Xổ số kiến thiết TP.HCM giảm lãi do bị phạt thuế 110 tỷ đồng

Doanh thu tăng trưởng hai chữ số nhưng tiền phạt thuế gần 110 tỷ đồng đã bào mòn lợi nhuận của Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, cho thấy doanh thu đạt 12.279 tỷ đồng , tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Mảng kinh doanh xổ số vẫn chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp với hơn 12.060 tỷ đồng , tương đương 98%. Phần còn lại đến từ in ấn và cho thuê văn phòng.

Doanh thu thuần tăng trưởng nhưng lãi ròng của công ty lại sụt giảm 12%, từ mức 1.780 tỷ đồng xuống còn 1.569 tỷ đồng . Nguyên nhân chính là công ty phải nộp phạt vi phạm hành chính về thuế gần 110 tỷ đồng .

Xổ số kiến thiết TP.HCM lãi hơn 4 tỷ đồng mỗi ngày Tình hình kinh doanh của Xổ số kiến thiết TP.HCM giai đoạn 2020-2025 Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Doanh thu tỷ đồng 7537 5931 9551 10513 11106 12279 Lãi ròng

1078 949 1353 1325 1780 1569

Dù vậy, mức lãi của năm ngoái vẫn ở mức cao thứ hai trong lịch sử hoạt động, giúp Xổ số kiến thiết TP.HCM tiếp tục nằm trong nhóm doanh nghiệp xổ số lãi đậm nhất.

Xổ số kiến thiết TP.HCM là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND TP.HCM. Tính đến cuối năm ngoái, công ty có tổng tài sản gần 2.900 tỷ đồng , trong đó gần 1.900 tỷ đồng là tiền mặt và các khoản tiền gửi ngân hàng. Năm ngoái, công ty thu về gần 51 tỷ đồng từ lãi tiền gửi.

Năm nay, ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu từ 10% trở lên. Cụ thể, kế hoạch doanh thu không có VAT là 15.754 tỷ đồng , dựa trên giả định tỷ lệ tiêu thụ đạt 98,7%. Lãi trước thuế kỳ vọng đạt 2.005 tỷ đồng .