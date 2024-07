Xếp hạng tiểu thuyết của Toni Morrison

8. A Mercy (2008) là một bức chân dung đầy ý nghĩa và được viết rất đẹp về những ngày đầu của chế độ nô lệ ở cuối thế kỷ 17. Tác phẩm theo chân Florens, cô gái nô lệ da màu trẻ bị mẹ bỏ rơi và bị chủ gán nợ. Tại nơi ở mới, Florens tìm kiếm sự an ủi và chấp nhận từ những người cùng dân tộc. Trong A Mercy, Morrison giúp người đọc nhìn vào sự tương tác giữa nam và nữ nô lệ trong những ngày đầu lịch sử. Ảnh: The First Edition Rare Books.