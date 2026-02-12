Khởi tố 2 bị can trộm trâu trên núi, xẻ thịt bán lấy tiền tiêu xài

Trung tá Hà Văn Nga, Trưởng Công an xã Thanh Phong (tỉnh Thanh Hóa), cho biết đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội "Trộm cắp tài sản" liên quan đến vụ bắt trộm trâu trên núi, xẻ thịt mang đi tiêu thụ gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Trước đó, sáng 7/2/2026, Công an xã Thanh Phong tiếp nhận tin báo của anh Vi Văn Thực (sinh năm 1992, trú tại thôn Làng Kha, xã Thanh Phong, tỉnh Thanh Hóa) về việc gia đình bị kẻ gian bắt trộm một con trâu con rồi xẻ thịt mang đi.

Theo trình bày của anh Thực, ngày 6/2/2026, gia đình anh thả 10 con trâu tại khu vực đồi núi cách nhà khoảng 3 km. Do chủ quan, đến tối anh Thực không lùa trâu về chuồng. Khoảng 7h ngày 7/2, khi vào kiểm tra đàn trâu, anh Thực phát hiện một con nghé đã bị xẻ thịt, tại hiện trường chỉ còn lại phần đầu và nội tạng. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu tội phạm, anh Thực lập tức trình báo Công an xã.

Lương Văn Hoàng và Hà Văn Chí bị khởi tố tội "Trộm cắp tài sản".

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Thanh Phong khẩn trương xuống hiện trường xác minh, thu thập dấu vết, tài liệu liên quan. Theo Trung tá Hà Văn Nga, vụ việc xảy ra vào ban đêm, địa điểm giữa khu vực núi rừng vắng vẻ, cách xa khu dân cư, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, truy xét. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, quyết liệt, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chia thành nhiều mũi công tác để rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Cùng với việc lấy lời khai bị hại, xác định hướng di chuyển của đối tượng, Công an xã còn phát động quần chúng cung cấp thông tin, tố giác tội phạm. Từ các nguồn tin thu thập được và tài liệu, chứng cứ ban đầu, chỉ sau 4 tiếng đồng hồ tích cực truy xét, đến khoảng 12h ngày 7/2/2026, Công an xã Thanh Phong đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Lương Văn Hoàng (sinh năm 1986, trú tại thôn Làng Xằm) và Hà Văn Chí (sinh năm 2003, trú tại thôn Đoàn Trung, cùng xã Thanh Phong, tỉnh Thanh Hóa).

Công an xã Thanh Phong bắt giữ 2 đối tượng và thu giữ tang vật liên quan.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài dịp Tết, nên đã bàn bạc rủ nhau lên núi bắt trộm trâu đem xẻ thịt bán lấy tiền. Theo kế hoạch, khoảng 1h ngày 7/2, Hoàng và Chí mang theo dao và các dụng cụ mổ trâu, lén lút lên khu vực đồi núi nơi người dân thường thả rông gia súc.

Ban đầu, cả hai nhắm đến con trâu đực lớn nhất đàn với ý định bắt trộm để thu được nhiều thịt hơn. Tuy nhiên, sau hơn 2 tiếng đồng hồ vật lộn trong đêm tối, chúng không thể khống chế được con trâu do con vật quá khỏe, chống trả quyết liệt. Khi trời gần sáng, lo sợ bị phát hiện, các đối tượng chuyển sang bắt 1 con nghé nặng khoảng 80 kg, nhanh chóng xẻ thịt tại chỗ, lấy phần thịt mang ra ngoài tiêu thụ, bỏ lại đầu và nội tạng tại hiện trường.

Số thịt trâu sau đó được các đối tượng mang sang địa bàn xã Như Xuân để bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Toàn bộ hành vi phạm tội được thực hiện trong đêm, tại khu vực rừng núi vắng người, thể hiện sự liều lĩnh, manh động, coi thường pháp luật.

Qua xác minh, đối tượng Lương Văn Hoàng đã có 1 tiền án, 2 tiền sự về tội "Trộm cắp tài sản". Hà Văn Chí từng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc từ năm 2021, mới trở về địa phương. Cả hai đều chưa lập gia đình, không có nghề nghiệp ổn định.

Việc nhanh chóng điều tra, làm rõ, bắt giữ các đối tượng chỉ trong thời gian ngắn đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt của lực lượng Công an xã Thanh Phong trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời, kết quả này cũng cho thấy vai trò quan trọng của quần chúng trong việc cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng Công an phá án.