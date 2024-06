Xem gì ở rạp Việt tháng 6?

Gia tài của ngoại (tựa gốc: How to make millions before grandma dies) công chiếu tại Việt Nam từ 7/6, sau khi gây sốt tại 2 thị trường Thái Lan và Indonesia. Chuyện phim theo chân chàng trai trẻ M (Putthipong Assaratanakul) đến chăm sóc bà sau khi nghe tin bà mắc bệnh ung thư. Thế nhưng, mục đích thực sự của anh lại là muốn được thừa kế gia sản. Trước khi không còn thời gian, M phải làm tất cả để trở thành “cháu cưng”. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian sống cùng bà, M đã nhận ra những điều còn giá trị hơn cả tài sản.