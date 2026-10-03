Lý Hiện, Cha Tae Hyun, Tate Myron khuấy động phim châu Á tháng 10

Trong những ngày đầu tháng 10, loạt phim truyền hình Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc lần lượt có mặt trên FPT Play, mang đến nhiều lựa chọn khác biệt cho khán giả.

Không lâu sau ngày khởi chiếu Liệu pháp chết người của mỹ nam Tate Myron, bộ phim Chuyến xe tâm tình của Cha Tae Hyun và Tôi không phải đại sư của Lý Hiện đồng loạt lên sóng từ ngày 1/10. Với nội dung đa dạng như báo thù, đấu trí, chữa lành, bộ ba phim truyền hình châu Á mở ra bữa tiệc giải trí với “khẩu vị” đa dạng trên FPT Play.

“Tôi không phải đại sư”

Ngay từ những tập đầu tiên, Tôi không phải đại sư thu hút sự quan tâm nhờ câu chuyện nhiều lớp lang cùng màn kết hợp của Lý Hiện và Lý Nhất Đồng. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết “Tôi là một thầy bói” của tác giả Dịch Chi, thuộc nhóm đề tài "ngũ thuật" (sơn, y, mệnh, tướng, bốc) vốn khá hiếm hoi trên màn ảnh Hoa ngữ.

Tôi không phải đại sư với sự tham gia của Lý Hiện.

Bối cảnh phim diễn ra vào thời Dân quốc, xoay quanh Thượng quan Thành Minh (Lý Hiện thủ vai), thiếu gia một gia đình phú thương. Bất chấp lời can ngăn của cha và tiên đoán của thầy bói mù, anh cưới cô đào hát Giang Phi Yến (Lý Nhất Đồng). Chỉ ít ngày sau hôn lễ, người thân trong gia đình Thành Minh lần lượt gặp biến cố và qua đời. Đứng sau tất cả là Thiên Tướng phái, tổ chức chuyên lợi dụng bói toán, mê tín để lừa đảo.

Trước kẻ chủ mưu thâm độc, Thành Minh không đối đầu trực diện mà sử dụng thủ thuật giang hồ học từ ông lão Kim Bất Hoán (Ngô Cương) để giăng bẫy ngược. Mô-típ "lấy độc trị độc" biến mỗi tập phim thành ván cờ mới, với nhịp kể nhanh và không khí kinh dị vừa đủ. Lý Hiện cũng được khen ngợi khi chuyển đổi tự nhiên giữa hai trạng thái công tử bất cần và kẻ báo thù ẩn mình.

Lý Hiện nhận nhiều lời khen khi nhập vai công tử hào hoa, bất cần.

Trái ngược hình ảnh ngọt ngào quen thuộc, Lý Nhất Đồng lần này hóa thân thành "mỹ nhân rắn độc". Phi Yến bề ngoài là đào hát, thực chất cô là người của Thiên Tướng phái. Khi hai người gặp lại, cuộc đấu trí giữa kẻ báo thù với kẻ lừa đảo bắt đầu và không ai chắc bên nào đang thật lòng.

“Chuyến xe tâm tình”

Nếu Tôi không phải đại sư tràn ngập màn đấu trí căng não, thì Chuyến xe tâm tình của tài tử Cha Tae Hyun mang đến bầu không khí chữa lành trên chiếc xe taxi đặc biệt. Mỗi tập phim là một vị khách, câu chuyện với nỗi niềm riêng. Có thể kể đến Yeon Woo (Lee Jae In), cô nhân viên làm thêm trong bộ đồ thú bông ở công viên giải trí; Gye Hyang (Lim Se Mi), cô gái một mình chạy bộ bên sông Hàn lúc đêm khuya hay Young Ran (Ye Ji Won), nữ diễn viên từng một thời rực rỡ nay bị lãng quên…

Chuyến xe tâm tình có kịch bản thú vị, mang đến tinh thần chữa lành cho khán giả.

"Ngôi sao bình dân" sinh năm 1976 vào vai tài xế Go. Anh chỉ lặng lẽ cầm lái, lắng nghe câu chuyện của hành khách và bật bài hát do chính họ yêu cầu. Âm nhạc là sợi dây kết nối câu chuyện của vị khách. Mỗi tập có ca khúc chủ đề riêng, trải qua nhiều thế hệ nhạc Hàn từ Nami, Yoon Sang, Lee Juck, Deux đến Hyukoh và The Black Skirts. Băng cassette, CD và đĩa than cũng xuất hiện như một phần của câu chuyện, gợi lại thời nghe nhạc "analog".

Phim chuyển thể từ webtoon cùng tên của tác giả Lee Mose, là dự án hợp tác sản xuất giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Trước khi ra mắt, Chuyến xe tâm tình trở thành bộ phim truyền hình đầu tiên được mời chính thức tại Liên hoan phim Âm nhạc Quốc tế Jecheon lần thứ 22.

“Liệu pháp chết người”

Khai thác đề tài báo thù, Liệu pháp chết người (Klueng) có chất liệu mang đậm bản sắc Thái, được công nhận là di sản văn hóa UNESCO: Kỹ thuật massage cổ truyền có tuổi đời gần 2.500 năm. Nhưng thay vì chữa bệnh, ngón nghề được dùng để trừng phạt. Ê-kíp phim gọi đây là ý tưởng táo bạo, biến trải nghiệm massage chữa lành thành cách hạ gục đối thủ bằng tay không.

Nhân vật chính là Hattha (Charlette Wasita), cô gái Phuket tốt nghiệp y học cổ truyền Thái Lan. Cô luyện yoga và thế tự xoa bóp "ruesi dat ton" để có cơ thể dẻo dai, đôi tay khỏe, thuộc lòng mọi huyệt sống, huyệt chết trên cơ thể người. Bị thế lực ngầm tước đoạt tất cả, Hattha dùng chính tay nghề ấy đòi lại công bằng.

Đối trọng với Hattha là Phat (Tate Myron), người đàn ông thạo súng và cận chiến. Nhiệm vụ buộc anh phải ra tay, nhưng trái tim lại muốn bảo vệ. Phim đánh dấu lần đầu cộng tác của Tate và Charlette. Đáng chú ý, cả hai đều là diễn viên mang hai dòng máu. Trong khi Tate Myron là con lai Thái Lan - Anh, sinh tại Ireland, Charlette Wasita là con lai Thái Lan - Đức, sinh tại Bangkok.

Tate Myron có lần đầu cộng tác với Charlette Wasita trên màn ảnh.

Độc giả đón xem Tôi không phải đại sư, Chuyến xe tâm tình và Liệu pháp chết người trên FPT Play. Người dùng có thể tải ứng dụng FPT Play tại https://fptplay.go.link/hYJKv, đăng ký tài khoản và sở hữu gói dịch vụ để thưởng thức sớm nhất các phim châu Á chiếu song song với phụ đề và thuyết minh.