FPT Play thắng lớn tại Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2026

Tại lễ trao giải diễn ra vào chiều 26/8 tại Hà Nội, FPT Play được vinh danh tại 2 hạng mục lớn của Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam 2026.

Vượt qua nhiều đối thủ cùng lĩnh vực, FPT Play được vinh danh tại 2 hạng mục lớn của Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam 2026 (Vietnam Digital Content Creation Awards 2026 - VCA 2026). Trong đó, chương trình “A.I là ai?” nhận giải Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đột phá trong sáng tạo nội dung; hệ sinh thái mạng xã hội FPT Play nhận giải Mạng lưới truyền thông xã hội xuất sắc.

Bà Trương Mỹ Phương, Trưởng phòng Kinh doanh nền tảng FPT Play, tại lễ trao giải. Ảnh: BTC.

Hai giải thưởng này là sự ghi nhận từ giới chuyên môn trước nỗ lực không ngừng của FPT Play trong thời gian qua. Bà Nguyễn Thu Hương, Giám đốc Nội dung FPT Play, cho biết: “Giải thưởng này không chỉ tái khẳng định vai trò hàng đầu của chúng tôi trên thị trường truyền hình trực tuyến ở Việt Nam mà còn tiếp thêm nguồn động lực mạnh mẽ giúp FPT Play tiếp tục mang đến nhiều cải tiến trong trải nghiệm nghe - nhìn cùng nhiều nội dung đặc sắc trong thời gian tới”.

“A.I là ai?” lên sóng trên hệ thống FPT Play và kênh HTV7 từ tháng 10/2025, là chương trình truyền hình đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Trong mỗi tập, nghệ sĩ khách mời đối mặt với một “song trùng” giả dạng, từ đó tạo ra nhiều tình huống đấu trí kịch tính để nhận diện danh tính người sau lớp mặt nạ ảo.

Chương trình do MC Trấn Thành dẫn dắt với sự tham gia của loạt khách mời là nghệ sĩ nổi tiếng. Xuyên suốt thời gian phát sóng, “A.I là ai?” luôn nằm trong top 10, thậm chí top 3 bảng xếp hạng chương trình ăn khách của tuần, theo số liệu từ đơn vị đo lường Younet Media, Socialite.

“A.I là ai?” là chương trình có sức hút lớn của FPT Play. Ảnh chụp từ video.

Trên nền tảng MXH, chương trình ghi nhận ghi nhận 2 tỷ lượt xem. Trong đó, tập 1 và tập 7 đều đạt 359,5 triệu lượt xem, trở thành hai tập có mức độ lan tỏa lớn. Tập phát sóng khác cũng thu hút trung bình hơn 200 triệu lượt xem trên các nền tảng. Chương trình cũng đạt rating ổn định trên sóng truyền hình.

Thông qua việc bắt nhịp xu hướng AI, FPT Play muốn tạo ra sự đa dạng trong sản xuất nội dung đồng thời thử nghiệm cách kể chuyện tạo ra sự giao thoa công nghệ và cảm xúc con người. Yếu tố AI không chỉ dùng để gây cười hay đánh lừa mà còn trở thành chất xúc tác ghi lại ký ức đẹp, lan tỏa cảm hứng tích cực. Mặt khác, yếu tố này (AI) cũng là một phần trong chiến lược phát triển của Tập đoàn FPT mà FPT Play là thành viên.

Bên cạnh khâu sản xuất và phát sóng nội dung, đơn vị cũng chú trọng xây dựng không gian giao tiếp, chia sẻ, đồng sáng tạo nội dung giữa thương hiệu và người dùng. Mạng lưới các kênh mạng xã hội của FPT Play được phát triển theo mô hình hệ sinh thái nội dung với 70 kênh thuộc đa nền tảng (Facebook, TikTok, YouTube).

Trong đó mỗi kênh đóng vai trò là trung tâm cộng đồng chuyên biệt, phục vụ nhóm khán giả có sở thích riêng biệt nhưng vẫn được kết nối bởi trải nghiệm nội dung thống nhất. Đây là hệ sinh thái truyền thông đa lớp, đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng đa dạng của người dùng Việt Nam trên môi trường số.

Tính đến tháng 7/2026, hệ thống ghi nhận 21,7 triệu người theo dõi, tạo ra 9,73 tỷ lượt xem và 196,5 triệu lượt tương tác. Chỉ số này phần nào cho thấy quy mô cũng như năng lực tăng trưởng, phân phối nội dung và kích hoạt thảo luận cộng đồng trên diện rộng của FPT Play.

FPT Play phát triển nhiều kênh chuyên biệt theo từng lĩnh vực nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng.Ảnh chụp từ fanpage.

Với mục tiêu liên tục nâng cấp trải nghiệm người dùng, mới đây FPT Play cho ra mắt giao diện mới trên nền tảng website và ứng dụng di động (iOS/Android). Phiên bản này có nhiều thay đổi lớn trong bố cục tổng thể, hệ thống điều hướng, đồng thời mang đến sự “lột xác” trong hàng loạt tiện ích cốt lõi.

Nhiều tính năng mới cũng được đơn vị kích hoạt cùng thời điểm. Đáng chú ý như Interactive Control giúp tương tác trực tiếp với trận đấu trên Smart TV thông qua ứng dụng FPT Play trên smartphone; Host-Led Chat và Filtering nâng cấp hoạt động live chat bằng cách quy hoạch luồng chat, tạo chủ đề và mời bạn bè…

Tính năng này càng mạnh hơn với chế độ song hành thiết bị (Companion Mode): Cho phép người dùng vừa xem trực tiếp trận đấu thông qua Smart TV/bộ giải mã FPT Play Box vừa dùng điện thoại để theo dõi dữ liệu, trò chuyện, điều khiển dòng thời gian… mà không làm gián đoạn trải nghiệm chính. Cùng với loạt nội dung đặc sắc có trên hệ thống, tính năng này hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm mới cho người dùng FPT Play trong thời gian tới.

Giao diện mới của FPT Play.

VCA là giải thưởng uy tín trong ngành sáng tạo nội dung số do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam (DCCA) phối hợp tổ chức. Giải thưởng nhằm tôn vinh tổ chức, cá nhân có sản phẩm nội dung số xuất sắc, có đóng góp lớn cho cộng đồng người sử dụng và sự phát triển của toàn ngành sáng tạo nội dung số Việt Nam.

Độc giả tải ứng dụng FPT Play tại đây để đăng ký tài khoản và sở hữu gói dịch vụ, tận hưởng trọn vẹn nội dung đặc sắc.