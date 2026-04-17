Xổ số Cần Thơ bán bao nhiêu vé/năm?

  • Thứ sáu, 17/4/2026 10:33 (GMT+7)
Năm 2025, Công ty Xổ số Cần Thơ đạt 7.280 tỷ đồng tiền bán vé số truyền thống, tăng gần 13% so với năm 2024. Doanh thu tiêu thụ bình quân mỗi kỳ xổ số đạt hơn 137 tỷ đồng, tỷ lệ tiêu thụ bình quân đạt 100% doanh số phát hành.

UBND TP Cần Thơ vừa phê duyệt quỹ tiền lương năm 2025 của Thành viên Hội đồng (chủ tịch công ty) và Trưởng Ban Kiểm soát Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ (Xổ số Cần Thơ).

Công ty XSKT Cần Thơ.

Theo đó, quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của Thành viên Hội đồng, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Xổ số Cần Thơ là gần 2,1 tỷ đồng. Trong đó, quỹ tiền lương của Chủ tịch Công ty hơn 1,1 tỷ đồng; Trưởng Ban kiểm soát gần 960 triệu đồng.

Năm 2025, Công ty Xổ số Cần Thơ nộp ngân sách 2.200 tỷ đồng, nếu tính cả các khoản thuế khác với số tiền 252 tỷ đồng, tổng số nộp ngân sách đạt 2.452 tỷ đồng, hơn 30,5 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.

Năm 2026, Công ty Xổ số Cần Thơ đặt mục tiêu doanh số phát hành đạt 7.480 tỷ đồng, doanh thu tiêu thụ 7.370 tỷ đồng, nộp ngân sách 2.350 tỷ đồng.

Doanh thu Vietlott dự kiến vượt 10.000 tỷ đồng

Vietlott đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 vượt 10.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, với động lực chính đến từ kênh bán vé qua điện thoại.

11:30 2/4/2026

Con trai 'vua thép' Trần Đình Long chi hơn 800 tỷ mua cổ phiếu

Con trai Chủ tịch Trần Đình Long vừa mua gần 33 triệu cổ phiếu HPG, nâng tỷ lệ sở hữu lên 2,73%.

11:23 14/4/2026

'Nổ' giải độc đắc Vietlott gần 92 tỷ đồng

Một tấm vé Vietlott vừa “nổ” Jackpot 1 trị giá gần 92 tỷ đồng trong kỳ quay Power 6/55 ngày 16/4.

15 giờ trước

Theo Cảnh Kỳ/Tienphong.vn

