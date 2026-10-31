FPT Play giành chiến thắng liên tiếp tại MMA Smarties Vietnam 2026

Dấu ấn mạnh mẽ của FPT Play qua loạt giải thưởng năm 2026, từ sáng tạo marketing, phát triển nội dung đến nâng cao trải nghiệm khách hàng

Tại lễ trao giải MMA Smarties Vietnam 2026 diễn ra vào tối 29/10, FPT Play là đơn vị dịch vụ truyền hình duy nhất giành chiến thắng ở cả 2 hạng mục: Giải bạc hạng mục “Partnership, PR & Branded Content Excellence” (Hợp tác, PR và Nội dung thương hiệu xuất sắc) và giải đồng hạng mục “Design/Customer/User Experience” (Thiết kế, trải nghiệm khách hàng và trải nghiệm người dùng). Cả hai giải thưởng đều ghi nhận dự án marketing “Tiến lên Việt Nam” được triển khai dịp SEA Games 33.

Kết nối hệ sinh thái, kiến tạo hành trình trải nghiệm

Trong vai trò đơn vị sở hữu bản quyền, sản xuất và phát sóng, FPT Play thấu hiểu tình yêu thể thao, niềm tự hào dân tộc và mong muốn đồng hành cùng các đội tuyển Việt Nam của người hâm mộ. Từ đó, dự án “Tiến lên Việt Nam” được triển khai với mục tiêu đưa hành trình thi đấu của các đội tuyển tại SEA Games 33 đến gần hơn với đông đảo khán giả, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết và cổ vũ thể thao nước nhà.

Không dừng lại ở việc cung cấp nội dung, FPT Play hướng đến kết nối trải nghiệm trên nền tảng số với các hoạt động tương tác và cổ vũ ngoài đời thực, tạo cơ hội để người hâm mộ chủ động tham gia và cùng tiếp lửa cho các đội tuyển Việt Nam.

FPT Play thắng 2 hạng mục tại giải thưởng MMA Smarties Vietnam 2026.

Điểm nổi bật của dự án là cách FPT Play kết nối các thương hiệu đối tác thành một hệ sinh thái hợp tác. Thay vì triển khai truyền thông riêng lẻ trên từng kênh, các bên cùng khai thác hệ thống kênh tiếp cận khách hàng, nguồn lực truyền thông và các điểm chạm sẵn có để lan tỏa thông điệp chung. Cách làm này giúp dự án mở rộng độ phủ, tối ưu khả năng tiếp cận các nhóm khán giả và tăng cường sự hiện diện của thương hiệu trong suốt hành trình cổ vũ thể thao.

Trên nền tảng đó, FPT Play phát triển chiến lược WCPC, dẫn dắt người dùng qua 4 giai đoạn: Watch (theo dõi), Connect (kết nối), Participate (tham gia) và Cheer (cổ vũ). Người hâm mộ có thể theo dõi các trận đấu, tương tác và kết nối trên nền tảng trực tuyến, sau đó tiếp tục trải nghiệm bằng những hoạt động cổ vũ ngoài đời thực. Nhờ vậy, ranh giới giữa xem nội dung, tham gia cộng đồng và trực tiếp hòa mình vào không khí thể thao được thu hẹp, tạo nên hành trình trải nghiệm xuyên suốt “từ online đến offline”.

Đại diện FPT Play nhận giải MMA Smarties Vietnam 2026. Ảnh: FPT Play.

Dự án ghi nhận 300.000 người dùng mới, 400.000 lượt tải ứng dụng và 1,8 tỷ lượt xem trên mạng xã hội. Đáng chú ý, lượng người xem đồng thời trên TikTok đạt kỷ lục 1,4 triệu lượt xem cùng thời điểm. Những kết quả này cho thấy khả năng kết hợp nguồn lực đối tác, nội dung thể thao và các nền tảng số để mở rộng độ phủ, thu hút người dùng mới và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng.

Nội dung bản quyền và sáng tạo, đáp ứng nhu cầu đa dạng

Để duy trì kết nối với khách hàng, FPT Play tập trung phát triển hệ sinh thái nội dung đa dạng theo phương châm “Giải trí không giới hạn”. Kho nội dung của đơn vị quy tụ hàng nghìn phim bộ mới, nổi tiếng từ thị trường phim các nước châu Á, Âu Mỹ. Song song với đó, đơn vị cũng liên tục cập nhật các chương trình giải trí được chú ý hàng đầu, phim hoạt hình và anime theo mùa, nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nội dung của nhiều nhóm khán giả.

Trong lĩnh vực thể thao, FPT Play sở hữu danh mục bản quyền đỉnh cao trong nước và quốc tế gồm Ngoại hạng Anh, V.League 1, V.League 2, Cúp Quốc gia, UFC, Zuffa Boxing, NBA, VBA, các giải bóng rổ thuộc hệ thống VBF và các giải pickleball thuộc hệ thống PPA Tour Asia. Danh mục này giúp người hâm mộ tiếp cận nhiều bộ môn, giải đấu và sự kiện thể thao trên cùng một nền tảng.

Bên cạnh nội dung bản quyền, FPT Play đầu tư sản xuất các chương trình gốc với định dạng sáng tạo, góp phần mở rộng lựa chọn giải trí cho khán giả. Tiêu biểu, chương trình AI là AI? được vinh danh ở hạng mục Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đột phá trong sáng tạo nội dung tại Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam 2026.

Ông Đinh Công Nghiêm, đại diện ê-kíp sản xuất chương trình AI là AI? tại lễ trao Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam 2026. Ảnh: FPT Play.

Trong thời gian phát sóng, AI là AI? ghi nhận 2 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Tập 1 và tập 7 cùng đạt 359,5 triệu lượt xem, trong khi các tập còn lại thu hút trung bình hơn 200 triệu lượt xem mỗi tập. Kết quả cho thấy sức lan tỏa của nội dung giải trí do FPT Play sản xuất, đồng thời phản ánh khả năng đưa các chương trình trên nền tảng đến gần hơn với khán giả thông qua hệ sinh thái phân phối đa kênh.

Công nghệ nâng cao trải nghiệm trên mọi điểm chạm

Song song với nội dung, công nghệ là cốt lõi để FPT Play hoàn thiện trải nghiệm khách hàng. Với hơn 35 triệu người dùng, đơn vị tập trung phát triển hạ tầng, tối ưu khả năng vận hành trên nhiều thiết bị và ứng dụng các công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng tầm trải nghiệm xem nội dung ngày càng đa dạng.

Nỗ lực đổi mới của FPT Play được ghi nhận qua nhiều giải thưởng trong năm 2026, gồm Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 (Vietnam Digital Awards 2026), top 5 Giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ người dùng tại Better Choice Awards 2026 và giải thưởng lĩnh vực Công nghệ Truyền thông (MediaTech) tại Sao Khuê 2026.

Trên thực tế, trải nghiệm xem không chỉ phụ thuộc vào nội dung mà còn được quyết định bởi khả năng tìm kiếm, lựa chọn và tiếp cận chương trình thuận tiện. Vì vậy, FPT Play liên tục cải tiến giao diện và hệ thống điều hướng trên ứng dụng FPT Play dành cho các thiết bị, từ smart TV, smartphone đến PC/laptop và FPT Play Box.

Mới đây, FPT Play ra mắt giao diện mới trên website và ứng dụng dành cho thiết bị di động chạy hệ điều hành iOS/Android, với những thay đổi về bố cục, hệ thống điều hướng và các tiện ích. Những cải tiến này giúp người dùng thao tác thuận tiện hơn, nhanh chóng tìm thấy nội dung phù hợp và duy trì trải nghiệm nhất quán khi chuyển đổi giữa các thiết bị.

Từ dự án marketing tích hợp như Tiến lên Việt Nam, danh mục nội dung bản quyền và tự sản xuất đến những cải tiến về công nghệ, FPT Play hướng đến một mục tiêu xuyên suốt: Lấy khách hàng làm trung tâm trong quá trình phát triển sản phẩm và dịch vụ. Thay vì chỉ cung cấp nội dung để xem, nền tảng từng bước mở rộng vai trò, kết nối người dùng với nội dung, cộng đồng và những trải nghiệm giải trí, thể thao đa dạng.