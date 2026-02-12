Khởi tố 6 bị can mua ma túy về phòng trọ cùng nhau sử dụng

Tại Công an phường Phú Mỹ, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng, để tiếp tục điều tra, xử lý tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra tại khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, TP.HCM.

Các bị can bị khởi tố gồm: Cao Ánh Dương (SN 2007, quê tỉnh Quảng Trị); Lê Thị Ngọc Linh (SN 1992, trú tại TP.HCM); Trương Tuấn Anh (SN 1989) và Cao Chí Bảo (SN 1999; cùng quê tỉnh An Giang); Đỗ Ngọc Trọng (SN 1994, quê TP Cần Thơ); Nguyễn Khánh Linh (SN 1999, quê tỉnh Đồng Nai).

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các thủ tục tố tụng đối với các bị can.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 4/2, tổ tuần tra 363 số 35 Công an TP.HCM tuần tra đến khu vực đường Trần Đăng Ninh, khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, thì phát hiện Cao Ánh Dương và L.Q.T (SN 2012, tức chưa đủ 16 tuổi; HKTT: xã Thạnh Đông, tỉnh Kiên Giang; chỗ ở: khu phố Phước Lập, phường Phú Mỹ) có biểu hiện nghi vấn, tiến hành test nhanh chất ma túy, cả 2 đều dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Công an phường Phú Mỹ phối hợp cùng tổ 363 số 35 và Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã tiến hành truy xét, mở rộng đã mời thêm 5 đối tượng về trụ sở làm việc, gồm: Cao Chí Bảo; Lê Thị Ngọc Linh; Trương Tuấn Anh; Đỗ Ngọc Trọng; Nguyễn Khánh Linh. Tiến hành test nhanh chất ma túy, cả 5 đối tượng đều dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Cụ thể, Nguyễn Khánh Linh đã góp tiền mua ma túy cùng với Đỗ Ngọc Trọng, sử dụng chung ma túy với nhau tại phòng trọ do Trọng và Linh thuê vào ngày 1/2. Ngoài ra, Trọng là người chuẩn bị ma túy, cùng nhau sử dụng với Lê Thị Ngọc Linh tại phòng trọ của Linh vào ngày 2/2.

Các đối tượng khai nhận tại cơ quan điều tra.

Tương tự, Trương Tuấn Anh cũng mua ma túy về sử dụng chung với Lê Thị Ngọc Linh tại phòng trọ của cả hai thuê vào ngày 1/2. Ngoài ra, Lê Thị Ngọc Linh cũng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng với Cao Chí Bảo, Cao Ánh Dương vào ngày 4/2 tại phòng trọ của Ngọc Linh…

Việc kịp thời phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến ma túy thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an TP.HCM trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.