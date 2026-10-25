Gặp lại Lee Young Ae, Lee Yo Won và Cho Seung Woo trên FPT Play

Đạt tỷ suất người xem cao nhất 57,8%, “Nàng Dae Jang Geum” và hai bộ phim cổ trang khác từng dẫn đầu khung giờ vàng đài MBC trở lại trên FPT Play.

Nàng Dae Jang Geum, Nữ hoàng Seondeok và Ngự y của hoàng đế là 3 tác phẩm cổ trang ra đời trong giai đoạn hoàng kim của phim truyền hình Hàn Quốc. Ngoài vị thế dẫn đầu rating trong nước, sức ảnh hưởng của bộ 3 còn vượt khỏi biên giới, lan sang nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Sau hơn một thập kỷ, khán giả Việt có dịp xem trọn 3 series này trên FPT Play.

Nàng Dae Jang Geum

Lên sóng tháng 9/2003, Nàng Dae Jang Geum là phim dã sử kể về nhân vật cùng tên có thật, ngự y nữ đầu tiên trong lịch sử Triều Tiên. Trong phim, Seo Jang Geum (Lee Young Ae) nhập cung sau khi mất cả cha lẫn mẹ.

Nàng Dae Jang Geum trở lại sau 23 năm ra mắt. Ảnh: FPT Play.

Ấp ủ ước mơ trở thành đầu bếp hàng đầu, Jang Geum vướng vào âm mưu hậu cung và chịu cảnh lưu đày ở đảo Jeju. Tại đây, cô học y thuật, trở lại hoàng cung và dùng tài chữa bệnh để từng bước vươn lên vị trí đại nữ quan nội y, phụ trách chăm sóc sức khỏe hoàng tộc.

Phim có kinh phí khoảng 15 triệu USD . Bản quyền phát sóng bán đến 91 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu về khoảng 103,4 triệu USD . Từ mức rating 19,8% ở tập đầu, phim đạt 57,8% ở tập cuối, vào nhóm 10 phim có tỷ suất người xem cao nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc.

Dae Jang Geum là vai diễn kinh điển của Lee Young Ae. Ảnh: FPT Play.

Vai diễn Dae Jang Geum đưa Lee Young Ae trở thành gương mặt tiêu biểu của làn sóng Hallyu tại châu Á và mang về cho nữ diễn viên giải Daesang tại MBC Drama Awards 2003. Đạo diễn Lee Byung Hoon cũng thắng giải Đạo diễn truyền hình xuất sắc tại Baeksang 2004.

Thành công của phim cũng gián tiếp thúc đẩy ẩm thực Hàn Quốc lan tỏa toàn cầu. Sau khi phim lên sóng, nhà hàng Hàn Quốc phát triển mạnh ở nhiều quốc gia, nhiều sách dạy nấu ăn lấy cảm hứng từ phim lần lượt ra đời.

Nữ hoàng Seondeok

Năm 2009, 6 năm sau Nàng Dae Jang Geum, bom tấn truyền hình Nữ hoàng Seondeok ra mắt đúng dịp kỷ niệm 48 năm thành lập đài MBC. Lấy bối cảnh vương quốc cổ đại Tân La, phim kể về cuộc đời Thiện Đức nữ vương, vị vua thứ 27 của Tân La và là nữ vương đầu tiên trong lịch sử Triều Tiên.

Nữ hoàng Seondeok dựa trên nhân vật có thật trong lịch sử. Ảnh: FPT Play.

Trong phim, công chúa Deokman (Lee Yo Won) phải rời hoàng cung từ khi mới chào đời. Năm 15 tuổi, khi biết thân phận thật, cô trở về đối đầu Mishil (Go Hyun Jung) và lực lượng Hwarang. Nhờ sự trợ giúp của Kim Yu Sin (Uhm Tae Woong) và Bidam (Kim Nam Gil), Deokman từng bước đánh bại đối thủ và lên ngôi, đặt nền móng cho sự thống nhất 3 vương quốc Tân La, Cao Câu Ly và Bách Tế.

Phim gần như đứng đầu bảng xếp hạng truyền hình hàng tuần, tỷ suất cao nhất đạt 43,6%. Tại MBC Drama Awards 2009, phim nhận giải Phim của năm, Go Hyun Jung giành Daesang. Lee Yo Won nhận giải Diễn xuất xuất sắc, đồng thời đoạt giải Cặp đôi đẹp nhất bên Kim Nam Gil. Năm 2010, Go Hyun Jung tiếp tục giành Daesang hạng mục truyền hình tại giải Baeksang, Kim Nam Gil nhận giải Nam diễn viên mới xuất sắc.

Ngự y của hoàng đế

Ra mắt năm 2012, Ngự y của hoàng đế tiếp nối dòng phim y thuật cổ trang của đạo diễn Lee Byung Hoon. Phim dựa trên cuộc đời nhân vật có thật Baek Gwang Hyun (Cho Seung Woo), xuất thân thấp kém, khởi đầu bằng nghề mã y - thầy thuốc chữa bệnh cho ngựa. Nhận ra y thuật có thể cứu người, Gwang Hyun kiên trì học hỏi, trở thành thầy thuốc đầu tiên của triều Joseon thực hiện phẫu thuật ngoại khoa, sau đó nhận phong ngự y của nhà vua.

Lee Yo Won, nữ chính Nữ hoàng Seondeok, trở lại trong vai Kang Ji Nyeong. Cô và Gwang Hyun có số phận đan xen từ vụ tráo đổi thân phận thuở nhỏ. Ở vai nam chính, Cho Seung Woo lần đầu đóng phim truyền hình sau 13 năm hoạt động điện ảnh và nhạc kịch.

Cho Seung Woo trong vai ngự y Baek Gwang Hyun. Ảnh: FPT Play.

Từ tập 15, phim giữ tỷ suất quanh mức 20% trên toàn quốc và dẫn đầu khung giờ thứ hai, thứ ba đến tập cuối. Phim cũng bán hết quảng cáo dù kéo dài đến 50 tập. Tại MBC Drama Awards 2012, Cho Seung Woo giành cả Daesang lẫn giải Diễn xuất xuất sắc hạng mục phim đặc biệt. Lee Sang Woo nhận giải Diễn xuất xuất sắc, Kim So Eun nhận giải Nữ diễn viên mới.

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