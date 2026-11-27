Với hàng nghìn giờ nội dung thiếu nhi hiện có, FPT Play là một trong số ít nền tảng thuần Việt đáp ứng trọn vẹn nhu cầu học và chơi của đông đảo khán giả nhỏ tuổi.

Luôn dành sự quan tâm, ưu tiên phục vụ khán giả nhí, FPT Play mong muốn không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí mà còn cung cấp thêm nhiều kiến thức, kỹ năng và góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thiếu nhi thông qua kho nội dung bổ ích, chuyên biệt liên tục được cập nhật.

Hoạt hình từ đông sang tây

Đối với các khán giả nhỏ, những bộ phim hoạt hình luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ. FPT Play sở hữu danh mục phim đồ sộ từ nhiều quốc gia, đáng chú ý là tác phẩm hoạt hình trong nước.

Tại đây các bậc phụ huynh có thể tìm thấy hầu hết tựa phim đặc sắc nhất của Hãng phim hoạt hình Việt Nam từ năm 2018 đến nay trong tuyển tập “Hoạt hình Việt Nam đặc sắc ” . Đáng chú ý như Truyền thuyết thác Pongour, Anh chàng Gặm Nhấm, Sự tích đền Bạch Mã, Sự tích cốm Làng Vòng, Chiến binh Mèo Mũi Đỏ… Ngoài ra còn có 1.500 tập Nhân tài đất Việt cùng hàng trăm tập phim diễn họa hoạt hình truyện cổ tích Việt Nam khác.

Bằng những câu chuyện đơn giản, mỗi tác phẩm sẽ mang đến bài học bổ ích về thế giới xung quanh. Nhiều phim như Em bé Hiền Lương, Chiếc xe thồ Điện Biên còn mở ra cơ hội cho các em hiểu thêm về quê hương đất nước, đặc biệt là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Phim hoạt hình Sự tích đền Bạch Mã trên FPT Play. Ảnh: FPT Play.

Song song với loạt phim trong nước, đơn vị này cũng chú trọng giới thiệu tác phẩm hoạt hình quốc tế. Với mạng lưới đối tác là nhà phát hành phim hàng đầu như Studio Universal, Sony Pictures… FPT Play có nhiều “bom tấn màn ảnh” từ studio danh tiếng như Universal Pictures, Illumination hay DreamWorks Animation…

Đây là các tác phẩm được trẻ em toàn thế giới yêu thích như The Secret Life Of Pets (Đẳng cấp thú cưng), Kung Fu Panda (Kung Fu Gấu Trúc), Despicable Me (Kẻ cắp Mặt trăng), Shrek (Gã Chằn Tinh tốt bụng), Croods (Gia đình Croods) hay The Boss Baby (Nhóc Trùm)...

Loạt phim hoạt hình Chim cánh cụt Pororo đã có mặt tại hơn 127 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ảnh: FPT Play.

Nhiều tựa phim trong số này được phát sóng với chất lượng hình ảnh 4K sắc nét và âm thanh Dolby Atmos sống động. Kho nội dung hoạt hình còn được mở rộng hơn với series quen thuộc như Chim cánh cụt Pororo, Pucca, Larva, Gia đình cừu Shaun, Paw Patrol… cùng nhiều phim chiếu độc quyền như Công chúa Pring của Vương quốc Sinh nhật.

Vừa chơi vừa học

Bên cạnh kho phim hoạt hình nhiều màu sắc, FPT Play còn mang đến nội dung vừa chơi vừa học cho khán giả nhỏ tuổi. Kiến thức và kỹ năng mới được thể hiện dưới nhiều hình thức bắt mắt, bắt tai khác nhau. Nổi bật trong đó phải kể đến 2 tuyển tập Nhạc thiếu nhi trẻ em yêu thích và Em yêu làn điệu dân ca, các em có thể dễ dàng hát theo và học thuộc gần 100 ca khúc thiếu nhi và làn điệu dân ca quen thuộc với nhiều thế hệ.

Hình ảnh minh họa vui tươi trong bài dân ca Đi cấy. Ảnh: FPT Play.

Không những vậy, phụ huynh còn có thể cùng con vừa chơi vừa học với FPT Play qua các chương trình như Trò chơi chế tạo, Sáng tạo cùng Lego, Bé khéo tay… FPT Play còn đầu tư sản xuất nhiều nội dung thiếu nhi thú vị, gần nhất là 3 series “Học điều hay” gồm Bụi tiên sắc màu (20 tập), Trạm cầu vồng (30 tập), Biến hóa cùng kéo và giấy (50 tập).

Những chương trình này được thực hiện với định dạng Silent DIY (chế tác tĩnh), với góc máy cố định từ trên cao thẳng xuống đôi tay thao tác tô tranh cát, tô màu hay cắt giấy… hướng dẫn khán giả nhí từng bước, giúp các em dễ dàng thực hành theo với sự hỗ trợ của người lớn.

Hướng dẫn làm cốc giấy trong series “Biến hóa cùng kéo và giấy”. Ảnh: FPT Play.

Tiếp thu kiến thức và kỹ năng mới, các series này còn giúp trẻ làm quen với cuộc sống xung quanh, dạy cách yêu thương, chia sẻ và hình thành thế giới quan tốt đẹp trong giai đoạn phát triển sớm.

FPT Play hiện là nền tảng giải trí và truyền hình Internet hàng đầu Việt Nam, phục vụ khán giả trên đa thiết bị, đa nền tảng như website https://fptplay.vn, ứng dụng FPT Play dành cho smart TV, smart phone, PC/laptop và FPT Play Box. Chỉ cần đăng ký tài khoản và truy cập mục Thiếu nhi của FPT Play, các gia đình có thể cùng nhau xem, cùng nhau học với nhiều nội dung hấp dẫn dành cho thiếu nhi.