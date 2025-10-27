Xét xử nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe

Phiên tòa thu hút sự chú ý đặc biệt khi hé lộ nguyên nhân khiến nghi phạm ra tay với ông Abe - mối hận kéo dài liên quan đến Giáo hội Thống nhất và bi kịch gia đình.

Tòa án quận Nara đã lên lịch xét xử Tetsuya Yamagami trong 19 ngày trước khi đưa ra phán quyết vào ngày 21/1 năm sau. Ảnh: JIJI.

Hơn ba năm sau vụ ám sát gây chấn động thế giới, phiên tòa xét xử Tetsuya Yamagami - người bị cáo buộc sát hại cựu Thủ tướng Shinzo Abe bằng khẩu súng tự chế, sẽ chính thức bắt đầu tại Tòa án quận Nara vào ngày 28/10, theo Japan Times.

Yamagami, 45 tuổi, bị truy tố tội giết người và vi phạm Luật Quản lý súng đạn, kiếm đạo. Theo cáo buộc, trong buổi vận động tranh cử tại thành phố Nara tháng 7/2022, Yamagami đã nổ hai phát súng, trong đó một phát trúng chí mạng khiến ông Abe thiệt mạng.

Trong quá trình điều tra, Yamagami khai rằng anh ta chọn Abe làm mục tiêu vì mối liên hệ giữa cựu Thủ tướng và Giáo hội Thống nhất - một tổ chức tôn giáo có trụ sở tại Hàn Quốc, nổi tiếng với những “đám cưới tập thể” và hoạt động quyên góp gây tranh cãi.

Nghi phạm nói bản thân ôm hận với giáo phái này suốt nhiều năm, sau khi mẹ anh ta - một tín đồ cuồng tín - đã hiến tặng toàn bộ tài sản cho giáo hội, khiến gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt.

Việc mở phiên tòa bị trì hoãn suốt hơn hai năm do các thủ tục tiền xét xử kéo dài. Trong thời gian này, tòa án, công tố và luật sư bào chữa họp kín để thu hẹp các điểm tranh chấp, đồng thời Yamagami cũng phải trải qua giám định tâm thần để xác định khả năng chịu trách nhiệm hình sự.

Theo lịch, phiên tòa sẽ kéo dài 19 ngày, với phán quyết dự kiến được tuyên vào ngày 21/1 năm sau. Một trong những trọng tâm là việc tòa án sẽ xem xét “hoàn cảnh đặc biệt” của bị cáo khi người này được cho là bị giày vò bởi niềm tin cực đoan của mẹ mình. Nhóm bào chữa dự kiến triệu tập 5 nhân chứng, trong đó có mẹ, chị gái và một học giả tôn giáo.

Phía luật sư sẽ nhấn mạnh tuổi thơ bất hạnh và hoàn cảnh bi kịch của Yamagami để xin giảm nhẹ hình phạt. Ngược lại, công tố viên tập trung chứng minh tính chất tàn độc và động cơ của hành vi sát hại.

Vụ ám sát ông Abe - vị Thủ tướng có thời gian cầm quyền dài nhất Nhật Bản, được biết đến với chính sách “Abenomics” và đường lối bảo thủ - đã gây phẫn nộ trong và ngoài nước, được xem là một đòn tấn công vào nền dân chủ và tự do chính trị.

Sau thảm kịch, dư luận Nhật Bản dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội đối với Giáo hội Thống nhất, hay còn gọi là “Liên minh Gia đình vì Hòa bình và Thống nhất Thế giới”, cũng như mối liên hệ kéo dài hàng thập kỷ giữa tổ chức này và đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP).

Theo lời kể của người chú, cha Yamagami đã tự tử khi anh ta còn nhỏ, khiến mẹ anh tìm đến giáo hội để nương tựa tinh thần. Sau đó, bà hiến tặng hơn 100 triệu yên (khoảng 650.000 USD ), gồm cả tiền bảo hiểm tử tuất, cho tổ chức này, dẫn đến phá sản.

Yamagami tin rằng ông Abe là người có cảm tình với giáo phái, một phần vì ông là cháu nội của cựu Thủ tướng Nobusuke Kishi, người từng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa tổ chức này vào Nhật Bản những năm 1960.

Tháng 9/2022, đảng LDP công bố kết quả điều tra nội bộ cho thấy gần một nửa trong số 379 nghị sĩ của đảng có liên hệ với Giáo hội Thống nhất dưới nhiều hình thức – từ nhận quyên góp đến hỗ trợ tranh cử. Đảng sau đó cam kết cắt đứt mọi mối quan hệ với giáo hội. Đến tháng 6/2023, Nhật Bản thông qua luật mới nhằm ngăn chặn việc các tổ chức tôn giáo và nhóm khác lợi dụng tín đồ để trục lợi tài chính, đồng thời tăng cường bảo vệ nạn nhân. Tháng 10/2023, chính phủ đệ đơn lên Tòa án quận Tokyo yêu cầu thu hồi tư cách pháp nhân tôn giáo của Giáo hội Thống nhất. Tháng 3/2024, tòa án ra phán quyết chấp thuận, nhưng tổ chức này đã kháng cáo và vụ việc đang được xem xét tại Tòa án cấp cao Tokyo.