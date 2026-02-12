Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Khởi tố chủ trạm trộn bê tông đổ trộm 150 tấn chất thải xuống ruộng

  • Thứ năm, 12/2/2026 10:06 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Lưỡng (SN 1991, trú phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Văn Lưỡng là chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng Lưỡng Hà, có trạm trộn bê tông đặt tại tổ dân phố Tổ Cầu, phường Trường Thi.

Khoi to, chu tram, tron be tong, do trom, 150 tan chat thai, Pham Van Luong, Xay dung Luong Ha, Chu CS Luong Ha anh 1

Hiện trường vụ đổ chất thải. Ảnh: V.Q.

Tháng 12/2025, Lưỡng đã thu gom một lượng lớn chất thải rắn thông thường rồi đổ xuống khu đất ruộng phía sau trạm trộn bê tông nhằm san lấp, tạo mặt bằng làm bãi chứa vật liệu xây dựng.

Cơ quan chức năng xác định số chất thải này phát sinh từ hoạt động sản xuất bê tông thương phẩm của cơ sở và từ việc thu gom gạch vỡ, vữa thừa, bê tông phế thải sau phá dỡ các công trình dân dụng.

Tổng khối lượng chất thải bị đổ trái quy định ra môi trường được xác định gần 150 tấn. Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Lưỡng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Hiện vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Hỏi đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường" phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm được những nội dung cơ bản, từng bước hình thành thói quen tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

https://tienphong.vn/khoi-to-chu-tram-tron-be-tong-do-trom-150-tan-chat-thai-xuong-ruong-post1820240.tpo

M.Đ - Vũ Quỳnh/Tiền Phong

Khởi tố chủ trạm trộn bê tông đổ trộm 150 tấn chất thải Phạm Văn Lưỡng Xây dựng Lưỡng Hà Chủ CS Lưỡng Hà Ninh Bình Khởi tố chủ trạm trộn bê tông đổ trộm 150 tấn chất thải Phạm Văn Lưỡng Xây dựng Lưỡng Hà Chủ CS Lưỡng Hà

  • Ninh Bình

    Ninh Bình
    • Diện tích: 1.378,1 km²
    • Dân số: 927.000 người
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 229
    • Biển số xe: 35

Đọc tiếp

Khoi to 6 bi can mua ma tuy ve phong tro cung nhau su dung hinh anh

Khởi tố 6 bị can mua ma túy về phòng trọ cùng nhau sử dụng

2 giờ trước 07:57 12/2/2026

0

Tại Công an phường Phú Mỹ, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng, để tiếp tục điều tra, xử lý tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra tại khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, TP.HCM.

Khoi to 2 bi can trom trau tren nui, xe thit ban lay tien tieu xai hinh anh

Khởi tố 2 bị can trộm trâu trên núi, xẻ thịt bán lấy tiền tiêu xài

54 phút trước 09:30 12/2/2026

0

Trung tá Hà Văn Nga, Trưởng Công an xã Thanh Phong (tỉnh Thanh Hóa), cho biết đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội "Trộm cắp tài sản" liên quan đến vụ bắt trộm trâu trên núi, xẻ thịt mang đi tiêu thụ gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Khai thac cao lanh trai phep gia tri lon, giam doc va thuoc cap bi bat hinh anh

Khai thác cao lanh trái phép giá trị lớn, giám đốc và thuộc cấp bị bắt

2 giờ trước 08:24 12/2/2026

0

Dù biết rõ ranh giới, phạm vi mỏ được cấp phép, Trần Hải Sinh chỉ đạo Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt ra ngoài diện tích được cấp phép. Diện tích khai thác trái phép được xác định là 11.209 m2 với tổng giá trị khoáng sản hơn 9 tỷ đồng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý