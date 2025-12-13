Xếp hàng gần 5 tiếng xin chữ ký Nguyễn Nhật Ánh

Tờ mờ sáng, hàng trăm bạn đọc đã xếp hàng ở THPT Nguyễn Thị Minh Khai để gặp nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nhiều người chờ gần 5 tiếng xin một chữ ký và giao lưu cùng ông.

"Con đọc bác từ lớp 5 tới giờ mới được gặp trực tiếp", một bạn đọc trẻ nói khi tiến đến bàn ký, giọng vẫn còn run run. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mỉm cười, gật đầu và ký tên nắn nót lên trang sách.

Sáng 13/12, hàng trăm người xếp hàng từ 5-6h sáng tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) để được ký tặng từ tác giả của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Mắt biếc, Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo… Trong hơn 600 người có mặt, có người là học sinh, có người là phụ huynh, có người đã đọc văn của ông suốt ba thập kỷ.

Mẹ đọc Nguyễn Nhật Ánh 30 năm, truyền cảm hứng cho con gái

Minh Chiến (38 tuổi) và con gái Gia Linh (15 tuổi)

Chị Minh Chiến (38 tuổi) đọc Kính vạn hoa từ năm 8 tuổi và truyền đam mê đọc sách cho con gái Gia Linh.

Chị Minh Chiến bắt đầu đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh từ năm lên tám, khi còn là cô bé hay ghé nhà bà con để đọc ké sách. Lúc đó, những cuốn sách đầu tiên của nhà văn chỉ nhỏ bằng bàn tay nhưng lại mở ra cả một thế giới đầy tưởng tượng và cảm xúc cho những đứa trẻ ít phương tiện giải trí. Trong hàng chục tác phẩm từng theo chị suốt tuổi thơ, bộ Kính vạn hoa để lại nhiều kỷ niệm nhất, một phần vì nội dung gần gũi, một phần vì từng được chuyển thể thành phim truyền hình.

Khi đã làm mẹ của ba người con, chị vẫn giữ thói quen đọc sách và truyền lại niềm yêu thích ấy cho con gái lớn, Gia Linh, hiện là học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hiền.

Gia Linh bắt đầu đọc truyện dài Làm bạn với bầu trời từ năm lớp 5 do được mẹ tặng sách. Sau đó, Linh tiếp tục tìm đọc nhiều tác phẩm khác, đặc biệt yêu thích Nữ sinh với ba nhân vật nữ chính mà cô cho là “rất có điểm chung” với mình. Với Linh, truyện của Nguyễn Nhật Ánh không chỉ nhẹ nhàng và dễ hiểu, mà còn như một cánh cửa giúp bản thân hiểu hơn về tình cảm học trò và những nét đẹp giản dị giữa người với người.

Muốn giữ sách của Nguyễn Nhật Ánh để đọc lại lúc về già

Ngọc Nhi (25 tuổi)

Ngọc Nhi (sinh năm 2000, quê Long An) chờ gần 5 tiếng để nhận chữ ký từ tác giả cô yêu thích từ thời cấp ba.

Ngọc Nhi bắt đầu chuẩn bị rời nhà để đến sự kiện ký tặng từ sớm. Cô mất khá nhiều thời gian chọn trang phục, soạn sách và… hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô gặp trực tiếp nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, người mà cô luôn gọi là “nhà văn của tuổi học trò”.

Ngọc Nhi bắt đầu đọc sách của ông từ năm cấp ba. Tác phẩm đầu tiên là Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Cuốn sách khiến cô không thể rời mắt trong suốt hai ngày. Sau đó, cô vẫn thường “nhâm nhi” lại nhiều lần vì cảm giác nhẹ nhàng và trong trẻo mà truyện mang lại.

Sau này, Nhi tìm đọc thêm Ngồi khóc trên cây. Đây là cuốn sách để lại cảm xúc mạnh đến mức cô không dám đọc lại lần thứ hai.

Dù hiện tại mới chỉ sở hữu khoảng 5-6 quyển, Ngọc Nhi luôn nuôi một mong muốn giản dị rằng khi đã lớn tuổi, sẽ có đủ sách của Nguyễn Nhật Ánh để đọc lại như cách người ta nhâm nhi những mảnh ký ức đẹp của thanh xuân. Hôm nay, cô có mặt từ khá sớm và chờ gần 5 tiếng chỉ để xin một chữ ký nhưng Nhi cho biết mình thấy hoàn toàn xứng đáng: “Được gặp bác là một kỷ niệm mà mình sẽ nhớ hoài”.

Sở hữu 29 cuốn sách, lần đầu gặp nhà văn tuổi thơ

Hòa My (18 tuổi)

Hòa My (18 tuổi, sinh viên năm nhất) lần đầu dự buổi ký sách và làm quen được bạn đọc có cùng sở thích.

Nhà ở quận Tân Bình (cũ), Hòa My tranh thủ đi sớm để kịp có mặt tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai lúc gần 7h. Trong tay là cuốn sách yêu thích và mong đợi lần đầu được gặp nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ngoài đời. “Đây là lần đầu mình đi ký sách và được gặp bác Ánh ngoài đời”, cô nói.

Cô sinh viên năm nhất Đại học Sư phạm TP.HCM nói mình bắt đầu đọc từ cuốn Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, sau đó lần lượt tìm đọc các tác phẩm khác. Tính đến hiện tại, cô đã sở hữu 29 quyển sách của nhà văn.

My nhớ có lần tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua sách, có lúc mượn thư viện trường hoặc đổi sách với bạn bè. Tác phẩm khiến cô ấn tượng nhất bây giờ là Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng.

Trong lúc đứng chờ đến lượt ký, My làm quen được vài người bạn mới. Họ trò chuyện về các cuốn sách mình từng đọc, hỏi nhau thích nhân vật nào, rồi nhắc đến những đoạn truyện từng làm mình cười hay suýt khóc. “Ai cũng có kỷ niệm riêng với sách của bác. Mình thấy vui vì mình không phải là người duy nhất lớn lên cùng văn của bác Ánh”, Hòa My nói.

Thức dậy từ 3h sáng, bật khóc khi nhắc đến “Mắt biếc”

Mai Quỳnh (21 tuổi)

Mai Quỳnh (21 tuổi, Vĩnh Long) bật khóc khi kể về lần đầu đọc Mắt biếc, cô đến địa điểm ký sách từ 4h38 sáng.

4h38 sáng, Mai Quỳnh đã có mặt trước cổng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Cô gái quê Vĩnh Long hiện học tập ở TP.HCM nói rằng suốt đêm không ngủ được vì quá nôn nao. “Mình định chợp mắt một chút thôi, mà cứ thao thức mãi. Gần 3h sáng là dậy luôn, chuẩn bị mọi thứ để kịp đi”.

Mai Quỳnh vừa tròn 21 tuổi cách đây hai ngày. Cô đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh từ lớp 6, khi về quê chơi và được bạn tặng cuốn sách đầu tiên. Từ đó, cô tìm đọc thêm và gần như gắn bó suốt những năm cấp hai, cấp ba.

Cô chia sẻ nhiều cuốn mình thích nhưng xúc động nhất là khi kể đến Mắt biếc. Vừa nói đến truyện, Mai Quỳnh lặng đi một lúc rồi bật khóc. “Mình không biết tại sao nó cứ chạm vào tâm hồn mình như vậy. Câu chuyện buồn mà nhẹ nhàng. Có những đoạn đọc đi đọc lại vẫn rưng rưng”.

Sự chân thành và lặng lẽ trong cách các nhân vật yêu, cách họ trưởng thành và chấp nhận, theo Mai Quỳnh, khiến người trẻ như cô cảm thấy thấu hiểu được chính mình.

Vượt gần 40 km đưa con gái đi làm quen với sách

Anh Duy Thanh (41 tuổi) và con gái Hải Yến (10 tuổi)

Anh Duy Thanh (41 tuổi, Hóc Môn) đưa con gái lớp 5 đi cùng để “tập cho con biết quý sách từ sớm”.

Anh Duy Thanh chạy xe gần 40 km từ Hóc Môn (cũ) đến trung tâm TP.HCM vào sáng sớm, chở theo con gái lớp 5 với hy vọng “giúp con làm quen với sách từ nhỏ”. Hai cha con có mặt từ khoảng 6h, khi sân trường vẫn còn lác đác người ngồi chờ.

Anh bắt đầu đọc sách của nhà văn từ năm 2013, đặc biệt yêu thích Mắt biếc và Còn chút gì để nhớ. Những trang văn buồn man mác, kết thúc không trọn vẹn thường để lại ấn tượng sâu sắc hơn với anh. Sinh ra ở miền Bắc nhưng có vợ quê Quảng Nam, anh từng ghé qua chợ Đo Đo, bối cảnh quen thuộc trong Mắt biếc, và cảm nhận được phần nào không khí trong văn chương của Nguyễn Nhật Ánh.

Buổi ký sách này, anh chủ động đưa con gái đi cùng. “Tôi muốn con bỏ điện thoại xuống, thấy người ta xếp hàng cả buổi để nhận một chữ ký, để biết quý sách là như thế nào. Mà cũng vui, hai cha con đi được ký hai quyển, lời quá”, anh cười.