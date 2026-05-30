Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Xổ số kiến thiết TP.HCM giảm lãi do bị phạt thuế 110 tỷ đồng

  • Thứ bảy, 30/5/2026 14:45 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Doanh thu tăng trưởng hai chữ số nhưng tiền phạt thuế gần 110 tỷ đồng đã bào mòn lợi nhuận của Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, cho thấy doanh thu đạt 12.279 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Mảng kinh doanh xổ số vẫn chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp với hơn 12.060 tỷ đồng, tương đương 98%. Phần còn lại đến từ in ấn và cho thuê văn phòng.

Doanh thu thuần tăng trưởng nhưng lãi ròng của công ty lại sụt giảm 12%, từ mức 1.780 tỷ đồng xuống còn 1.569 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là công ty phải nộp phạt vi phạm hành chính về thuế gần 110 tỷ đồng.

Xổ số kiến thiết TP.HCM lãi hơn 4 tỷ đồng mỗi ngày
Tình hình kinh doanh của Xổ số kiến thiết TP.HCM giai đoạn 2020-2025
Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Doanh thu tỷ đồng 7537 5931 9551 10513 11106 12279
Lãi ròng
1078 949 1353 1325 1780 1569

Dù vậy, mức lãi của năm ngoái vẫn ở mức cao thứ hai trong lịch sử hoạt động, giúp Xổ số kiến thiết TP.HCM tiếp tục nằm trong nhóm doanh nghiệp xổ số lãi đậm nhất.

Xổ số kiến thiết TP.HCM là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND TP.HCM. Tính đến cuối năm ngoái, công ty có tổng tài sản gần 2.900 tỷ đồng, trong đó gần 1.900 tỷ đồng là tiền mặt và các khoản tiền gửi ngân hàng. Năm ngoái, công ty thu về gần 51 tỷ đồng từ lãi tiền gửi.

Năm nay, ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu từ 10% trở lên. Cụ thể, kế hoạch doanh thu không có VAT là 15.754 tỷ đồng, dựa trên giả định tỷ lệ tiêu thụ đạt 98,7%. Lãi trước thuế kỳ vọng đạt 2.005 tỷ đồng.

Các công ty xổ số lãi lớn

Trong 3 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống của khu vực miền Nam tiếp tục tăng trưởng với tổng doanh thu 21 công ty hơn 41.380 tỷ đồng.

21:11 7/5/2026

TP.HCM sắp có 'siêu công ty' xổ số?

Doanh thu xổ số miền Nam vượt 75.800 tỷ đồng sau nửa năm. Khu vực này chuẩn bị hình thành “siêu doanh nghiệp” sau khi TP.HCM sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

12:14 15/8/2025

Xổ số Cần Thơ bán bao nhiêu vé/năm?

Năm 2025, Công ty Xổ số Cần Thơ đạt 7.280 tỷ đồng tiền bán vé số truyền thống, tăng gần 13% so với năm 2024. Doanh thu tiêu thụ bình quân mỗi kỳ xổ số đạt hơn 137 tỷ đồng, tỷ lệ tiêu thụ bình quân đạt 100% doanh số phát hành.

10:33 17/4/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

xổ số kiến thiết TP.HCM xổ số tp.hcm lãi phạt xổ số tp.hcm xổ số tp.hcm 2025

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý