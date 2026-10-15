Anime tháng 10 trên FPT Play: Mùa thu của những cuộc trở lại

Sau gần 4 năm chờ đợi, “Ao Ashi” mùa 2 chính thức ra mắt cùng “Thám tử đã chết”, “Ma thuật đặc biệt của phù thủy quay ngược thời gian”, “Đám cưới đom đóm” trên FPT Play.

Mùa thu 2026 chứng kiến sự trở lại của nhiều tựa anime đã vắng bóng nhiều năm. Những cái tên dưới đây đều đã lên sóng FPT Play, phát song song với Nhật Bản.

“Ao Ashi - Tân binh sân cỏ” (mùa 2)

Ngày 4/10, Ao Ashi - Tân binh sân cỏ (mùa 2) bắt đầu phát sóng với nhiều thay đổi lớn. TMS Entertainment, đơn vị đứng sau Dr. Stone và Sakamoto Days, sẽ thay thế Production I.G đảm nhận khâu hoạt hình. Đạo diễn Kazuki Yokoyama sẽ thay Akira Sato cầm trịch, trong khi biên kịch Masahiro Yokotani và nhạc sĩ Masaru Yokoyama tiếp tục đồng hành.

Nội dung mùa 2 kể về giai đoạn Ashito Aoi được đôn lên đội A của Tokyo City Esperion. Bước ngoặt này giúp cậu chính thức đặt chân vào những giải đấu hàng đầu Nhật Bản. Tại đây, chân sút trẻ từ vùng quê Ehime tiếp tục đối mặt những thử thách khắc nghiệt trên hành trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Ao Ashi - Tân binh sân cỏ (mùa 2) có nhiều thay đổi về đội ngũ sản xuất.

Không chỉ cải thiện kỹ năng cá nhân, Aoi còn phải học cách thích nghi với chiến thuật, phối hợp cùng đồng đội và phát huy khả năng quan sát đặc biệt của mình. Qua những trận đấu căng thẳng, cậu từng bước vượt qua giới hạn, hiểu rõ hơn giá trị tinh thần đồng đội và sự kỷ luật trên sân cỏ.

“Thám tử đã chết” (mùa 2)

Thám tử đã chết (mùa 2) cũng lên sóng sau hơn 5 năm kể từ thời điểm ra mắt mùa đầu. Đây là series anime chuyển thể từ light novel cùng tên của tác giả Nigozyu. Tác phẩm từng giành giải tân binh MF Bunko J lần thứ 15 và vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng của Oricon vào tháng 8/2021. Đến tháng 7/2022, bộ truyện đã vượt mốc 1 triệu bản lưu hành.

Trung tâm câu chuyện là Kimihiko Kimizuka - trợ lý của nữ thám tử tóc bạc Siesta. Sau khi Siesta qua đời, Kimizuka tiếp tục bị kéo vào vòng xoáy của âm mưu từ những vụ án tồn đọng. Sự xuất hiện của nhân vật “ma cà rồng” Scarlet và “nữ tư tế” Mia Whitlock mở ra những câu chuyện mới. Kimizuka không chỉ lần ra manh mối cái chết của Siesta, mà còn hiểu được ý nghĩa của việc kế thừa di nguyện của cô.

Kimizuka tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu sau khi kế thừa di nguyện của Siesta.

Ban đầu, lịch ra mắt mùa 2 dự kiến rơi vào tháng 7, nhưng được dời sang tháng 10 để hoàn thiện khâu sản xuất. Ê-kíp thực hiện gần như được giữ nguyên với sự trở lại của studio ENGI, đạo diễn Manabu Kurihara, thiết kế nhân vật Yosuke Ito, hứa hẹn mang đến phong cách đồ họa quen thuộc với các fan hâm mộ từ mùa 1.

“Ma thuật đặc biệt của phù thủy quay ngược thời gian” (mùa 2)

Ma thuật đặc biệt của phù thủy quay ngược thời gian được xem là một trường hợp đặc biệt khi chuyển thể từ tiểu thuyết văn học mạng Hàn Quốc cùng tên của tác giả So Nan Yu.

Khi nhân loại gần như bị tiêu diệt sau 10 năm chiến tranh khốc liệt tại “mê cung bóng tối”, pháp sư Desir Herrman bất ngờ quay ngược về 13 năm trước, thời điểm còn là học viên tại học viện Hebrion danh giá.

Nhân vật chính của phim là pháp sư Desir Herrman.

Với ký ức và kinh nghiệm từ tương lai, Desir cố gắng thay đổi lịch sử nhằm ngăn chặn thảm họa diệt vong. Khi “thế giới bóng tối” mới xuất hiện, một linh cảm đáng sợ về Romantica và sự xuất hiện của ác quỷ hủy diệt Dadaneuph cho thấy tương lai mà Desir cố thay đổi có thể đang lặp lại theo một cách khác.

“Đám cưới đom đóm”

Đám cưới đom đóm là một trong số “tân binh” hiếm hoi nhưng sở hữu tiềm năng đáng gờm. Trước khi được chuyển thể, bộ manga gốc cùng tên của tác giả Oreco Tachibana đã vượt 4,5 triệu bản lưu hành. Series này do David Production, studio đứng sau JoJo’s Bizarre Adventure và Fire Force, thực hiện.

Nội dung phim lấy bối cảnh thời kỳ Meiji tại Nhật Bản, xoay quanh Satoko Kirigaya - một tiểu thư danh giá sở hữu vẻ ngoài thanh tú nhưng lại mang trong mình căn bệnh tim hiểm nghèo. Trong nỗ lực tìm kiếm một cuộc hôn nhân để mang lại vinh quang cho gia đình trước khi qua đời, Satoko bất ngờ trở thành mục tiêu của Shinpei, một sát thủ bí ẩn.

Đám cưới đom đóm lấy bối cảnh thời kỳ Meiji tại Nhật Bản.

Để bảo vệ mạng sống trong tình thế ngặt nghèo, Satoko đã đưa ra một lời đề nghị không tưởng là yêu cầu Shinpei kết hôn với mình. Mối quan hệ bất ổn dần biến chuyển thành một câu chuyện tình mãnh liệt, đầy rẫy những biến cố. Sự xuất hiện của vệ sĩ thanh mai trúc mã Kotaro Ogawa và tay môi giới Mitsueda càng đẩy câu chuyện tình cổ trang này thêm căng thẳng.

Thám tử đã chết (mùa 2), Ao Ashi - Tân binh sân cỏ (mùa 2), Ma thuật đặc biệt của phù thủy quay ngược thời gian (mùa 2), Đám cưới đom đóm đang được chiếu trên FPT Play với đầy đủ phụ đề và thuyết minh, cập nhật tập mới song song với Nhật Bản. Độc giả đăng ký tài khoản và xem ngay trên website https://fptplay.vn hoặc ứng dụng FPT Play dành cho các thiết bị Smart TV, smartphone, FPT Play Box.