Khai thác cao lanh trái phép giá trị lớn, giám đốc và thuộc cấp bị bắt

Sáng 12/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" theo điểm đ khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Hải Sinh (SN 1960, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Hucera), Nguyễn Văn Phú (SN 1988, Giám đốc điều hành mỏ cao lanh La Dứt) và Phan Hùng Lĩnh (SN 1984, nhân viên kỹ thuật mỏ La Dứt).

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện tại mỏ cao lanh La Dứt (thôn Đụt Tiêng 1, xã A Lưới 1, TP Huế), mỏ được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Gạch men Thừa Thiên Huế khai thác có dấu hiệu khai thác vượt ra ngoài phạm vi được cấp phép. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ tác động xấu đến môi trường và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Huế và được thống nhất xác lập chuyên án để đấu tranh, xử lý. Chuyên án do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế và Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, trực tiếp chỉ đạo.

Quá trình kiểm tra, thu thập tài liệu, cơ quan điều tra xác định: Công ty Cổ phần Khoáng sản Gạch men Thừa Thiên Huế (địa chỉ 2A Nguyễn Trường Tộ, phường Thuận Hóa, TP Huế) do ông Cao Văn Minh (SN 1976, trú tại TP.HCM) là người đại diện theo pháp luật, được cấp phép khai thác mỏ La Dứt. Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp này đã chuyển quyền khai thác cho Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Hucera (địa chỉ tại xã A Lưới 1, TP Huế) do Trần Hải Sinh làm Giám đốc.

Dù biết rõ ranh giới, phạm vi mỏ được cấp phép, từ tháng 6/2019 đến tháng 8/2025, Trần Hải Sinh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt ra ngoài diện tích được cấp phép. Diện tích khai thác trái phép được xác định là 11.209 m2 với tổng giá trị khoáng sản hơn 9 tỷ đồng . Số cao lanh khai thác trái phép được thuê phương tiện vận chuyển về nhà máy chế biến, sau đó bán cho các công ty, đơn vị có nhu cầu.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Việc triệt phá thành công chuyên án đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 và đặc biệt bảo đảm bình yên cho nhân dân trong những ngày Tết Nguyên đán.