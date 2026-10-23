Tiệc phim trinh thám, phá án trên FPT Play

Ba bộ phim “Mị ảnh thần bộ”, “Rừng thép” và “Mối quan hệ nguy hiểm” mang đến một bữa tiệc thịnh soạn cho người yêu thích phim phá án trên FPT Play.

Từ tám kỳ án mang màu sắc tâm linh đến những vụ án mạng bí ẩn thời hiện đại, 3 series của La Vân Hi, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Lệ lại có hướng tiếp cận khác nhau. Mị ảnh thần bộ lột bỏ lớp vỏ ma quỷ để nhìn thấu toan tính của con người, Rừng thép đọc vị kẻ thủ ác bằng tâm lý học tội phạm còn Mối quan hệ nguy hiểm lại là cuộc đấu tranh với kẻ chuyên thao túng tâm lý.

“Mị ảnh thần bộ”

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Vương Kha, Mị ảnh thần bộ do Trịnh Vĩ Văn, đạo diễn của Trần Tình Lệnh và Chiêu Dao, cầm trịch. Câu chuyện lấy bối cảnh năm Hồng Vận thứ 37 của vương triều Đại Thế. Nhân lúc triều đình lập ra Thần bộ ty, công tử Lê Tư (La Vân Hi) che giấu thân phận và gia nhập tổ chức nhằm tìm lời giải cho một bí mật lớn.

Tại đây, Lê Tư cùng Mông Duệ (Phương Dật Luân) và Bạch Trân Châu (Thẩm Vũ Khiết) tạo thành bộ ba “thiết tam giác” chuyên truy bắt đạo tặc và phá giải những vụ án kỳ quái khắp thiên hạ. Đằng sau những hiện tượng siêu nhiên là âm mưu phục quốc của nhóm tàn dư Ly La được che giấu tinh vi.

La Vân Hi trong Mị ảnh thần bộ. Ảnh: FPT Play.

Dù là phim đề tài phá án, Mị ảnh thần bộ lại mang sắc thái hòa trộn giữa võ hiệp và trinh thám cổ trang. Những câu chuyện nhuốm màu tâm linh được nhóm Thần bộ ty bóc tách bằng chứng cứ rõ ràng và suy luận sắc bén. Khi lời giải lộ diện, đằng sau luôn là toan tính của con người.

Vai diễn đánh dấu bước chuyển của “đệ nhất nam thần cổ trang” La Vân Hi từ hình tượng thần tiên thoát tục sang hình tượng công tử phong lưu sắc sảo, đầu óc linh hoạt pha nét hài hước duyên dáng. Ngay tuần đầu lên sóng, Mị ảnh thần bộ đã đứng đầu bảng nhiệt độ phim chiếu mạng đồng thời nhiều lần giữ vị trí số 1 trên bảng nhiệt độ ngày.

"Rừng thép"

Nếu Mị ảnh thần bộ tập trung lột bỏ lớp vỏ ma quỷ, thì Rừng thép đặt tâm lý học tội phạm vào trung tâm cuộc điều tra. Khi một thi thể nữ được phát hiện bên bờ sông Thông Hà, manh mối của vụ án “8.17” năm năm trước đó bất ngờ xuất hiện. Điều tra viên Châu Cẩn (Thái Văn Tịnh), em gái viên cảnh sát từng hy sinh trong vụ “8.17”, tình nguyện tham gia điều tra.

Khi Giang Hàn Thanh (Tỉnh Bách Nhiên) được điều vào tổ chuyên án, Châu Cẩn mới bàng hoàng nhận ra người chồng mới cưới của mình không đơn giản là một giáo sư tâm lý tội phạm mà còn từng là cảnh sát cấp tỉnh. Mối quan hệ hôn nhân giữa cả hai càng trở nên rối ren, nghi kỵ khi Tưởng Thành (Tần Tuấn Kiệt), mối tình thanh mai trúc mã của Châu Cẩn bất ngờ trở lại sau 5 năm nằm vùng trong tổ chức tội phạm do “Lão Hiết” cầm đầu.

Tỉnh Bách Nhiên khác lạ trong vai Giang Hàn Thanh. Ảnh: FPT Play.

Cú twist xảy đến khi Tưởng Thành lại là mắt xích quan trọng trong vụ án mà Châu Cẩn và Giang Hàn Thanh đang theo đuổi. Từ những người bạn cùng lớn lên trong một con ngõ, cả 3 nhân vật rơi vào vòng xoáy nghiệt ngã của hiện tại và quá khứ. Cả ba dùng hết khả năng tại vị trí của mình, đấu trí với kẻ xấu, và cuối cùng dùng chính nghĩa, dũng khí và trí tuệ để chiến thắng cái ác.

Vai diễn đưa Tỉnh Bách Nhiên ra khỏi sự hiền lành quen thuộc để trở thành một giáo sư lạnh lùng, ẩn chứa sự nguy hiểm khó lường. Trong khi đó, Thái Văn Tịnh mang đến hình ảnh nữ điều tra viên bản lĩnh, luôn giữ được cái đầu lạnh trong mọi tình huống.

“Mối quan hệ nguy hiểm”

Chuyển thể từ tiểu thuyết Chấp Mê của tác giả Cao Minh Khiêm, bộ phim Mối quan hệ nguy hiểm cho thấy kiến thức tâm lý, khi bị lạm dụng, có thể trở thành vũ khí trong tay kẻ xấu. Trong đó, vai diễn của Tôn Lệ và Ngô Khảng Nhân được xem là điểm nhấn nổi bật, khắc họa chân thực câu chuyện của thủ phạm và nạn nhân trong bẫy thao túng.

Diễn xuất của Tôn Lệ là điểm sáng. Ảnh: FPT Play.

Trong phim, Tôn Lệ thủ vai Nhan Linh - giảng viên đại học, một bà mẹ đơn thân có tính cách điềm tĩnh và lý trí. Trên hành trình tìm sự thật về cái chết của bạn thân Giản Lôi Lôi, Nhan Linh bị cuốn vào mối quan hệ độc hại với bác sĩ tâm lý La Lương (Ngô Khảng Nhân), hôn phu của người bạn đã khuất.

Không chọn cách khai thác giật gân, bạo lực, sức hấp dẫn của Mối quan hệ nguy hiểm lại đến từ những diễn biến tâm lý phức tạp và có chiều sâu của cả hai nhân vật chính. Ẩn sau vẻ ngoài điềm đạm tri thức, La Lương tiếp cận và từng bước cô lập, kiểm soát tài chính, thao túng nhận thức đối phương.

Trong khi đó, tổn thương của Nhan Linh không xuất hiện dữ dội mà chuyển biến từng bước qua những hành vi vô thức. Điểm sáng trong diễn xuất và nội dung Mối quan hệ nguy hiểm tạo nên nhiều cuộc thảo luận ngay khi lên sóng và đạt 7,9 điểm trên Douban.

Mối quan hệ thao túng được khắc họa trong phim. Ảnh: FPT Play.

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