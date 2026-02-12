Bắt 2 người gây ra vụ ẩu đả sau va chạm giữa xe Bentley và taxi

Liên quan vụ đuổi đánh nhau gây náo loạn trung tâm TP.HCM sau va chạm giao thông giữa xe Bentley và ôtô công nghệ xảy ra rạng sáng 10/2 tại giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng (phường Bến Thành), Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng để điều tra.

Ngày 12/2, Công an TP.HCM cho biết căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Mã Thanh và Ngô Duy Đông (cùng sinh năm 1977, ngụ TP.HCM) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, khoảng 2h30 ngày 10/2, ông Mã Thanh (sinh năm 1977, ngụ TP.HCM) điều khiển ôtô Bentley lưu thông trên đường Nguyễn Trãi thì xảy ra va chạm với ôtô do anh L.N.T (sinh năm 1992, tài xế xe công nghệ) điều khiển. Thời điểm này, trên xe có anh N.V.H.A (sinh năm 1987) là hành khách.

Hai người đàn ông trong vụ việc tại cơ quan công an.

Sau va chạm, các bên dừng phương tiện giữa khu vực giao lộ để trao đổi, dẫn đến cự cãi, lời qua tiếng lại. Ít phút sau, ông Ngô Duy Đông (sinh năm 1977, ngụ TP.HCM) điều khiển môtô đến hiện trường và cùng ông Mã Thanh tham gia tranh cãi.

Trong quá trình xô xát, ông Mã Thanh và ông Ngô Duy Đông đã có hành vi đuổi đánh anh H.A., gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu vực. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh can ngăn và lực lượng tuần tra Công an phường Bến Thành phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành có mặt tại hiện trường.

Cơ quan công an đã mời những người liên quan về trụ sở để làm việc, củng cố hồ sơ nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hai người đàn ông trong vụ việc tại cơ quan công an.

Theo Công an TP.HCM, thời gian qua, một số vụ việc tụ tập, đánh nhau xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông có xu hướng diễn biến phức tạp. Chỉ vì va chạm nhẹ, tranh cãi nhất thời hoặc thiếu kiềm chế, nhiều người đã có hành vi bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.