re-chiem-doat-tien-ty-post1820260.tpo

Thu Hiền/Tiền Phong

Lập công ty ma Lập công ty ma

    Đọc tiếp

    Khoi to 2 bi can trom trau tren nui, xe thit ban lay tien tieu xai hinh anh

    Khởi tố 2 bị can trộm trâu trên núi, xẻ thịt bán lấy tiền tiêu xài

    2 giờ trước 09:30 12/2/2026

    0

    Trung tá Hà Văn Nga, Trưởng Công an xã Thanh Phong (tỉnh Thanh Hóa), cho biết đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội "Trộm cắp tài sản" liên quan đến vụ bắt trộm trâu trên núi, xẻ thịt mang đi tiêu thụ gây bức xúc trong dư luận địa phương.

    Khai thac cao lanh trai phep gia tri lon, giam doc va thuoc cap bi bat hinh anh

    Khai thác cao lanh trái phép giá trị lớn, giám đốc và thuộc cấp bị bắt

    4 giờ trước 08:24 12/2/2026

    0

    Dù biết rõ ranh giới, phạm vi mỏ được cấp phép, Trần Hải Sinh chỉ đạo Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt ra ngoài diện tích được cấp phép. Diện tích khai thác trái phép được xác định là 11.209 m2 với tổng giá trị khoáng sản hơn 9 tỷ đồng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý